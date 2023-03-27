https://ukraina.ru/20230327/1044756260.html

Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии - 27.03.2023 Украина.ру

Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 27 марта

2023-03-27T13:34

2023-03-27T13:34

2023-03-27T13:34

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В субботу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.Путин пояснил, что Россия не передает его Минску, а делает то, что США практикует уже не одно десятилетие: размещает на территории стран-союзников свое ядерное оружие. Подобные американские вооружения развернуты в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции.Путин отметил, что уже с 3 апреля Россия приступит к обучению белорусских экипажей, а к 1 июля будет завершено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые подобные боеприпасы применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.В 1970-е годы для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. Сейчас такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны Голди заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

https://ukraina.ru/20230322/1044629300.html

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новости, песков, запад, ядерное оружие, белоруссия, россия