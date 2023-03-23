Министерству обороны РФ поручили подготовить ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
В случае, если боеприпасы с обедненным ураном все же будут поставлены Киеву, Россия найдет ответные меры. Такое заявление 23 марта в эфире Первого канала сделал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
"Мне почему-то кажется, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном вряд ли произойдут, имея ввиду те последствия, которые могут иметь место для тех, кто это посылает. Если же они будут поставлены, меры будут найдены. Поручения министерству обороны, как я понимаю, были даны. Мы в свою очередь должны добиваться запрещения применения таких инструментов, снарядов", — сказал Гаврилов.
Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую войдут в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
22 марта, 14:03Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью местных жителей, так как действительно провоцирует онкологические заболевания.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на высказывание британского министра обороны, заявив, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
Прокомментировал ситуацию и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал предложение передать Киеву снаряды с обедненным ураном безумством, подчеркнув, что "ответ будет страшным для всей планеты уроком", ведь "у России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете".
Также Лукашенко заявил, что если Запад передаст Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия поставит Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном".
22 марта, 17:55Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.
За прошедший год Британия поставила Украине вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В рамках этой суммы Лондон передал Киеву порядка трех миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня.
На днях премьер страны Риши Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы в 2023 году Украина получила еще больше военной помощи.