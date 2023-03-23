За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов"

Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на Украину

Британская газета Times в одной из своих свежих публикаций рассказала об украинской спецгруппе, которая воюет в тесной координации с ЦРУ. Национальность бойцов не указывается, но так или иначе, прямое иностранное руководство сродни наемничеству. Что движет такими "солдатами удачи" и сколько их сейчас на Украине — в материале Украина.ру