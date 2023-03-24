https://ukraina.ru/20230324/1044692118.html

Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса

Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса - 24.03.2023 Украина.ру

Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса

Вот, собственно, и все: генсек НАТО Йенс Столтенберг, одно из передаточных звеньев в курировании неонацистским режимом президента Украины Владимира Зеленского, передал команду свыше, из Вашингтона: надо наступать, все для этого у вас есть

2023-03-24T10:50

2023-03-24T10:50

2023-03-24T11:21

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_65c0218fc797ff58c9f77361942322ac.jpg.webp

Куда наступать? А не важно. Вашингтону нужна любая шумиха и заварушка на Украине, чтобы подпортить мировое крайне положительное для всех и неутешительное для США и всего коллективного Запада впечатление от переговоров в Москве президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, которые фактически оформили вызов монополярному миру и нарисовали контуры мира многополярного.США сейчас из ботфортов выпрыгивают, чтобы представить Путина и Си как противников мира в Украине, педалируя то, что китайский лидер так и не позвонил Зеленскому, хотя его об этом очень просили из Вашингтона. И теперь в Америке паника: их и послали демонстративно в пеший практически эротический тур, и их очередная бойня в Украине так и остается всего лишь бойней, а не "борьбой за демократию", как то хотелось бы представить. Вот США и требуют от своих сателлитов и политических приживалок в Европе и по всему миру создать хоть видимость победы в Украине. Во время саммита Путин–Си в Киев зачем-то мотался премьер Японии Фумио Кисида, саммит ЕС рассматривает вопросы срочной помощи Украине "на победу", а вот предводитель НАТО шлет укров и шумеров в бой.В интервью The Guardian указанный Столтенберг так и заявил: украинская армия получила от западных союзников достаточно военной техники, в том числе танки, артиллерию, боевые машины и РСЗО. И этого должно хватить, чтобы позволить ВСУ начать контрнаступление. Более того, если верить Столтенбергу, то сегодня цель существования Запада – помощь Украине, чтобы "дать украинцам возможность начать наступление и вернуть себе территорию".Совещание 51 страны на немецкой базе "Рамштайн" ("Рамштайн-10) 15 марта сего года действительно посулило много, и главное – танковый консенсус: девять стран поставят Украине 150 танков Leopard (в том числе 10 от Швеции), партнеры обеспечат бронетехникой девять бригад. Кроме того, Норвегия в сотрудничестве с США даст две системы NASAMS. Канада передаст 8000 снарядов 155 мм и танки (четыре из восьми Leopard уже в Польше и даже замечены в Украине). Словакия готова предоставить 10 истребителей МиГ-29 (первые четыре словацких истребителя МиГ-29 прибыли на Украину), Польша тоже заверила, что может в апреле поставить МиГ-29. Дания объявила о создании фонда помощи Украине на 1 млрд. долл. И сразу анонсировала военную составляющую — пакет на 141 млн. долл. с боеприпасами для стрелкового оружия, крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми минами и ракетами ПВО. Члены ЕС согласились поставить Украине миллион снарядов, которых должно хватить примерно на шесть месяцев.Короче, уже напичкали и еще пообещали пичкать, чтобы украинские неонацисты только воевали. Столтенберг так и говорит: "Мы должны продолжать удовлетворять потребность в дополнительных возможностях". И требует, чтобы члены НАТО были готовы потратить больше на Украину.По его мнению, если все будет хорошо, то Украину может ждать и "самолетный консенсус": истребители МиГ-29 уже пошли, а теперь государства-члены НАТО могут пойти еще дальше, направив Киеву F-16 или другие западные самолеты. Так их должен был впечатлить февральский взрыв шизоидной истерики Зеленского, который, брызгая слюной, очень эмоционально призывал дать ему "крылья за свободу". И все задумались: что такое, человек сидит на "колесах", а требует какие-то крылья?Но не суть. Зеленский опять почуял неладное и опять заистерил -- опубликовал жесткое обращение к Совету Европы, в котором назвал пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну:- нельзя затягивать передачу ВСУ оружия, и особенно дальнобойного;- Украине нужны более современные самолеты, чем МиГи;- не должно быть даже намека на затягивание с новыми санкциями;- нужен саммит по "формуле мира", выдвинутой Украиной;- нельзя затягивать с решениями по украинской евроинтеграции.Но кроме шуток о наркозависимости "торчка" Зеленского, ситуация довольно серьезна. И потому, что хвост (Зеленский) таки мощно завертел собаками (коллективным Западом) и все проблемы напичкивания его оружием медленно, но уверенно решаются. Вон Великобритания готова послать снаряды с обедненным ураном в боеголовках, и Путин не зря заметил, что Запад-таки готов воевать с Россией "до последнего украинца".И потому, что командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, которого в Украине хоть и относят к "людям Зеленского", но позиционируют, как трезвомыслящего военного, заверил западных коллег, что контрнаступление ВСУ "уже не за горами".И потому, что – это главное! – Зеленский, несмотря на периодические истерики, помогающие ему выполнять роль "королевы попрошаек" и таки что-то выцыганить для своего режима и войны, серьезно вознамерился воевать. И поскольку ему не хватает пушечного мяса уже не только рядового, но и командного, он решил восполнить этот пробел с помощью ручных парламентариев.Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой офицерского состава: за время спецоперации ВСУ и украинские силовые ведомства потеряли по меньшей мере 1930 офицеров. Потери среди старших офицеров (полковники, подполковники и майоры) составили минимум 420 человек. Наибольшая цифра потерь – 561 человек – пришлась на военных в звании старшего лейтенанта.И американская газета The Washington Post тоже раньше писала, что качество ВСУ за последний год существенно снизилось из-за потерь подготовленных военных и нехватки боеприпасов. Так и сказано было: есть сомнения в возможностях Киева провести наступательную операцию, Киев, потерял "много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку".И вот буквально на днях Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий присваивать младшие офицерские звания без высшего образования, для чего будет изменен закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Офицерами теперь могут стать сержанты и старшины, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. Получившие его раньше — в АТО/ООС в Донбассе, сейчас получающие на полях сражений спецвоенной операции (СВО) — там же и по всей стране, где идут бои.Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия увещевал всех: "Еще год назад многие из них жили гражданской жизнью. Не у всех было военное образование или диплом университета. Но сейчас они имеют боевой опыт, которого не имеют офицеры стран НАТО. Для таких людей сегодня мы приняли законопроект №8339. Он позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования относительно диплома о высшем образовании".И понятна прикладная цель этого мероприятия — пополнить выбитый в боях младший и средний офицерский состав, что неизбежно на любой войне, но на Украине во время СВО особенно. Ведь украинцев действительно используют, как пушечное мясо и расходный материал, который совсем не жалко.И ничего нового в такой ускоренной "офицеризации" армии нет. Так делали в царской армии во время Первой мировой войны, когда прапорщиками, подпоручиками и поручиками становились вчерашние гимназисты, студенты и даже рабочие с конюхами, показавшие умение и прыть в ратном деле. Так было в Красной армии во Вторую мировую и Великую Отечественную, когда в первые месяцы убыль офицерского состава была катастрофической. Так хотят сделать и на Украине.Но в нынешней украинской ситуации есть еще две задумки неонацистского режима. Во-первых, он хочет создать из новоявленных офицеров, с одной стороны, эдакий заградотряд внутри армии. Ну, чтобы неонацисты и патриоты-русофобы, окрыленные офицерскими звездочками, изнутри пресекали любые позывы к миру в армии.И тут расчет опирается на суровую реальность. Уголовник-политик Андрей Билецкий в войну пошел со скамьи подсудимых (за покушение на убийство журналиста, кстати) создал карательный батальон "Азов"*, переросший в полк ублюдков и карателей-отморозков, и получил погоны полковника. ПОЛКОВНИКА, Карл!Еще красноречивее случай с Русланом Онищенко украинским криминальным авторитетом и рецидивистом по кличке Абельмас, который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Шахтерск", а потом командовал ротой (батальоном) милиции особого назначения "Торнадо". И на свои "купола" сидельца (наколки) надел китель лейтенанта милиции. Официально стал офицером. И его торнадовцы" совершили такие преступления, что майка завернулась даже у майданного а военного прокурора (в Луганской области насиловали даже мужиков и детей), и шайка получила различные тюремные сроки.Теперь Руслан Абельмас Онищенко – уже на свободе, не отсидел свои 11 лет до конца и теперь волонтерит. Но если надо, то, как вы понимаете, опять возьмется за свое – будет воевать за нэньку, насилуя даже неодушевленные предметы, чай изголодался на нарах без ласки…Во-вторых, новые офицеры из садистов, патриотов и неонацистов могут составить военно-политическую преторианскую гвардию для борьбы с любыми оппонентами неонацистского режима, которые могут возникнуть во время и особенно после ожидаемого поражения ВСУ в СВО.Причем, что характерно: поскольку политики уже не являются угрозой для Зеленского, оппоненты его режима могут возникнуть не в политических кругах, которые уже запуганы и зачищены, загнаны по плинтус и смяты узурпацией власти неонацистом Зеленским и его такой же командой, а именно в армии, которая не захочет умирать зазря.Вот новоявленные офицеры и будут мочить всех несогласных. Причем не только в армии, но и тех, кто в окружении Зеленского у корыта и кормушки не хочет колебаться вместе с линией кураторских указаний из-за океана. Или из Брюсселя.Конечно, последняя истерика Зеленского в адрес Совета Европы вызвана еще и тем, что он хочет, чтобы и страны НАТО впряглись в "борьбу с Путиным" не только подачками, но и живой силой. Хотя бы урезанной.Однако Столтенберг традиционно напомнил: НАТО не является стороной конфликта, а все члены Альянса сами принимают решение о предоставлении оружия и оставляют расчеты на поле боя украинским командирам.При этом чтобы, по ходу, Зеленского не заносило, Столтенберг обвинил его в нерачительном ведении войны. По его словам, Украина использует артиллерийские снаряды от 4000 до 7000 в день, и "текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства".Вот в этом и есть цугцванг Зеленского: чтобы он ни сделал, ему прилетит. От него требуют победу, а у него для победы ничего нет, хотя Россия, как сказал ее президент, "еще не начинала". Но начнет же когда-нибудь…* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230323/1044676426.html

https://ukraina.ru/20230324/1044684471.html

https://ukraina.ru/20230324/1044692663.html

https://ukraina.ru/20190801/1024486903.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив