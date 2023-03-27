https://ukraina.ru/20230327/1044738908.html

Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian

Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian - 27.03.2023 Украина.ру

Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian

Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании. Об этом 27 марта сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства

2023-03-27T07:40

2023-03-27T07:40

2023-03-27T07:47

танк

военные

обучение

британия

новости

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"Как сообщило министерство обороны, обучение было завершено после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger 2", - говорится в материале.Военные уже вернулись на Украину.По данным газеты, "украинские экипажи и танки, как ожидается, будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как предполагается, находится в разработке".В январе этого года Великобритания объявила о передаче Киеву 14 танков Challenger 2, а в конце месяца в страну прибыли первые украинские танковые экипажи для прохождения обучения.По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, танки будут доставлены на Украину в марте текущего года. Кроме того, Лондон планирует передать киевским властям 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.

https://ukraina.ru/20230129/1043076954.html

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танк, военные, обучение, британия, новости