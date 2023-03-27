Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian
07:40 27.03.2023 (обновлено: 07:47 27.03.2023)
Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании. Об этом 27 марта сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства
"Как сообщило министерство обороны, обучение было завершено после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger 2", - говорится в материале.
Военные уже вернулись на Украину.
По данным газеты, "украинские экипажи и танки, как ожидается, будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как предполагается, находится в разработке".
В январе этого года Великобритания объявила о передаче Киеву 14 танков Challenger 2, а в конце месяца в страну прибыли первые украинские танковые экипажи для прохождения обучения.
По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, танки будут доставлены на Украину в марте текущего года. Кроме того, Лондон планирует передать киевским властям 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.
29 января, 17:42Украинские военные прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву, сообщило министерство обороны Британии в своем Twitter-аккаунте