Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian - 27.03.2023 Украина.ру
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Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian
Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian - 27.03.2023 Украина.ру
Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian
Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании. Об этом 27 марта сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства
2023-03-27T07:40
2023-03-27T07:47
танк
военные
обучение
британия
новости
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"Как сообщило министерство обороны, обучение было завершено после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger 2", - говорится в материале.Военные уже вернулись на Украину.По данным газеты, "украинские экипажи и танки, как ожидается, будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как предполагается, находится в разработке".В январе этого года Великобритания объявила о передаче Киеву 14 танков Challenger 2, а в конце месяца в страну прибыли первые украинские танковые экипажи для прохождения обучения.По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, танки будут доставлены на Украину в марте текущего года. Кроме того, Лондон планирует передать киевским властям 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.
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танк, военные, обучение, британия, новости
танк, военные, обучение, Британия, Новости

Украинские танкисты завершили обучение в Британии - Guardian

07:40 27.03.2023 (обновлено: 07:47 27.03.2023)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Украинские военные завершили обучение на британских танках Challenger 2 в Великобритании. Об этом 27 марта сообщает газета Guardian со ссылкой на минобороны королевства
"Как сообщило министерство обороны, обучение было завершено после того, как британские военные в течение нескольких недель инструктировали украинских военнослужащих по эксплуатации танков Challenger 2", - говорится в материале.
Военные уже вернулись на Украину.
По данным газеты, "украинские экипажи и танки, как ожидается, будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как предполагается, находится в разработке".
В январе этого года Великобритания объявила о передаче Киеву 14 танков Challenger 2, а в конце месяца в страну прибыли первые украинские танковые экипажи для прохождения обучения.
По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, танки будут доставлены на Украину в марте текущего года. Кроме того, Лондон планирует передать киевским властям 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 17:42
Украинские военные прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву, сообщило министерство обороны Британии в своем Twitter-аккаунте
 
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