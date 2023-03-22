https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html

Война с мёртвыми, биолаборатории НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 марта

Война с мёртвыми, биолаборатории НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 марта - 22.03.2023 Украина.ру

Война с мёртвыми, биолаборатории НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 марта

Власти Тернополя захотели перенести братскую могилу советских воинов на пустырь. Американские биолаборатории, работавшие на Украине, были военными объектами НАТО, сообщили в Госдуме. Украинские военные наносят удары по приграничным областям России

2023-03-22T13:00

2023-03-22T13:00

2023-03-22T13:47

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044625000_0:0:985:554_1920x0_80_0_0_99757a33f2459705aad3d61a023e938c.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, выпустив 161 единицу различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Советский районы), Александровка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки. Повреждены 5 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры», — сообщило представительство.Позже оно уточнило данные по пострадавшим от огня украинской артиллерии.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Александровка — по ул. Горького, 189 ранена женщина 1944 года рождения, таким образом общее количество пострадавших за 21 марта составляет 6 человек», — указывалось в сообщении.Также в Александровке ударом был повреждён частный жилой дом.На следующий день обстрелы стали ещё ожесточённее. Украина примерила ОТРК «Точка-У».«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) по направлению: 03:55 — населённый пункт Красноармейск — город Донецк (Петровский район): выпущена ракета из ОТРК "Точка-У"», — сообщило представительство.Позже стало известно, что уничтожено здание водоканала. Т. о. украинские военные намеренно ударили по объекту гражданской инфраструктуры.«Прилёт был в без пятнадцати четыре. Поступил звонок от сторожа, который находился здесь. Прилетела ракета. Разрушила здание водоканала, который занимался обслуживанием сети района. От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено. Пострадавших — хорошо, что нет», — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин в комментарии РИА "Новости".Уничтоженное здание располагалось по адресу: улица Архипова, дом 2. В непосредственной близости от объекта расположено множество жилых домов и школа.Сейчас на месте прилета работают экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.Помимо Донецка были нанесены артиллерийские удары по Горловке и Широкой Балке. В результате обстрелов ВСУ была ранена одна мирная жительница.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар по Нижней Дуванке, выпустив три снаряда калибром 155 мм.«В результате обстрела разрушено здание Государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР», — сообщило представительство.Также в ночь на 22 марта Украина пыталась при помощи надводных беспилотников и БПЛА атаковать Севастополь, однако эта атака была отбита. В приграничных с Украиной регионах обстановка напряжена.Война с мёртвымиГородской совет Тернополя решил перенести с территории Микулинецкого кладбища братску могилу советских воинов в поле на окраине города, сообщило местное издание «20 минут».Как заявили чиновники в комментарии журналистам, одна из причин переноса состоит в том, что монумент со статуей Советского солдата, а также постамент со строчкой из стихотворения советской поэтессы Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» и фамилиями погибших воинов, находится в плачевном состоянии и требует реставрации.При этом, отмечает СМИ, жителей Тернополя возмутили кадры поля, на которое планируют перенести захоронение. Также в публикации приводятся комментарии местных жителей.«Кому она [могила] мешает? Для чего двигать кости людей, которых уже не вернуть? Они же воевали, защищая нас и наших родителей, дедов, прадедов», — отметила одна из них Ирина Луцик.Были и те, кто возмутился самоуправством и тем, что мнение самих тернопольчан никто не спросил. Также власти призвали не трогать мёртвых.«Не трогайте мёртвых. Вашим родным было бы хорошо, если бы вас выкопали из гроба? Вы что, антихристы?» — задал вопрос Теодор Сысак.Примечательно, что в голосовании на сайте издания поддержали перенос кладбища лишь 25% читателей. Около 68% выступили против этого.Кроме того, в комментариях к публикации тернопольчане заподозрили власть в желании нажиться на месте для захоронения и назвали инициативу глупой и неправильной.Ранее издание Hromadske сообщило, что во Львове решается вопрос с перезахоронением советских военных и сотрудников НКВД для освобождения места под создание военного мемориала.«Есть решение о перезахоронении их. Где-то, я думаю, в конце февраля начнутся работы по исследованию по исследованию и перезахоронению», — заявил директор Лычаковского кладбища Александр Дмытрив.При этом на престижном кладбище оставят могилы боевиков УПА* (запрещённая в РФ организация. — Ред.), а также других военных.Военные биолабораторииПод видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран, необходимы для этого серьёзные, контролируемые основания, если речь идёт о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединённым Штатам действовать в обход всех международных соглашений», — подчеркнула Яровая.По её слова, сотрудники лабораторий на местности смогли проводить испытания интересующих биоагентов, исследовать их патогенность, «возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения».«В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий», — рассказала депутат.Она также заявила, что США всегда видели «свой особой геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления».В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал, что действия российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине возымели эффект.«В течение всего периода своей работы наша комиссия использовала все доступные нам международные площадки для информирования мировой общественности... Сегодня можно с уверенностью говорить, что наши усилия возымели действие, всё больше стран испытывает беспокойство по поводу нахождения американских биолабораторий на своих территориях... В ряде случаев мы наблюдаем действия местных правительств по ликвидации такого рода лабораторий», — заявил он в ходе заседания комиссии.Он также указал, что деятельность комиссии «заставила мировую общественность задуматься о возрастающих угрозах для безопасности не только своих стран, но и всего человечества».Ранее командование российских войск РХБЗ не раз проводило пресс-конференции, на которых рассказывало о деятельности на Украине биолабораторий США и о тех исследовательских программах, над которыми работали в этих лабораториях.

https://ukraina.ru/20230322/1044611661.html

https://ukraina.ru/20230321/1044604020.html

https://ukraina.ru/20230321/1044584106.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники