Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине
12:05 22.03.2023 (обновлено: 12:15 22.03.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИтоговое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине
Под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила 22 марта вице-спикер Государственной думы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая
"Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы серьезные, контролируемые основания, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений", — приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
Она добавила, что Вашингтон всегда видел "свой особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления", а также отметила, что объекты, существующие на Украине под "вывесками" биолабораторий представляют серьезную опасность.
В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.
По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.
В документе отмечалось, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".
Кроме того, ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.
Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.
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