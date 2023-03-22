https://ukraina.ru/20230322/1044626960.html

Российские силы практически блокировали Артемовск - Гагин

Российские силы практически блокировали Артемовск - Гагин - 22.03.2023 Украина.ру

Российские силы практически блокировали Артемовск - Гагин

Российские военные практически блокировали Артемовск. Об этом 22 марта в эфире телеканала "Россия 1" заявил заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин

2023-03-22T13:06

2023-03-22T13:06

2023-03-22T13:09

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При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку". Речь идет о нескольких тысячах, а возможно, и десятках тысяч бойцов.На прошлой неделе Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, и союзные силы освободили около 70% города.Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.Бои за город продолжаются.

https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html

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