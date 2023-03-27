Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии - 27.03.2023 Украина.ру
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Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии - 27.03.2023 Украина.ру
Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 27 марта
2023-03-27T13:34
2023-03-27T13:34
новости
песков
запад
ядерное оружие
белоруссия
россия
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В субботу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Путин отметил, что уже с 3 апреля Россия приступит к обучению белорусских экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые подобные боеприпасы применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.В 1970-е годы для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. Сейчас такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны Голди заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
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новости, песков, запад, ядерное оружие, белоруссия, россия
Новости, Песков, Запад, Ядерное оружие, Белоруссия, Россия

Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

13:34 27.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 27 марта
"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", - сказал Песков.
В субботу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.
Путин отметил, что уже с 3 апреля Россия приступит к обучению белорусских экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:44
"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураномПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА
Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые подобные боеприпасы применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
В 1970-е годы для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. Сейчас такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны Голди заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 13:41
Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФБоеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
 
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