https://ukraina.ru/20230323/1044663235.html

Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на Украину

Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на Украину - 23.03.2023 Украина.ру

Иностранные наемники в ВСУ: кто они, сколько получают и зачем едут на Украину

Британская газета Times в одной из своих свежих публикаций рассказала об украинской спецгруппе, которая воюет в тесной координации с ЦРУ. Национальность бойцов не указывается, но так или иначе, прямое иностранное руководство сродни наемничеству. Что движет такими "солдатами удачи" и сколько их сейчас на Украине — в материале Украина.ру

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

2023-03-23T13:07

эксклюзив

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иностранный легион

вооруженные силы украины

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од маской полицейского отрядаСпециальная группа, о которой рассказали журналисты Times, по документам числится как спецотряд полиции, однако ее задачи далеки от полицейских функций.Издание приводит слова командира группы, который утверждает, что они взаимодействуют с Главным управлением разведки при украинском министерстве обороны и имеют право на самостоятельный выбор миссий. Основные задачи отряда — корректировка артиллерии и сбрасывание бомб с дронов.Наибольший интерес представляет техническая сторона дела — выбор целей и миссии происходит при помощи планшета со специальным приложением, которое имеет доступ к данным со спутников ЦРУ.Как бы то ни было, наличие координируемой американской разведкой спецгруппы в рядах ВСУ в очередной раз свидетельствует о значительной доле участия западных военспецов в боевых действиях на стороне Украины.Со всех концов мираТам, где недостаточно советников и космической разведки, в дело в качестве живой силы вступают обыкновенные наемники, коих под свои знамена Киев начал собирать практически с самого начала российской спецоперации.По данным Следственного комитета (СК) РФ на ноябрь прошлого года, на стороне украинской армии на тот момент воевали представители 54 стран мира, часть из которых пребывают там еще с 2014 года.Наибольшее количество наемников, сообщил СК, представляют Великобританию, США, Канаду, Израиль, Францию, Швецию, Грузию, Финляндию, Польшу и Литву.Попадаются и выходцы из более экзотических мест. Так, на днях в Донбассе был ликвидирован наемник из Новой Зеландии Кейн Те Тай (судя по фото, представитель коренной для этого региона народности маори). Он стал третьим гражданином этой страны, убитым в ходе спецоперации.Известно также о наемниках из Греции, Португалии, Южной Кореи, Бразилии, Колумбии, Японии и других государств.Все они, как правило, входят в состав так называемого Иностранного легиона, созданного в структуре ВСУ, некоторые получают украинское гражданство в упрощенном порядке.В январе The Washington Post опубликовала данные, согласно которым в армии Украины воюют до 3 тыс. иностранных наемников.Откуда они берутсяБольшая часть наемников — выходцы из тех или иных силовых структур, по большей части из армии, не нашедшие себя на гражданском поприще. Тот же новозеландец Кейн Те Тай за 38 лет своей жизни успел 7 лет отслужить в местных вооруженных силах, после чего подался в наемники, воевал в Африке и Ираке.Американцы и канадцы в ВСУ — преимущественно ветераны Афганистана и того же Ирака. После службы они, как правило, трудоустраиваются в частные военные компании или же заводят собственный бизнес в сфере безопасности.Есть в ВСУ и те, кто тоже воевал на Ближнем Востоке, однако по другую сторону фронта — это боевики и террористы, услугами которых не брезгует киевский режим.Вербовкой иностранцев занимаются также дипломатические представительства Украины за рубежом.«Да, я нацист, и в чем проблема?»Жажда наживы, пусть и не единственный, но системообразующий элемент мотивации иностранцев, приезжающих на Украину для участия в боевых действиях.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в феврале этого года отмечал, что иностранные наемники в ВСУ получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 62,4 до 208,1 тыс. рублей).Следующая группа наемников, помимо материальной выгоды, участвует в конфликте из идейных соображений. В нее входят заядлые русофобы, неонацисты, исламисты и другие сторонники экстремистских течений. Свои взгляды и задачи они не скрывают.Третья категория наемников — профессиональные военные, которые по разным причинам уволились из армии, но не научившиеся ничему другому, кроме как убивать. Они курсируют по миру, принимают участие во всех военных конфликтах, не особо задумываясь над смыслом происходящего.И наконец четвертая, последняя группа в этом условном разделении — любители острых ощущений, многочисленные авантюристы, блогеры и фанаты оружия, которые приезжают на Украину или в другие страны как на своеобразное сафари с живыми мишенями.Эта категория наименее стойкая морально и имеет сравнительно слабую профессиональную подготовку. После первого знакомства с реальной обстановкой, они, как правило, спешат вернуться домой. Если успевают. Массовый завоз таких наемников осуществлялся во время первого этапа СВО, после чего случился удар Вооруженных сил РФ по Явороскому полигону ВСУ во Львовской области, куда на тот момент свозили наемников для последующего распределения по частям. Итог — разрушенные казармы и погребенные под обломками многочисленные иностранцы.Так, издание The Guardian тогда же поведало историю инструктора по стрельбе из Бразилии Тьяго Росси, который попал под раздачу на Яворовском полигоне, выжил и в скором времени перебазировался в Польшу, где решил из наемника переквалифицироваться в волонтеры и помогать беженцам.История Джона МакинтайраОсобняком в этом ряду стоит история американского левого активиста Джона Макинтайра, который успел повоевать на стороне ВСУ, а затем перейти на сторону России.В феврале этого года в Москве он дал интервью военкору RT Мураду Газдиеву, в котором рассказал, что в прошлом служил в американской армии, а в марте прошлого года присоединился к Иностранному легиону ВСУ. Позднее он попал в батальон «Карпатская сечь», а в феврале перешел на сторону РФ.По его словам, это был осознанный выбор, сделанный им еще до приезда на Украину.Макинтайр рассказал, что планировал побег, когда был в Харькове, однако от этого плана пришлось отказаться из-за того, что в рядах ВСУ есть специальные снайперы, задача которых была стрелять в перебежчиков.Бывший наемник отметил, что в рядах украинских вооруженных сил, в том числе среди наемников, популярны ультраправые взгляды, повсеместно используется нацистское приветствие. В целях самосохранения, отметил он, ему пришлось публично показывать, что он разделяет антироссийские идеи.«В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: "Нет, русские не нацисты — мы нацисты"», — рассказал военный.Пьянство, наркомания, убийстваСлучай с Макинтайром — скорее исключение из правил, подавляющее большинство свидетельств говорит о патологической жестокости и преступной сущности иностранцев на службе ВСУ.По его словам, ему не раз приходилось иметь в бою дело с наемниками, они способны оказать ожесточенное сопротивление, которое, однако, будет недолгим. Видя, что атака продолжается, они снимаются с позиций и обращаются в бегство.Не обходит стороной и наемников царящее в ВСУ пьянство и наркомания. В январе РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщало, что в подконтрольной Киеву Снигиревке Херсонской области произошел кровавый инцидент, в ходе которого наемники из Польши убили троих украинских военных.«Предположительно иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра», — рассказал собеседник агентства.После отказа, добавил он, украинские военнослужащие были убиты поляками.

https://ukraina.ru/20230319/1044508666.html

https://ukraina.ru/20230323/1044649646.html

https://ukraina.ru/20230323/1044614289.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, иностранные наемники, всу, украина, иностранный легион, вооруженные силы украины