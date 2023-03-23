https://ukraina.ru/20230323/1044676205.html

ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине

ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине - 23.03.2023 Украина.ру

ЕС заплатил Польше десятки миллионов евро за военную помощь Украине

Польша получила 200 млн злотых (около 43 млн евро) из Европейского фонда мира за оказание Украине военно-технической поддержки. Об этом заявил 23 марта журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС

2023-03-23T14:55

2023-03-23T14:55

2023-03-23T14:59

оружие

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"Из этого фонда Польша уже получила около 200 млн злотых на рефинансирование приобретения вооружения для сражающейся Украины. Мы не только получаем оружие из-за границы, которое гораздо современнее того, которое мы передаем, укрепляя нашу армию, но и получаем уже сегодня большие финансовые средства", - сказал он.Премьер добавил, что страна планирует просить о получении очередных 240 млн евро.Польша передала Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы. Москва со своей стороны не раз отмечала, что снабжение Украины западным оружием только затягивает конфликт.

https://ukraina.ru/20230323/1044660573.html

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оружие, новости, евро, польша, помощь, украина