https://ukraina.ru/20230326/1044726363.html

Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят

Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят - 26.03.2023 Украина.ру

Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взят

Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артёмовского завода обработки металлов (АЗОМ), на котором в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский производил награждение бойцов ВСУ. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости

2023-03-26T09:21

2023-03-26T09:21

2023-03-26T09:22

новости

спецоперация

артёмовск (бахмут)

завод

чвк "вагнер"

пригожин

потери всу

владимир зеленский

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Корреспондент агентства посетил один из цехов предприятия и убедился в том, что территория завода находится под контролем российских сил.Как рассказал ему командир штурмового взвода, освободившего цех, ему удалось найти проход в здание, из которыго бойцы ВСУ не ожидали атаки. В результате последовавшего боя несколько бойцов ВСУ были убиты и один взят в плен.Ожесточённые бои за Артёмовск (Бахмут) продолжаются уже более полугода. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.

https://ukraina.ru/20230317/1044490969.html

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), завод, чвк "вагнер", пригожин, потери всу, владимир зеленский