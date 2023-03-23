За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов"
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские спецслужбы успешно разоблачают "информаторов, работающих на Россию". Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина"
"Сейчас очень сильно работают наши спецслужбы, силовые структуры. Служба безопасности Украины выявляет агентурные сети РФ, которые могут передавать информацию противнику. Она постоянно разоблачает людей, которые могут передавать данные о перемещении наших войск, техники и вооружения", - сказал Скибицкий.
Следует отметить, что в последнее время стали появляться сообщения о том, что украинские спецслужбы обвиняют в шпионаже тех, кто просто звонил родным с Украины.
В частности, об этом в феврале заявлял исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский, также являющийся членом Президентского совета по правам человека в России.
Так, по его данным, после рейдов в Днепропетровской области в результате рейда спецслужб были задержаны пенсионеры, которым предъявили обвинения в госизмене. В качестве "доказательств" против них были использованы сообщения в мессенджерах с родственниками и друзьями из России.
По словам Вышинского, аналогиxные случаи имели место в Николаевской области, где власти перекрыли весь город и проводили обыски "от двери к двери", в том числе проверяли телефоны.
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