https://ukraina.ru/20230328/1044775976.html

Мэр Макеевки Владислав Ключаров: Город под постоянным обстрелом, но мы ремонтируем дороги и плавим металл

Мэр Макеевки Владислав Ключаров: Город под постоянным обстрелом, но мы ремонтируем дороги и плавим металл - 28.03.2023 Украина.ру

Мэр Макеевки Владислав Ключаров: Город под постоянным обстрелом, но мы ремонтируем дороги и плавим металл

Мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказал Украина.ру о том, как в городе решают проблему с водой и получением российских паспортов

2023-03-28T08:30

2023-03-28T08:30

2023-03-28T13:25

макеевка

интервью

днр

владимир путин

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— Владислав Юрьевич, Макеевка — фронтовой город. Какова сейчас ситуация с обстрелов мирного населения?— Два района у нас постоянно обстреливаются: Червоногвардейский и Киевский районы.— Это которые ближе к Авдеевке?— Абсолютно верно. Они и раньше обстреливались с разных направлений, со стороны Песок, и со стороны Авдеевки, и с Орловки.Часть «Хаймарсов», которые прилетают сегодня, разрушают нашу инфраструктуру. Они летят с разных сторон, если возможность есть нанести разрушения нашему городу, и, естественно, страдают от этого мирные жители.— А «Хаймарсы» по каким объектам бьют?— В основном по инфраструктуре вне зависимости от того, это и почты, и ДК, и санатории.— В общем, вся Макеевка под обстрелом?— Вся Макеевка. Нет такого, чтобы они стреляли именно там, где находятся или находились бы военные, такого нет.Поэтому в основном бьют по инфраструктуре, а самое страшное, что они бьют еще по нашей энергетике, потому что хотят, чтобы наш город не освещался и не питался электроэнергией. Поэтому целенаправленно простреливают туда.— Известно, что в Макеевке есть две беды — это дороги и вода. Действительно есть такие проблемы и как вы их решаете?— Давайте начнем с того, что девять лет мы выживали, мы не жили, а выживали: инфраструктура постоянно обстреливалась, не было возможности нам заниматься и дорогами. Мы вообще в режиме войны находились все эти девять лет.Естественно, конечно, дороги поизносились, погодные условия разрушили наши дороги.Когда началась спецоперация, да, наш город потреблял 185 тысяч кубов воды ежесуточно. На сегодняшний день потребляет меньше — 35 тысяч кубов.Город изначально, когда строился… Он у нас считается промышленным городом: у нас три градообразующие завода. Они и остальные заводы, и шахты, естественно, потребляли воду. Было проложено большое количество труб с большим диаметром.Тот объем, который существует на сегодняшний день, не позволяет нам, городу, выживать в таких условиях.— Сколько раз в неделю подается вода, и на какое количество времени?— У нас по пяти районам разбросан график подачи воды — один раз в три дня подается вода на два часа.— Сейчас идет водоканал с Дона. Говорят, в апреле он будет введен, если он будет введен, то вода будет подаваться каждый день или по графику?— Этот вопрос лучше задать экспертам, потому что, еще раз повторюсь, что за это время, за 30 лет, в том числе и при Украине, у нас не менялась инфраструктура, не делалось обновление.Все сети, которые находятся под землей повреждены, они какое-то время поддерживались, но капитального ремонта никогда не было.Поэтому если даже подадут нам такое количество воды, естественно, будут определенные ее потери. Мы сейчас на сегодняшний день задумываемся о ремонте, поэтому в графики на 2023—2026 год план по замене и линий водоснабжения, и водоотведения.— ДНР стала частью России. Еще с прошлого года каждый регион России взял шефство над тем или иным городом республики. Над Макеевкой кто взял шефство? Какие городские объекты уже приведены в порядок в Макеевке?— У нас вновь были заключены рамочные соглашения со Свердловской областью и с Ханты-Мансийским АО, Югра.— Богатые регионы!— Богатые! Мы с ними подписали зеленую карту по восстановлению нашего города, но опять же мы не можем наметить план действий, потому что у меня постоянно обстреливается город.— Имеется в виду, что бессмысленно восстанавливать тот или иной объект, если завтра снова прилетит?— Конечно.— Ну хоть что-то восстанавливается? Дороги?— Мы начали такой проект — это наши дороги.— Дороги хорошие, я проехал.— Не совсем хорошие. У нас основная дорога, которая идет в направлении Харцызска, была в ужаснейшем состоянии — ее разбили грузовым транспортом.Эта дорога была у нас «дорогой жизни», потому что по ней везли в Донецк гуманитарную помощь. Машины большие, грузовики, они ее и разбили. Первая наша задача была в том, чтобы восстановить эту дорогу.— Мы только что к вам приехали по ней из Харцызска. Теперь это хорошая дорога — без ям. Год назад это был ад, ужас и кошмар — яма на яме.— Абсолютно верно. В планах на этот год тоже стоит ремонт дорог, но уже в пяти районах города. Мы уже частично приступили к выполнению этой задачи.Стоит задача до 2026 года привести на 85% дороги наши к стандартам Российской Федерации.— К стандартам Российской Федерации поднимаются зарплаты и пенсии? Что с ценами в городе?— Основной завоз продуктов в Макеевку и обеспечение идет из Ростовской области и других регионов РФ. Естественно, логистика где-то повышала цены. Глава ДНР обратил на это наше внимание.Мы начали мониторить наши рынки, сети, потому что люди начали жаловаться на повышение цен на продукты. Боремся с таким повышением.Что касается зарплаты, мы сейчас приводим ее к стандартам Российской Федерации. Но есть одна проблема, заключающаяся в наличии у макеевчан паспорта РФ. Не все до сих пор получили паспорта РФ.— Есть понимание того, сколько процентов жителей города получило его, а сколько нет?— Приблизительно около 52% получили паспорта. В чем проблема? У нас край рабочий, поэтому не всегда получается нашим сотрудникам приехать на оформление паспорта.Они работают, находятся на рабочих местах. Чтобы прийти, взять талон для того, чтобы получить хотя бы какую-то информацию, или паспорт заказать, или написать заявление, нужно отпрашиваться.Мы уже в этом направлении приняли решение: руководители направляют нам письма с перечнем своих сотрудников, а мы уже обращаемся в Миграционную службу для того, чтобы ускорить процесс получения паспорта РФ.— У вас в кабинете на вашем столе, вижу, лежат интересные фотографии. Это, как я понимаю, эскизы новых микрорайонов и стадионов в Макеевке?— Да, это план развития города.— А как Макеевка будет через 10—20 лет выглядеть? В ней будут небоскребы стоять, метро проведут: Донецк — Макеевка — Харцызск? Давайте пофантазируем вместе!— Зачем фантазировать? На самом деле у нас город очень большой, красивый, прекрасный. В свое время при Украине вся стройка была в Донецке, это ведь был центр Донецкой области.— И Ринат Леонидович там жил.— Там много жило людей, которые были заинтересованы в строительстве и развитии Донецка. Строили стадионы. У нас тоже было очень много стадионов в Советском Союзе, но они пришли в упадок.За ними никто не смотрел, не ремонтировал — они подвергались разрушениям. А жители Макеевки еще в своем детстве на этих стадионах занимались спортом.Поэтому сейчас задача стоит: все реконструировать. Фантазировать, как вы говорите, не надо — надо выполнять и строить.У нас небольшая программа есть. Мы готовимся к этой программе — вы ее только что видели на фотографиях. Садионы в ближайшее время в нашем городе появятся. Ледовый дворец будет.— Да?— Да! Мы уже с Министерством спорта РФ заключили соглашение. В этом проекте будут принимать участие два наши градообразующих предприятия ЮГМК. Начало положено. Подготавливается проектно-сметная документация. Мы начнем этот проект претворять в жизнь. А что касается жилой застройки, на сегодняшний день жилья в городе не хватает.— Какому примерно количеству макеевчан не хватает жилья? Есть такие данные?— На сегодняшний день в наш город в связи с обстрелами Донецка переехало много дончан. Естественно, Макеевка сейчас перегружена очень сильно.Мы с вами ранее затрагивали вопрос водоснабжения. Того объема, что был прежде, не хватает.Мы сейчас разрабатываем и другие планы. Например, достаточно много у нас в Макеевке детей. Хотим, чтобы они после учебы оставались в городе. Им будут нужны работа и комфортабельное жилье. Всё это позволит нашим молодым специалистам остаться в городе и заниматься его развитием.— Вы сказали, что в городе есть три градообразующих предприятия. Среди них металлургический завод. Что сейчас с этими предприятиями? Сколько человек на них работает, российский бизнес пришел сюда? Российское государство начало вкладывать в реконструкцию средства или собирается это делать? Заказы уже получаете?— У нас на сегодняшний день находятся три градообразующих предприятия — это два коксохимических и один металлургический завод.Большой концерн ЮГМК (Южный горно-металлургический комплекс) сейчас ведет внутреннее управление этими предприятиями — это российская компания. Более 5,5 тысячи человек работают на этих предприятиях.— Их Евгений Юрченко возглавляет?— Да. Раньше продукция не выходила на рынок РФ. До войны два наши коксохима пользовались своими довольно-таки емкими производственными мощностями и выпускали очень качественную продукцию, которая уходила на 27 стран мира. Начиная от кокса, заканчивая металлургической продукцией.Сейчас мы получаем сертификацию на продукцию. Думаю, в ближайшее время увеличится оборот той продукции, которую градообразующие предприятия выпускают.— Недавно Владимир Путин побывал в Мариуполе. Если бы он сейчас приехал в Макеевку, то как градоначальник что бы вы попросили у президента для Макеевки?— Вы знаете, я бы у Владимира Владимировича попросил, чтобы у нас побыстрее наступил мир. Все остальное наши макеевчане, наши заводы сделают прекрасно, и у нас будет все замечательно.

https://ukraina.ru/20230320/1044516339.html

https://ukraina.ru/20230327/1044736730.html

https://ukraina.ru/20230322/1044636778.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

макеевка, интервью, днр, владимир путин