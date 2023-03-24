Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
У Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России. Такое заявление в ответ на высказывания западных экспертов сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 марта в интервью ведущим российским СМИ
Ранее Атлантический совет опубликовал заявления западных экспертов, которые утверждают, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России.
"Скажу совершенно откровенно, я считаю, что предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит", - сказал Медведев.
Он добавил, что подобного рода прогнозы с Запада имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из интересов американских элит.
В то же время Медведев подчеркнул, что уроки истории необходимо помнить. Например, о том, что СССР распался из-за потери руководством страны связи с реальностью.
"Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.
"Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.
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