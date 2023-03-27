https://ukraina.ru/20230327/1044736437.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 27.03.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Накануне заседания Совета безопасности ООН, где Россия потребует расследования взрывов на газопроводах системы "Северный поток", в СМИ обнародованы новые подробности, касающиеся этой диверсии.

2023-03-27T03:40

2023-03-27T03:40

2023-03-27T03:40

эксклюзив

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Новые подробности диверсии на "Северных потоках"На созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится вечером 27 марта, будет рассматриваться проект подготовленной РФ и КНР резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования взрывов на "Северных потоках". Накануне заседания в СМИ обнародованы новые подробности, касающиеся этой диверсии.Так, 22 марта американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванный источник заявил, что власти США попросили ЦРУ подготовить альтернативную версию для СМИ о взрывах на магистральных газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" совместно с немецкой разведкой. Такое поручение было дано после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Соединенные Штаты и его встречи с главой Белого дома Джо Байденом 3 марта 2023 года.Херш напомнил, что американский и немецкий лидеры провели только два открытых мероприятия без пресс-конференций, а также встречу на 80 минут в закрытом формате. Не было заявлений или письменных договоренностей, опубликованных каким-либо из двух государств."Мне сообщил человек с доступом к дипломатическим данным, что там обсуждалось разоблачение подрыва газопроводов. В результате некоторым структурам в ЦРУ было поручено подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое бы предоставило американской и немецкой прессе альтернативную версию взрывов на "Северных потоках"" – заявил журналист, в начале февраля 2023 года обнародовавший данные о том, что газопроводы взорвали американские военные по команде Джо Байдена.Сеймур Херш добавил, что канцлер ФРГ с 2022 года поддерживал действия Белого дома по сокрытию данных об операции, "даже если не был осведомлен о диверсии".А 24 марта вышло интервью Херша китайскому изданию China Daily, в котором журналист заявил, что одной из главных причин подрыва "Северных потоков" состояла в том, что Джо Байден был недоволен нежеланием Олафа Шольца поставлять оружие Украине.Он повторил, что США изучали возможность подрыва магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ещё в конце 2021 года, и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в тот момент связался с исполнителями диверсии.Также 24 марта британская газета The Times со ссылкой на исследователя из Дании и данные отслеживающих суда сервисы написала, что принадлежащий Дании корабль, а также шведский самолет и судно наблюдения осуществляли необычные маневры у "Северных потоков" за четыре дня до взрывов.По данным газеты, датский корабль P524 Nymfen, отслеживающий движение российских судов, в конце сентября 2022 года неожиданно отклонился от своего обычного курса. Впервые за несколько лет корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, затем на 30 минут остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов.По истечении нескольких минут вблизи начал кружить самолет наблюдения шведских ВВС, также был замечен шведский патрульный корабль. При этом в материале отмечается, что необычной активности со стороны российских судов замечено не было.Россия в январе сохранила второе место в мире по объему добычи нефтиРоссия в январе 2023 года сохранила за собой второе место в мире по объему добычи нефти. На первом месте находятся США, на третьем – Саудовская Аравия, свидетельствуют данные Росстата.В январе 2023 года РФ сократила добычу нефти до 10,835 миллиона баррелей в сутки,США нарастили добычу до 12,216 млн барр./сутки, Саудовская Аравия также нарастила – до 10,453 млн барр./сутки. Всего в январе 2023 года Россия добыла 46 млн т нефти, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом за январь добыча нефти в РФ снизилась на 0,4% в месячном выражении. Для сравнения, в декабре 2022 года РФ добывала 10,873 млн барр./сутки, США – 12,101 млн барр./сутки, Саудовская Аравия – 10,435 млн барр./сутки.Квота России в рамках соглашения ОПЕК+ – 10,478 млн барр./сутки. В марте 2023 г. Россия приступила к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. барр/сутки, которое продлится до июня ткущего года включительно. Как заявил 22 марта вице-премьер РФ Александр Новак, "целевой уровень сокращения будет достигнут в ближайшие дни". Сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Квота на добычу будет распределяться равномерно между нефтяными компаниями в зависимости от их уровня добычи нефти.При этом аналитики продолжают обсуждать много версий того, сколько Россия поставляет нефти и газа в физическом объеме, при этом есть большие расхождения по стоимости поставок. С одной стороны, подробная таможенная статистика засекречена, но есть открытые данные основных торговых партнеров России, а поскольку в любой сделке всегда два контрагента, то выгода или потери быстро вычисляются.Несмотря на санкции и эмбарго на поставку энергоносителей из России в недружественные страны, стоимостная оценка энергетического экспорта (нефть, газ и уголь) показывает достаточно сильные результаты.В страны дальнего зарубежья (с учетом нейтральных стран) Россия в январе 2023 года поставила энергоносители на свыше 20 миллиардов долларов – по сравнению с 17-18 млрд ежемесячных поставок в 2018-2019, то есть на 10% больше по сравнению с докризисными и доковидными временами.Исторический максимум таких поставок был зафиксирован в марте 2022 – 30 млрд долларов, но это была аномалия, когда одновременно совпали сверхудачная конъюнктура и сохранение объемов физической отгрузки. Таким образом, сейчас российский энергетический экспорт лишь на 30-33% меньше абсолютного максимума.Такой сильный результат обусловлен переброской российских энергопотоков в Китай, Индию и Турцию, поставки в которые в денежном выражении выросли более чем в три раза относительно 2018-2019 годов, и почти в 2,5 раза – в сравнении с 2021-м.В итоге, в 2019 году Китай, Индия и Турция занимали 24,5% в структуре поставок энергоносителей из РФ в ведущие страны дальнего зарубежья. В 2020 году доля этой тройки увеличилась до 29,3%, в 2021-м – снизилась до 27% (во многом из-за разницы стоимости поставок газа, сильно подорожавшего в Европе), а в 2022 – подскочила 41,3%. При этом в январе 2023 их доля выросла до рекордных за всю историю 62%.С другой стороны, российский энергетический экспорт в недружественные страны рухнул в три раза в сравнении с максимальными поставками в марте 2022 года, и находится на минимуме с июля-октября 2020-го. К марту 2023-го экспорт рухнет до 5 млрд долларов в месяц (минимум с мая 2020), и продолжит дальше снижаться.Экспорт же в нейтральные страны может достигнуть 75% к концу 2023 года, причём потенциал экспорта при текущих ценах составляет 12-15 млрд долларов в месяц, а потенциал замещения – до 50% от выпадающих поставок.Экспорт СПГ из США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 разаЭкспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы увеличился за 2022 год до 117,4 миллионов кубометров – с 47,8 млн кубометров в 2021-м. В целом за минувший год экспорт СПГ из США вырос с 165,9 до 181,9 миллионов кубометров. Это следует из доклада Совета экономических консультантов при Белом доме, обнародованного 21 марта.В документе отмечено, что перебои в поставках, связанные со специальной военной операцией РФ на территории Украины, оказали более значительное влияние на экспорт США энергоресурсов, в частности СПГ и нефти, при этом объем американского экспорта этих энергоносителей значительно вырос по сравнению с уже достигнутыми в 2021 году высокими уровнями. В случае СПГ экспорт из США также значительно сместился в европейские страны, "поскольку Россия ограничила свои некогда преобладающие поставки природного газа по газопроводам", цинично указано в докладе.По остальным направлениям поставки американского СПГ в 2022 году снизились. Так, в КНР его экспорт упал до 5,1 млн кубометров по сравнению с 21,9 млн кубометров в 2021-м, поставки в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона сократились с 39,1 млн до 24,7 млн кубометров. В остальные страны экспорт уменьшился с 52,5 млн кубометров в 2021 году до 31,1 млн кубометров в 2022-м.В докладе также отмечено, что экспорт нефти увеличился в целом по всем направлениям, но её экспорт в Китай снизился. "Хотя этот показатель отражает лишь один год, а не тенденцию, исследования показывают, что сокращение импорта энергоносителей Китаем из США в 2022 году, вероятно, представляло собой переход к импорту из других источников, включая Россию, наряду с падением спроса из-за замедления темпов экономического роста Китая" – сказано в документе.Экспорт нефти из США в Европу также увеличился – с 400 миллионов баррелей в 2021 году – до 552,5 миллионов в 2022-м. В КНР экспорт американской нефти сократился почти в 2 раза – с 95,4 млн барр. до 176 млн барр, но поставки в другие страны АТР возросли с 231,2 млн барр. до 326,5 млн барр. В другие страны экспорт нефти из США сократился с 264,9 млн барр. до 60,3 млн барр., но в целом показатель увеличился – с 1,17 млрд баррелей в 2021 году до 1,31 млрд барр. в 2022-м.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив