Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят - 26.03.2023 Украина.ру
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Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят
Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят - 26.03.2023 Украина.ру
Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят
Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артёмовского завода обработки металлов (АЗОМ), на котором в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский производил награждение бойцов ВСУ. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости
2023-03-26T09:21
2023-03-26T09:22
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
завод
чвк "вагнер"
пригожин
потери всу
владимир зеленский
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Корреспондент агентства посетил один из цехов предприятия и убедился в том, что территория завода находится под контролем российских сил.Как рассказал ему командир штурмового взвода, освободившего цех, ему удалось найти проход в здание, из которыго бойцы ВСУ не ожидали атаки. В результате последовавшего боя несколько бойцов ВСУ были убиты и один взят в плен.Ожесточённые бои за Артёмовск (Бахмут) продолжаются уже более полугода. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.
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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), завод, чвк "вагнер", пригожин, потери всу, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), завод, ЧВК "Вагнер", Пригожин, потери ВСУ, Владимир Зеленский

Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят

09:21 26.03.2023 (обновлено: 09:22 26.03.2023)
 
© Фото : Разгрузка Вагнера / Telegramбойцы группы "Вагнер" на Артёмовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ)
бойцы группы Вагнер на Артёмовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Разгрузка Вагнера / Telegram
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Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артёмовского завода обработки металлов (АЗОМ), на котором в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский производил награждение бойцов ВСУ. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости
Корреспондент агентства посетил один из цехов предприятия и убедился в том, что территория завода находится под контролем российских сил.
Как рассказал ему командир штурмового взвода, освободившего цех, ему удалось найти проход в здание, из которыго бойцы ВСУ не ожидали атаки. В результате последовавшего боя несколько бойцов ВСУ были убиты и один взят в плен.

"Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото", — рассказал командир штурмового взвода.

Ожесточённые бои за Артёмовск (Бахмут) продолжаются уже более полугода. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.
17 марта, 16:32
Российские военные закрепились на территории завода "АЗОМ" в Артёмовске - ПушилинПодразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" закрепились на территории заводов "Востокмаш" и Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), сообщил 17 марта врио главы Донецкой Народной Республики в эфире Первого канала
 
НовостиСпецоперацияАртёмовск (Бахмут)заводЧВК "Вагнер"Пригожинпотери ВСУВладимир Зеленский
 
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