https://ukraina.ru/20230326/1044705767.html

Аббат из Чемера: Алексею Петренко - 85 лет

Аббат из Чемера: Алексею Петренко - 85 лет - 26.03.2023 Украина.ру

Аббат из Чемера: Алексею Петренко - 85 лет

Бывают же совпадения… В 1731 году полковник Фёдор Вишневский, проезжая по казённой надобности из Киева в Петербург остановился в селе Чемер близ Козельца... Украина.ру, 26.03.2023

2023-03-26T18:01

2023-03-26T18:01

2023-03-26T18:01

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Бывают же совпадения… В 1731 году полковник Фёдор Вишневский, проезжая по казённой надобности из Киева в Петербург остановился в селе Чемер близ Козельца (сейчас — районный центр в Черниговской области) и зашёл в церковь согреться. В церкви шла служба. Вишневский был потрясен прекрасным тенором... Так началась история певца придворного хора Олэксы Розума, который спустя десять лет стал всесильным "ночным императором – генералом, графом Алексеем Разумовским..Двести с лишком лет спустя после Розума-Разумовского, 26 марта 1938 года в том же самом селе Чемер родился Алексей Васильевич Петренко. Его судьба была совсем другой, но известность советский и русский актер театра и кино, Народный артист РСФСР, подаривший зрителю десятки незабываемых образов, получил не меньшую.Родители Алексея родом из Полтавской губернии, села Лохвицы (не путать с городом Лохвица), где во время голода умерли его старший брат, бабушка и дедушка. Отца Алексея за срыв плана по сдаче хлеба государству арестовали, осудили и отправили в лагерь. Василию Алексеевичу, неизвестно, каким образом, но удалось сбежать со стройки канала Москва – Волга, на которой тогда трудились осуждённые. Скрываясь, он добрался до Черниговской области и в 1935 году поселился с супругой недалеко от села Чемер, где и устроился на работу в одном из совхозов. Через три года на свет появился Алексей.Василий Алексеевич, так как сельсовета в Чемере не было, и надо было добираться до соседнего села, смог зарегистрировать рождение сына только через 5 дней и во избежание лишних вопросов сказал, что сын родился "сегодня". Поэтому в паспорте у Алексея Васильевича всю жизнь Днем рождения значилось 1 апреля. Справедливости ради надо сказать, что по тем временам случай нередкий – такой же казус был с Александром Морозом (1944 г.р.).В 1949 году семья переехала в Чернигов, где купила половину дома на улице Боровой.Будучи хлопцем далеко не хилого телосложения, Алексей, с детства, увлекся борьбой, но позже стал параллельно посещать драмкружок при Дворце Пионеров. Как позже вспоминал сам Алексей Васильевич, он с детства любил смешить других людей, сверстники обожали его за чувство юмора. Однажды в драмкружке ему предложили сыграть женскую роль. Несмотря на эдакую грубость дворового пацана, он прекрасно вжился в роль и сыграл очень убедительно – это было его первое публичное выступление.Однажды руководитель театрального кружка объяснил Алексею, что если он планирует связать свою жизнь с театром, то пусть учтёт, что внешний вид для актера очень важен. Актёрской карьере могли помешать, например, сломанный нос или какие-либо другие травмы, полученные в результате борьбы. Так юному актеру пришлось расстаться со спортом.Мама поддерживала увлечение сына театром, а вот отец, наоборот, был категорически против – не мужское это дело, считал он. Василий Алексеевич неоднократно ходил к преподавателю кружка, убеждал "изгнать Лёшку из артистов". А однажды перед самой премьерой школьного спектакля заставил сына ехать в сильный мороз на подводе за торфом. В результате Алеша заболел, потерял голос, но все равно вышел на сцену и отыграл спектакль от звонка до звонка – свой выбор жизненного пути он уже сделал.Закончив школу, Алексей два года подряд пытался поступить в Киевский театральный институт, но всякий раз результатом вступительных экзаменов становились неудовлетворительные оценки: диктант по русскому языку – 2, а сочинение на украинском языке и вовсе не написано.В перерывах между поступлениями Алексей осваивал различные профессии: слесаря, молотобойца, матроса. С третьей попытки он всё же поступил в театральный институт, только не Киевский, а Харьковский. Потом, вспоминая те годы, Алексей Васильевич, благодарил судьбу за такое стечение обстоятельств, которые позволили ему познать жизнь заводчанина и рабочего до того момента, как он стал студентом. Актер признавался, что рабочий народ, особенно кузнецы, дали ему не меньше опыта, чем коллеги-актёры. Алексей Васильевич любил говорить: "если ты веришь в Господа, то чтобы с тобой не случилось, будет во благо".В 1960 году Алексей женился в первый раз. Его избранницей стала оперная певица Алла Сандлер, выпускница харьковской консерватории, которая к тому времени одна воспитывала дочь Полину от первого брака.В 1961 году по окончании института, Алексея распределили в Запорожский музыкальный драмтеатр. Со временем он перевелся в русский драматический театр в городе Жданове (Мариуполь). Волею судеб в театре оказались актёры – выходцы из Ленинграда. Они, увидев игру молодого коллеги, сказали ему, что с таким талантом здесь делать нечего и написали письмо-ходатайство Игорю Владимирову, режиссеру театра им. Ленсовета. Вскоре из Ленинграда пришел ответ. Не прочитав из письма ни строчки, Алексей собрался и уехал покорять ленинградские подмостки. В театре им. Ленсовета Алексей Васильевич прослужил 10 лет, сыграв в 11 спектаклях.В 1966 году состоялся дебют Петренко в кино… который не состоялся. Дело было так. Алексея взяли на эпизодическую роль бандита в фильме Виталия Мельникова "Начальник Чукотки". Актёр с нетерпением ждал премьеры и не знал, его никто не предупредил, что сцена с его участием в ленту не вошла. После того, как фильм сняли на "Ленфильме", ее отправили на утверждение цензорами в Москве. Сначала они "начальника Чукотки" приняли, но перед самой премьерой позвонили режиссеру и приказали убрать сцену грабежа, в которой снимался Петренко, объяснив, что это оскорбление Советской власти. По сценарию это было уже второе нападение на начальника, и членов госкомиссии возмутил этот повторный инцидент, мол, в стране не может быть столько грабежей.Не зная всех этих перипетий, Алексей пригласил на премьеру своего друга, который, рискуя нажить неприятностей, ушел с занятий, чтобы посмотреть первую киноработу товарища. Начался фильма, в титрах фамилия Петренко стояла, но эпизод с ограблением. в котором он сыграл, напрочь отсутствовал. Для новоиспеченного киноактера это стало настоящим ударом. Позже выяснилось, что этот случай оказался для Алексея во благо. Режиссер, чувствуя за собой вину, через десять лет пригласил его в также знаковую для отечественного кинематографа киноленту "Женитьба" (1977).До 1974 года Петренко в основном служил в театре. В этот период его жизни на экраны вышли только несколько киноспектаклей с его участием, и он ещё снялся в нескольких эпизодических ролях. Поворотным моментом в его кинокарьере стала главная роль Григория Распутина в исторической драме Элема Климова "Агония" (1981).Перед утверждением кандидатуры Петренко режиссер решил организовать ему встречу с известным советским медиумом Мессингом. Тогда Алексею было 30 лет. Они встретились с Вольфом Григорьевичем и говорили около часа о жизни, о здоровье. Петренко даже давал рекомендации Мессингу, как вылечить больные колени лопухом. После их разговора Вольф предложил сфотографироваться на память и попросил принести фотографию на следующий день к нему домой.Когда Алексей показал фото Мессингу, тот перевернул его и написал: "Дорогой Алеша! У вас все будет хорошо, я мысленно с вами, 1973 год". Много лет спустя Алексей Васильевич снялся в посвященном Мессингу сериале.Съемки "Агонии" давались Петренко очень тяжело. Кончилось тем, что скорая забрала его прямо со съёмочной площадки с диагнозом стенокардия. Однако драма стала визитной карточкой артиста и получила несколько престижных наград, хотя на советские экраны она вышла только в 1985 году.Работа с известным кинорежиссером привлекла внимание других мастеров. В 1976-1977 годах Петренко сыграл несколько памятных ролей в фильмах Динары Асановой "Ключ без права передачи" и "Беда", в исторической мелодраме Александра Митты "Рассказ о том, как царь Пётр арапа женил" и комедии Виталия Мельникова "Женитьба" по одноименной пьесе Гоголя.В 1977 году Петренко переехал в Москву. Здесь с 1977 года и до 1992 года он успел поработать в Театре на Малой Бронной, Театре на Таганке, МХАТе, Московском Театре-21 и Школе современной пьесы.Однако с переездом в столицу его брак дал трещину – супруга не пожелала покидать Ленинград. Приёмной дочери Полине уже исполнилось 15 лет, и Алексей Васильевич, непонятно зачем, как-то раз по секрету рассказал девочке о своих новых отношениях с журналисткой из Москвы Галиной Кожуховой. Она обещала не говорить маме но, начитавшись Конан Дойля, решил сообщить ей эту новость анонимным письмом. Так Алла Александровна узнала имя женщины, которая увела у неё мужа, и подала на развод.Галина Кожухова стала для актёра опорой и поддержкой на долгие годы. Она – театральный обозреватель "Правды", журналист, пришла однажды брать у Алексея Васильевича интервью и вскоре стала его женой и главным критиком. Она отговаривала Алексея брать второстепенные роли и на похвалы в адрес мужа всегда отвечала: "не портите мне мужика". Вместе они воспитывали ее сына от первого брака Михаила, который сейчас известен зрителю как телеведущий передач "Вокруг света" и "В поисках приключений". Они прожили вместе 30 лет, и только смерть Галины Петровны в 2009 году разлучила их.В 1984 году Петренко досталась главная роль богатого купца Кнурова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Фильм имел огромный успех и получил несколько престижных наград. Кнуров в исполнении Петренко получился выпуклым меркантильным дельцом. Эта роль стала для Алексея Васильевича "звёздным часом", с этого момента, и до самого распада СССР он беспрестанно снимался. Но, иногда актер впадал в "минорное" настроение. Пропадало желание сниматься, играть. Если в такое время ему поступали новые предложения, он отказывался – душа не лежала к работе. Многие режиссеры принимали это за проявления "неуживчивого характера".После распада Союза Алексей Васильевич стал реже снимался, но всё вернулось на круги своя в 1998 году с приглашением на роль генерала-пьяницы Радлова в "Сибирском цирюльнике" Никиты Михалкова. Последними работами Петренко в кино стала роль Григория Земляникина в продолжении новогодней комедии фильма "Елки-5" и роль ведущего в документальном фильме "Влюблённые учителя" режиссера Азима Расулова. Всего за свою кинокарьеру Алексей Васильевич снялся в более чем 50 картинах. Кроме того он владел отличным голосом и слухом, и в 1990-х дал несколько концертов, на которых исполнял оперные арии, романсы, русские и украинские народные песни, музыкальные пародии. Вот уж, правда, талантливый человек – талантлив во всем.В 2010 году Алексей Васильевич женился в третий раз на Азиме Абдумаминовне Расуловой – журналисте и режиссёре документального кино, которая была младше мужа на 32 года. Они познакомились на кинофестивале в Белых столбах. Азима была приглашена представлять Кыргызский государственный фильмофонд. Их любовь стала предметом обсуждения и сплетен, тем не менее они обвенчались в православном храме, причём на женихе красовался узбекский национальный костюм, а невеста оделась в национальное украинское платье.Алексей Васильевич всю жизнь был верующим человеком. В его семье никогда не отрицали существование Бога. Ещё в детстве он изъявил желание стать священником, о чем рассказал маме, сказав, что хочет поступить в семинарию, мама ответила: "даже не думай, сын, в этой стране тебе жить тогда не дадут". Когда ему почти исполнилось 60, он испытывал острое желание уйти в монастырь, но батюшка отказал – по возрасту. Тем не менее всю жизнь Алексей жил как настоящий христианин, руководствуясь принципами Священного Писания. 26 июля 2010 года Петренко стал членом Патриаршего совета по культуре, был членом правления "Славянского творческого союза „Золотой Витязь“".В ночь с 22 на 23 февраля 2017 года Алексей Васильевич умер в возрасте 78 лет. У него оторвался тромб, прибывшая скорая сделать уже ничего не смогла. Похоронили актера на московском Николо-Архангельском кладбище.Так прожил этот светлый человек, оставив после себя добрую память и полсотни ролей, из которых автор этих строк особенно любит аббата Фариа из "Узника замка Иф" и Юрия Строганова, капитана-лётчика, собеседника главного героя, которого сыграл Юрий Никулин, в поезде. 8 минут держит в напряжении его длинный монолог-исповедь лётчика-фронтовика, которого не дождалась жена, но не перестала любить. Одна из миллионов тяжелейших судеб того времени, которую он талантливо пропустил через своё сердце и прожил на экране так, что этот эпизод хочется пересматривать, и пересматривать. Жаль, что такие мастера навсегда уходят от нас, и достойной замены им, к сожалению, нет.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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