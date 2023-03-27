https://ukraina.ru/20230327/1044741495.html

Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными

Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными - 27.03.2023 Украина.ру

Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными

Украинские националисты наряду с наемниками из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право. Об этом написал в Twitter 26 марта первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

2023-03-27T08:58

2023-03-27T08:58

2023-03-27T09:15

жестокость

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новости

иностранные наемники

националисты

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"New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", - объяснил Полянский.Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.

https://ukraina.ru/20230131/1043136403.html

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жестокость, всу, новости, иностранные наемники, националисты