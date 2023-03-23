ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине - 23.03.2023 Украина.ру
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ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине
ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине - 23.03.2023 Украина.ру
ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине
Польша получила 200 млн злотых (около 43 млн евро) из Европейского фонда мира за оказание Украине военно-технической поддержки. Об этом заявил 23 марта журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС
2023-03-23T14:55
2023-03-23T14:59
оружие
новости
евро
польша
помощь
украина
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"Из этого фонда Польша уже получила около 200 млн злотых на рефинансирование приобретения вооружения для сражающейся Украины. Мы не только получаем оружие из-за границы, которое гораздо современнее того, которое мы передаем, укрепляя нашу армию, но и получаем уже сегодня большие финансовые средства", - сказал он.Премьер добавил, что страна планирует просить о получении очередных 240 млн евро.Польша передала Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы. Москва со своей стороны не раз отмечала, что снабжение Украины западным оружием только затягивает конфликт.
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оружие, новости, евро, польша, помощь, украина
оружие, Новости, Евро, Польша, помощь, Украина

ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине

14:55 23.03.2023 (обновлено: 14:59 23.03.2023)
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Польша получила 200 млн злотых (около 43 млн евро) из Европейского фонда мира за оказание Украине военно-технической поддержки. Об этом заявил 23 марта журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС
"Из этого фонда Польша уже получила около 200 млн злотых на рефинансирование приобретения вооружения для сражающейся Украины. Мы не только получаем оружие из-за границы, которое гораздо современнее того, которое мы передаем, укрепляя нашу армию, но и получаем уже сегодня большие финансовые средства", - сказал он.

Премьер добавил, что страна планирует просить о получении очередных 240 млн евро.

"То есть еще 1 млрд злотых в течение ближайших пары недель, вероятно, поступят в Польшу", - указал Моравецкий.

Польша передала Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы. Москва со своей стороны не раз отмечала, что снабжение Украины западным оружием только затягивает конфликт.
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