https://ukraina.ru/20230324/1044692933.html

Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России

Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России - 24.03.2023 Украина.ру

Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России

У Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России. Такое заявление в ответ на высказывания западных экспертов сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 марта в интервью ведущим российским СМИ

2023-03-24T10:46

2023-03-24T10:46

2023-03-24T10:46

новости

дмитрий медведев

сша

россия

распад

развал

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Ранее Атлантический совет опубликовал заявления западных экспертов, которые утверждают, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России.Он добавил, что подобного рода прогнозы с Запада имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из интересов американских элит.В то же время Медведев подчеркнул, что уроки истории необходимо помнить. Например, о том, что СССР распался из-за потери руководством страны связи с реальностью."Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.

https://ukraina.ru/20230323/1044679953.html

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новости, дмитрий медведев, сша, россия, распад, развал