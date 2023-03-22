https://ukraina.ru/20230322/1044621320.html

Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине

Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине - 22.03.2023 Украина.ру

Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине

Под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила 22 марта вице-спикер Государственной думы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая

2023-03-22T12:05

2023-03-22T12:05

2023-03-22T12:15

новости

биолаборатории

сша

украина

яровая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044622494_0:38:3086:1774_1920x0_80_0_0_4dba867c191b33852f34aaea6022c13e.jpg

Она добавила, что Вашингтон всегда видел "свой особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления", а также отметила, что объекты, существующие на Украине под "вывесками" биолабораторий представляют серьезную опасность.В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.В документе отмечалось, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".Кроме того, ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.

https://ukraina.ru/20230322/1044616414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, биолаборатории, сша, украина, яровая