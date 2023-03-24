https://ukraina.ru/20230324/1044658213.html

Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье

Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье - 24.03.2023 Украина.ру

Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье

В украинском Прикарпатье сейчас ежедневно происходят похороны и траурные мероприятия, связанные с гибелью военнослужащих ВСУ. Ивано-Франковский националист Виктор Чернега, занимающийся организацией похорон военнослужащих, говорит, что в городе на Чукаловском кладбище уже закончились места.

2023-03-24T08:43

2023-03-24T08:43

2023-03-24T08:43

дмитрий ковалевич

эксклюзив

прикарпатье

украина

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националист

ивано-франковск

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рф

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Массовая гибель военнослужащих региона косвенно способствовала свадебному буму на Прикарпатье. За год количество свадеб возросло на 40%, что связано в основном с положенными вдовам выплатами в случае гибели военнослужащего. Преимущественно, теробороновцы из Ивано-Франковска сейчас сосредоточены на запорожском направлении.Как и во всех регионах Украины, на Прикарпатье уже началась посевная. В отличие от других регионов здесь решили увеличить площадь посевов, распахивая участки, которые ранее занимали леса или пустыри. Правда, горная местность и не очень плодородная почва не позволяют выращивать капризные культуры, особенно культуры требующие много удобрений. В этом году на Прикарпатье будут делать упор на кормовые культуры, картофель, сою и технические культуры.В середине марта СМИ и группы в социальных сетях в этом регионе взбудоражил совершенно незначительный инцидент. В Ивано-Франковск ринулись корреспонденты западных СМИ, чтобы разобрать конфликт, возникший, казалось бы, из ничего. На днях в Ивано-Франковске "вирусным" стало видео, на котором девушка Лиза прыгала через скакалку во дворе многоквартирного дома. Пожилая женщина из этого двора сначала потребовала от неё убраться восвояси. Девушка отказалась, мотивируя свой отказ равными правами всех жильцов. Старушка в ответ принялась её оскорблять словами, которые мы здесь цитировать не будем.Журналисты выяснили, что девушка – переселенка из Донецкой области, студентка, которая на видео записывала прыжки со скакалкой для сдачи нормативов на удаленке. Сложно себе представить более невинное занятие. Общалась она на украинском языке, хотя в быту предпочитает говорить на русском. Кроме двора возле своего дома прыгать ей в этом районе негде – вокруг лишь парковка и проезжая часть. "Получается, что бы мы ни делали – пили, курили или занимались спортом – всё равно плохо? Я не знаю, что нам нужно делать, чтобы к нам с уважением, нормально относились", - недоумевает девушка.Местные СМИ сразу же отметили, что ситуация отражает некий "конфликт ментальностей" регионов. По мнению некоторых местных журналистов, девушка должна была молча и покорно уйти, услышав замечание от старших.В этом регионе достаточно глубоко укоренена сельская и грекокатолическая мораль с ценностями, в которых не вписываются переселенцы с Донбасса. Резонанс, который вызвало видео конфликта, уже вызвал у девушки проблемы в её учебном заведении. "Девочку Лизу со скакалкой, чье видео стало вирусным, раскритиковали в ее родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить видео, а также попросить удалить его у всех, кто его перепостил", - пишет журналистка из Ивано-Франковска Анна Рыбалка.Однако вскоре в тот самый двор стали приходить другие подростки, чтобы просто попрыгать через скакалку в поддержку девушки. Местные власти усмотрели в этом некую идеологическую диверсию и требуют от СБУ разобраться с девушкой и её группой поддержки. Инцидент, который фактически яйца выеденного не стоит, лишний раз подчеркнул всю натянутость концепции "единой Украины".В таких регионах, как Прикарпатье, всегда была развита ксенофобия и отторжение любого человека из другого региона Украины. Сами прикарпатцы объясняют эту тенденцию тем, что в достаточно дремучем регионе, где веками почти не было образованных людей, а квалифицированные управленческие кадры требовались при любой власти, на должности назначили выходцев из других регионов.Недавно депутаты Прикарпатья синхронно взбунтовались против назначения бывшего мэра города Попасная (ЛНР) Юрия Онищенко в управление образования города Коломыя Ивано-Франковской области. Бывший мэр Попасной уже несколько раз публично осуждал РФ, заявлял, что он – "за Украину", тем не менее, выходец из Луганской области не может занимать никаких руководящих постов в этом регионе, как уверены местные чиновники, которые приберегают любые управленческие должности для себя и своих детей.Исполком горсовета Ивано-Франковска, например, побил все рекорды по численности. Сейчас в нем заседают 56 человек, тогда как во Львове хватает и девяти. На днях депутаты от "Европейской солидарности" предложили еще больше увеличить штат исполкома ради соблюдения гендерного баланса, как того требует Евросоюз.В прошлом году депутаты Ивано-Франковска жаловались на тяжелые времена и требовали от жителей затянуть пояса. Однако сами себе они насчитали надбавки к зарплате, материальную помощь, а также премии всем депутатам, мэру, его заместителям и секретарям. Идеалом для Ивано-Франковска была бы ситуация, когда все жители занимают какие-нибудь административные и начальственные должности, а зарплату получают пожизненно напрямую из бюджета США.

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, прикарпатье, украина, всу, националист, ивано-франковск, сша, рф