Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции - 24.03.2023 Украина.ру
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Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции
Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции - 24.03.2023 Украина.ру
Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости
2023-03-24T08:18
2023-03-24T08:23
турция
санкции
россия
новости
президент
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"Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заверил он.Политик подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Ему необходимо собрать 100 тысяч подписей."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
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турция, санкции, россия, новости, президент
Турция, санкции, Россия, Новости, президент

Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции

08:18 24.03.2023 (обновлено: 08:23 24.03.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России
Ситуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости
"Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заверил он.
Политик подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Ему необходимо собрать 100 тысяч подписей.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 05:00
Торговец из трущоб и мальчик из села. Эксперт сравнил шансы кандидатов в президенты ТурцииТурецкая оппозиция долго не могла определиться со своим кандидатом, но в итоге был выдвинут единый кандидат от "Народного альянса" и лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. О шансах на успех на выборах в президенты Турции рассказал в интервью изданию Укрина.ру политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
 
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