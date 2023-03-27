Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой - 27.03.2023 Украина.ру
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Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой
Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой - 27.03.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой
Причиной взрыва 26 марта в Киреевске Тульской области стал беспилотник с боеприпасом. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 метров, сообщили в экстренных службах
2023-03-27T07:53
2023-03-27T08:00
беспилотник
новости
взрыв
минобороны
пво
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Минобороны указало, что комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21" вывел из строя систему навигации ударного украинского беспилотника. Тот, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области, три человека получили ранения, повредило жилые дома.После ведомство заверило, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления.Телеграм-канал "112" сообщил, что на месте взрыва работают специалисты, замеряющие радиационную обстановку. Диаметр воронки предположительно от 10 до 15 метров. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинформирован о происшествии, он "осуществляет координацию всех служб", сообщили в правительстве региона.Накануне президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на "России 1" назвал Запад зачинщиком и подстрекателем конфликта на Украине. Он указал, что поставками оружия Киеву западные страны пересекают не только красные, но и "бордовые" линии.
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беспилотник, новости, взрыв, минобороны, пво
беспилотник, Новости, взрыв, Минобороны, ПВО

Украинский беспилотник с боеприпасом взорвался под Тулой

07:53 27.03.2023 (обновлено: 08:00 27.03.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ukrainian Air ForceТу-141 Стриж
Ту-141 Стриж - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ukrainian Air Force
Читать в
Причиной взрыва 26 марта в Киреевске Тульской области стал беспилотник с боеприпасом. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 метров, сообщили в экстренных службах
Минобороны указало, что комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21" вывел из строя систему навигации ударного украинского беспилотника. Тот, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области, три человека получили ранения, повредило жилые дома.
После ведомство заверило, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления.
Телеграм-канал "112" сообщил, что на месте взрыва работают специалисты, замеряющие радиационную обстановку. Диаметр воронки предположительно от 10 до 15 метров.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинформирован о происшествии, он "осуществляет координацию всех служб", сообщили в правительстве региона.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на "России 1" назвал Запад зачинщиком и подстрекателем конфликта на Украине. Он указал, что поставками оружия Киеву западные страны пересекают не только красные, но и "бордовые" линии.
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