Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта в своем телеграм-канале предложил украинцам задуматься о последствиях использования на территории страны снарядов с обедненным ураном
Он объяснил, что такие снаряды не являются ядерным оружием, но это оружие с ядерным следом.
"И этот вид оружия применялся в Югославии, оценок окончательных нет, запрета на это оружие - тоже нет. Но отложенные последствия могут быть очень тяжёлыми, потому что сами сербы, бывшие югославы, говорят о значительном росте онкологических заболеваний", - сказал Медведев.
Он предложил населению, оставшемуся в пределах Украины, задаться вопросом: хотят ли они, чтобы такие средства поражения использовались.
"Ведь это они открывают ящик Пандоры. Они это делают, а не наоборот", - подчеркнул он.
Медведев заявил, что урановый сердечник снарядов "хорошо прошибает броню".
"Так бы оно и ладно было бы, просто в войне главное - уничтожить противника, но проблема в том, что грязь от неё всё равно остаётся. Насколько она опасна, мы судить не можем", - сказал зампред Совбеза РФ.
Медведев заявил, что урановый сердечник снарядов "хорошо прошибает броню".
"Так бы оно и ладно было бы, просто в войне главное - уничтожить противника, но проблема в том, что грязь от неё всё равно остаётся. Насколько она опасна, мы судить не можем", - сказал зампред Совбеза РФ.
Ранее Великобритания заявила о намерении поставить на Украину снаряды с обедненным ураном.
Вчера, 13:01Министерству обороны РФ поручили подготовить ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураномВ случае, если боеприпасы с обедненным ураном все же будут поставлены Киеву, Россия найдет ответные меры. Такое заявление 23 марта в эфире Первого канала сделал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов