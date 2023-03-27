Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными - 27.03.2023 Украина.ру
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Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными
Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными - 27.03.2023 Украина.ру
Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными
Украинские националисты наряду с наемниками из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право. Об этом написал в Twitter 26 марта первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский
2023-03-27T08:58
2023-03-27T09:15
жестокость
всу
новости
иностранные наемники
националисты
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"New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", - объяснил Полянский.Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.
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жестокость, всу, новости, иностранные наемники, националисты
жестокость, ВСУ, Новости, иностранные наемники, националисты

Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными

08:58 27.03.2023 (обновлено: 09:15 27.03.2023)
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
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Украинские националисты наряду с наемниками из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право. Об этом написал в Twitter 26 марта первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский
"New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", - объяснил Полянский.
Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.
Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 16:00
"Послание" Блинкена, жестокость националистов, бои возле Кременной. Главное на Украине на 16:00 31 января
 
жестокостьВСУНовостииностранные наемникинационалисты
 
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