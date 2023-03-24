Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:50 24.03.2023 (обновлено: 11:21 24.03.2023)
Вот, собственно, и все: генсек НАТО Йенс Столтенберг, одно из передаточных звеньев в курировании неонацистским режимом президента Украины Владимира Зеленского, передал команду свыше, из Вашингтона: надо наступать, все для этого у вас есть
Куда наступать? А не важно. Вашингтону нужна любая шумиха и заварушка на Украине, чтобы подпортить мировое крайне положительное для всех и неутешительное для США и всего коллективного Запада впечатление от переговоров в Москве президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, которые фактически оформили вызов монополярному миру и нарисовали контуры мира многополярного.
США сейчас из ботфортов выпрыгивают, чтобы представить Путина и Си как противников мира в Украине, педалируя то, что китайский лидер так и не позвонил Зеленскому, хотя его об этом очень просили из Вашингтона. И теперь в Америке паника: их и послали демонстративно в пеший практически эротический тур, и их очередная бойня в Украине так и остается всего лишь бойней, а не "борьбой за демократию", как то хотелось бы представить.
Вот США и требуют от своих сателлитов и политических приживалок в Европе и по всему миру создать хоть видимость победы в Украине. Во время саммита Путин–Си в Киев зачем-то мотался премьер Японии Фумио Кисида, саммит ЕС рассматривает вопросы срочной помощи Украине "на победу", а вот предводитель НАТО шлет укров и шумеров в бой.
В интервью The Guardian указанный Столтенберг так и заявил: украинская армия получила от западных союзников достаточно военной техники, в том числе танки, артиллерию, боевые машины и РСЗО. И этого должно хватить, чтобы позволить ВСУ начать контрнаступление. Более того, если верить Столтенбергу, то сегодня цель существования Запада – помощь Украине, чтобы "дать украинцам возможность начать наступление и вернуть себе территорию".
Совещание 51 страны на немецкой базе "Рамштайн" ("Рамштайн-10) 15 марта сего года действительно посулило много, и главное – танковый консенсус: девять стран поставят Украине 150 танков Leopard (в том числе 10 от Швеции), партнеры обеспечат бронетехникой девять бригад. Кроме того, Норвегия в сотрудничестве с США даст две системы NASAMS. Канада передаст 8000 снарядов 155 мм и танки (четыре из восьми Leopard уже в Польше и даже замечены в Украине).
Словакия готова предоставить 10 истребителей МиГ-29 (первые четыре словацких истребителя МиГ-29 прибыли на Украину), Польша тоже заверила, что может в апреле поставить МиГ-29. Дания объявила о создании фонда помощи Украине на 1 млрд. долл. И сразу анонсировала военную составляющую — пакет на 141 млн. долл. с боеприпасами для стрелкового оружия, крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми минами и ракетами ПВО. Члены ЕС согласились поставить Украине миллион снарядов, которых должно хватить примерно на шесть месяцев.
Короче, уже напичкали и еще пообещали пичкать, чтобы украинские неонацисты только воевали. Столтенберг так и говорит: "Мы должны продолжать удовлетворять потребность в дополнительных возможностях". И требует, чтобы члены НАТО были готовы потратить больше на Украину.
По его мнению, если все будет хорошо, то Украину может ждать и "самолетный консенсус": истребители МиГ-29 уже пошли, а теперь государства-члены НАТО могут пойти еще дальше, направив Киеву F-16 или другие западные самолеты. Так их должен был впечатлить февральский взрыв шизоидной истерики Зеленского, который, брызгая слюной, очень эмоционально призывал дать ему "крылья за свободу". И все задумались: что такое, человек сидит на "колесах", а требует какие-то крылья?
Но не суть. Зеленский опять почуял неладное и опять заистерил -- опубликовал жесткое обращение к Совету Европы, в котором назвал пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну:
- нельзя затягивать передачу ВСУ оружия, и особенно дальнобойного;
- Украине нужны более современные самолеты, чем МиГи;
- не должно быть даже намека на затягивание с новыми санкциями;
- нужен саммит по "формуле мира", выдвинутой Украиной;
- нельзя затягивать с решениями по украинской евроинтеграции.
Но кроме шуток о наркозависимости "торчка" Зеленского, ситуация довольно серьезна. И потому, что хвост (Зеленский) таки мощно завертел собаками (коллективным Западом) и все проблемы напичкивания его оружием медленно, но уверенно решаются. Вон Великобритания готова послать снаряды с обедненным ураном в боеголовках, и Путин не зря заметил, что Запад-таки готов воевать с Россией "до последнего украинца".
И потому, что командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, которого в Украине хоть и относят к "людям Зеленского", но позиционируют, как трезвомыслящего военного, заверил западных коллег, что контрнаступление ВСУ "уже не за горами".
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И потому, что – это главное! – Зеленский, несмотря на периодические истерики, помогающие ему выполнять роль "королевы попрошаек" и таки что-то выцыганить для своего режима и войны, серьезно вознамерился воевать. И поскольку ему не хватает пушечного мяса уже не только рядового, но и командного, он решил восполнить этот пробел с помощью ручных парламентариев.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой офицерского состава: за время спецоперации ВСУ и украинские силовые ведомства потеряли по меньшей мере 1930 офицеров. Потери среди старших офицеров (полковники, подполковники и майоры) составили минимум 420 человек. Наибольшая цифра потерь – 561 человек – пришлась на военных в звании старшего лейтенанта.
И американская газета The Washington Post тоже раньше писала, что качество ВСУ за последний год существенно снизилось из-за потерь подготовленных военных и нехватки боеприпасов. Так и сказано было: есть сомнения в возможностях Киева провести наступательную операцию, Киев, потерял "много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку".
И вот буквально на днях Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий присваивать младшие офицерские звания без высшего образования, для чего будет изменен закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Офицерами теперь могут стать сержанты и старшины, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. Получившие его раньше — в АТО/ООС в Донбассе, сейчас получающие на полях сражений спецвоенной операции (СВО) — там же и по всей стране, где идут бои.
Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия увещевал всех: "Еще год назад многие из них жили гражданской жизнью. Не у всех было военное образование или диплом университета. Но сейчас они имеют боевой опыт, которого не имеют офицеры стран НАТО. Для таких людей сегодня мы приняли законопроект №8339. Он позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования относительно диплома о высшем образовании".
И понятна прикладная цель этого мероприятия — пополнить выбитый в боях младший и средний офицерский состав, что неизбежно на любой войне, но на Украине во время СВО особенно. Ведь украинцев действительно используют, как пушечное мясо и расходный материал, который совсем не жалко.
И ничего нового в такой ускоренной "офицеризации" армии нет. Так делали в царской армии во время Первой мировой войны, когда прапорщиками, подпоручиками и поручиками становились вчерашние гимназисты, студенты и даже рабочие с конюхами, показавшие умение и прыть в ратном деле. Так было в Красной армии во Вторую мировую и Великую Отечественную, когда в первые месяцы убыль офицерского состава была катастрофической. Так хотят сделать и на Украине.
Но в нынешней украинской ситуации есть еще две задумки неонацистского режима. Во-первых, он хочет создать из новоявленных офицеров, с одной стороны, эдакий заградотряд внутри армии. Ну, чтобы неонацисты и патриоты-русофобы, окрыленные офицерскими звездочками, изнутри пресекали любые позывы к миру в армии.
И тут расчет опирается на суровую реальность. Уголовник-политик Андрей Билецкий в войну пошел со скамьи подсудимых (за покушение на убийство журналиста, кстати) создал карательный батальон "Азов"*, переросший в полк ублюдков и карателей-отморозков, и получил погоны полковника. ПОЛКОВНИКА, Карл!
Еще красноречивее случай с Русланом Онищенко украинским криминальным авторитетом и рецидивистом по кличке Абельмас, который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Шахтерск", а потом командовал ротой (батальоном) милиции особого назначения "Торнадо". И на свои "купола" сидельца (наколки) надел китель лейтенанта милиции. Официально стал офицером. И его торнадовцы" совершили такие преступления, что майка завернулась даже у майданного а военного прокурора (в Луганской области насиловали даже мужиков и детей), и шайка получила различные тюремные сроки.
1 августа 2019, 16:00Националисты с флагами «Торнадо» потребовали от Зеленского освободить «борцов за Украину»Украинские националисты из «Комитета освобождения политзаключенных», входящего в состав «Добровольческого движения ОУН», потребовали от президента Владимира Зеленского встретиться с ними. Об этом сообщает «Укринформ» 1 августа
Теперь Руслан Абельмас Онищенко – уже на свободе, не отсидел свои 11 лет до конца и теперь волонтерит. Но если надо, то, как вы понимаете, опять возьмется за свое – будет воевать за нэньку, насилуя даже неодушевленные предметы, чай изголодался на нарах без ласки…
Во-вторых, новые офицеры из садистов, патриотов и неонацистов могут составить военно-политическую преторианскую гвардию для борьбы с любыми оппонентами неонацистского режима, которые могут возникнуть во время и особенно после ожидаемого поражения ВСУ в СВО.
Причем, что характерно: поскольку политики уже не являются угрозой для Зеленского, оппоненты его режима могут возникнуть не в политических кругах, которые уже запуганы и зачищены, загнаны по плинтус и смяты узурпацией власти неонацистом Зеленским и его такой же командой, а именно в армии, которая не захочет умирать зазря.
Вот новоявленные офицеры и будут мочить всех несогласных. Причем не только в армии, но и тех, кто в окружении Зеленского у корыта и кормушки не хочет колебаться вместе с линией кураторских указаний из-за океана. Или из Брюсселя.
Конечно, последняя истерика Зеленского в адрес Совета Европы вызвана еще и тем, что он хочет, чтобы и страны НАТО впряглись в "борьбу с Путиным" не только подачками, но и живой силой. Хотя бы урезанной.
Однако Столтенберг традиционно напомнил: НАТО не является стороной конфликта, а все члены Альянса сами принимают решение о предоставлении оружия и оставляют расчеты на поле боя украинским командирам.
При этом чтобы, по ходу, Зеленского не заносило, Столтенберг обвинил его в нерачительном ведении войны. По его словам, Украина использует артиллерийские снаряды от 4000 до 7000 в день, и "текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства".
Вот в этом и есть цугцванг Зеленского: чтобы он ни сделал, ему прилетит. От него требуют победу, а у него для победы ничего нет, хотя Россия, как сказал ее президент, "еще не начинала". Но начнет же когда-нибудь…
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ