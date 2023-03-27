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Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой
Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой - 27.03.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой
Причиной взрыва 26 марта в Киреевске Тульской области стал беспилотник с боеприпасом. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 метров, сообщили в экстренных службах
2023-03-27T07:53
2023-03-27T07:53
2023-03-27T08:00
беспилотник
новости
взрыв
минобороны
пво
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Минобороны указало, что комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21" вывел из строя систему навигации ударного украинского беспилотника. Тот, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области, три человека получили ранения, повредило жилые дома.После ведомство заверило, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления.Телеграм-канал "112" сообщил, что на месте взрыва работают специалисты, замеряющие радиационную обстановку. Диаметр воронки предположительно от 10 до 15 метров. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинформирован о происшествии, он "осуществляет координацию всех служб", сообщили в правительстве региона.Накануне президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на "России 1" назвал Запад зачинщиком и подстрекателем конфликта на Украине. Он указал, что поставками оружия Киеву западные страны пересекают не только красные, но и "бордовые" линии.
https://ukraina.ru/20230326/1044726895.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотник, новости, взрыв, минобороны, пво
Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой
07:53 27.03.2023 (обновлено: 08:00 27.03.2023)
Причиной взрыва 26 марта в Киреевске Тульской области стал беспилотник с боеприпасом. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 метров, сообщили в экстренных службах
Минобороны указало, что комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21" вывел из строя систему навигации ударного украинского беспилотника. Тот, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области, три человека получили ранения, повредило жилые дома.
После ведомство заверило, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления.
Телеграм-канал "112" сообщил, что на месте взрыва работают специалисты, замеряющие радиационную обстановку. Диаметр воронки предположительно от 10 до 15 метров.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинформирован о происшествии, он "осуществляет координацию всех служб", сообщили в правительстве региона.
Накануне президент России Владимир Путин
в интервью Павлу Зарубину на "России 1" назвал Запад зачинщиком и подстрекателем конфликта на Украине. Он указал, что поставками оружия Киеву западные страны пересекают не только красные, но и "бордовые" линии.