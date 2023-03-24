https://ukraina.ru/20230324/1044689467.html

Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции

Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции - 24.03.2023 Украина.ру

Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции

Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости

2023-03-24T08:18

2023-03-24T08:18

2023-03-24T08:23

турция

санкции

россия

новости

президент

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"Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заверил он.Политик подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Ему необходимо собрать 100 тысяч подписей."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.

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турция, санкции, россия, новости, президент