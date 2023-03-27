Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против Москвы - 27.03.2023 Украина.ру
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Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против Москвы
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против Москвы - 27.03.2023 Украина.ру
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против Москвы
Требования Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы. Такое заявление 26 марта сделал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью местному изданию Kurir
2023-03-27T09:34
2023-03-27T09:35
новости
сербия
россия
санкции
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Дачич подчеркнул, что отказ Белграда от антироссийских санкций соответствует экономическим интересам государства, его суверенитету и территориальной целостности.Также министр заявил, что Сербия в целом выступает против введения каких-либо ограничений, так как сама сталкивалась с этим "несправедливым опытом".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже десять пакетов ограничений в отношении Москвы и рассматривается одиннадцатый.Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против Москвы "сколько сможет".В конце февраля СМИ опубликовали информацию о том, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской. Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.В то же время президент Сербии получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.Однако принятие Белградом европейского плана в первую очередь несет угрозы территориальной целостности оставшейся части Сербии, написал в своей статье автор издания Украина.ру Олег Хавич.
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новости, сербия, россия, санкции
Новости, Сербия, Россия, санкции

Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против Москвы

09:34 27.03.2023 (обновлено: 09:35 27.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча С.Лаврова с И.Дачичем в Москве
Встреча С.Лаврова с И.Дачичем в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Требования Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции несправедливы. Такое заявление 26 марта сделал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью местному изданию Kurir

"Сербия не вводила санкции против России, и объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился", — сказал он.

Дачич подчеркнул, что отказ Белграда от антироссийских санкций соответствует экономическим интересам государства, его суверенитету и территориальной целостности.
Также министр заявил, что Сербия в целом выступает против введения каких-либо ограничений, так как сама сталкивалась с этим "несправедливым опытом".
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже десять пакетов ограничений в отношении Москвы и рассматривается одиннадцатый.
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против Москвы "сколько сможет".
В конце февраля СМИ опубликовали информацию о том, что Киеву были поставлены 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО "Град", произведенных сербской оборонной компанией Krušik. Формально Белград непричастен к передаче вооружения, так как частная сербская компания продала боеприпасы канадской. Конечным пользователем в документах было указано Агентство оборонной промышленности Турции, но оттуда ракеты перевезли в Словакию, а дальше – на Украину.
В то же время президент Сербии получил для своей страны деньги от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до города Ниш (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).
Премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.
Однако принятие Белградом европейского плана в первую очередь несет угрозы территориальной целостности оставшейся части Сербии, написал в своей статье автор издания Украина.ру Олег Хавич.
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