https://ukraina.ru/20230327/1044741495.html
Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными
Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными - 27.03.2023 Украина.ру
Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными
Украинские националисты наряду с наемниками из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право. Об этом написал в Twitter 26 марта первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский
2023-03-27T08:58
2023-03-27T08:58
2023-03-27T09:15
жестокость
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иностранные наемники
националисты
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"New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", - объяснил Полянский.Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.
https://ukraina.ru/20230131/1043136403.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
жестокость, всу, новости, иностранные наемники, националисты
Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными
08:58 27.03.2023 (обновлено: 09:15 27.03.2023)
Украинские националисты наряду с наемниками из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право. Об этом написал в Twitter 26 марта первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский
"New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", - объяснил Полянский.
Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.
Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.