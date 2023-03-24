https://ukraina.ru/20230324/1044692663.html

Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном

Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном - 24.03.2023 Украина.ру

Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта в своем телеграм-канале предложил украинцам задуматься о последствиях использования на территории страны снарядов с обедненным ураном

2023-03-24T10:12

2023-03-24T10:12

2023-03-24T10:12

снаряды

дмитрий медведев

обедненный уран

новости

украинцы

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Он объяснил, что такие снаряды не являются ядерным оружием, но это оружие с ядерным следом.Он предложил населению, оставшемуся в пределах Украины, задаться вопросом: хотят ли они, чтобы такие средства поражения использовались."Ведь это они открывают ящик Пандоры. Они это делают, а не наоборот", - подчеркнул он.Медведев заявил, что урановый сердечник снарядов "хорошо прошибает броню"."Так бы оно и ладно было бы, просто в войне главное - уничтожить противника, но проблема в том, что грязь от неё всё равно остаётся. Насколько она опасна, мы судить не можем", - сказал зампред Совбеза РФ.Ранее Великобритания заявила о намерении поставить на Украину снаряды с обедненным ураном.

https://ukraina.ru/20230323/1044668428.html

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снаряды, дмитрий медведев, обедненный уран, новости, украинцы