За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов" - 23.03.2023 Украина.ру
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За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов"
За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов" - 23.03.2023 Украина.ру
За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов"
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские спецслужбы успешно разоблачают "информаторов, работающих на Россию". Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина"
2023-03-23T14:08
2023-03-23T14:08
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Следует отметить, что в последнее время стали появляться сообщения о том, что украинские спецслужбы обвиняют в шпионаже тех, кто просто звонил родным с Украины.В частности, об этом в феврале заявлял исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский, также являющийся членом Президентского совета по правам человека в России. Так, по его данным, после рейдов в Днепропетровской области в результате рейда спецслужб были задержаны пенсионеры, которым предъявили обвинения в госизмене. В качестве "доказательств" против них были использованы сообщения в мессенджерах с родственниками и друзьями из России. По словам Вышинского, аналогиxные случаи имели место в Николаевской области, где власти перекрыли весь город и проводили обыски "от двери к двери", в том числе проверяли телефоны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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За звонок родным в Россию - обвинение в шпионаже: в ГУР Украины похвастались разоблачением "информаторов"

14:08 23.03.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : president.gov.ua
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Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские спецслужбы успешно разоблачают "информаторов, работающих на Россию". Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина"
"Сейчас очень сильно работают наши спецслужбы, силовые структуры. Служба безопасности Украины выявляет агентурные сети РФ, которые могут передавать информацию противнику. Она постоянно разоблачает людей, которые могут передавать данные о перемещении наших войск, техники и вооружения", - сказал Скибицкий.
Следует отметить, что в последнее время стали появляться сообщения о том, что украинские спецслужбы обвиняют в шпионаже тех, кто просто звонил родным с Украины.
В частности, об этом в феврале заявлял исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский, также являющийся членом Президентского совета по правам человека в России.
Так, по его данным, после рейдов в Днепропетровской области в результате рейда спецслужб были задержаны пенсионеры, которым предъявили обвинения в госизмене. В качестве "доказательств" против них были использованы сообщения в мессенджерах с родственниками и друзьями из России.
По словам Вышинского, аналогиxные случаи имели место в Николаевской области, где власти перекрыли весь город и проводили обыски "от двери к двери", в том числе проверяли телефоны.
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
Вчера, 12:38
Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на УкраинуБританская газета Times в одной из своих свежих публикаций рассказала об украинской спецгруппе, которая воюет в тесной координации с ЦРУ. Национальность бойцов не указывается, но так или иначе, прямое иностранное руководство сродни наемничеству. Что движет такими "солдатами удачи" и сколько их сейчас на Украине — в материале Украина.ру
 
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