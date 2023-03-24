Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России - 24.03.2023 Украина.ру
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Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России - 24.03.2023 Украина.ру
Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
У Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России. Такое заявление в ответ на высказывания западных экспертов сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 марта в интервью ведущим российским СМИ
2023-03-24T10:46
2023-03-24T10:46
новости
дмитрий медведев
сша
россия
распад
развал
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Ранее Атлантический совет опубликовал заявления западных экспертов, которые утверждают, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России.Он добавил, что подобного рода прогнозы с Запада имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из интересов американских элит.В то же время Медведев подчеркнул, что уроки истории необходимо помнить. Например, о том, что СССР распался из-за потери руководством страны связи с реальностью."Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.
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новости, дмитрий медведев, сша, россия, распад, развал
Новости, Дмитрий Медведев, США, Россия, распад, развал

Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России

10:46 24.03.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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У Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России. Такое заявление в ответ на высказывания западных экспертов сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 марта в интервью ведущим российским СМИ
Ранее Атлантический совет опубликовал заявления западных экспертов, которые утверждают, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и военной спецоперации к 2033 году можно ожидать распада России.
"Скажу совершенно откровенно, я считаю, что предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит", - сказал Медведев.
Он добавил, что подобного рода прогнозы с Запада имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из интересов американских элит.
В то же время Медведев подчеркнул, что уроки истории необходимо помнить. Например, о том, что СССР распался из-за потери руководством страны связи с реальностью.

"Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.
- РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 16:04
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