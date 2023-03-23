https://ukraina.ru/20230323/1044657260.html

Politico: конфликт Германии и Франции на почве ядерной энергетики может отразиться на помощи Киеву

Politico: конфликт Германии и Франции на почве ядерной энергетики может отразиться на помощи Киеву - 23.03.2023 Украина.ру

Politico: конфликт Германии и Франции на почве ядерной энергетики может отразиться на помощи Киеву

На днях американское издание Politico выпустило статью под названием "Вражда между Францией и Германией накаляется из-за автомобилей и ядерной энергетики". Авторы статьи считают, что конфликт между двумя этими странами может помешать в том числе европейской помощи Украине

2023-03-23T09:32

2023-03-23T09:32

2023-03-23T09:33

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В четверг и пятницу в Брюсселе состоится встреча лидеров ЕС, где планируют обсуждать экономическую конкурентоспособность блока и поддержку Украину. Авторы статьи в Politico уверены, что конфликт Берлина и Парижа помешает этой работе.Суть конфликта между странами состоит в том, что ранее Ранее Германия вместе с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями.Это вызвало резкую критику со стороны Франции, которая, в свою очередь, добивается включения атомной энергетики в список "чистых" технологий Евросоюза, что спровоцировало негодование уже со стороны Германии, пишет Politico.При этом госсекретарь Германии по делам Евросоюза Анна Люрманн выразила надежду, что стремление Берлина повлиять на законодательство ЕС не побудит другие страны попытаться повторить его действия для защиты своих национальных интересов.

https://ukraina.ru/20230323/1044656202.html

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новости, германия, франция, конфликт, ядерная энергетика, автомобили