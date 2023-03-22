Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине - 22.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230322/1044621320.html
Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине
Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине - 22.03.2023 Украина.ру
Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине
Под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила 22 марта вице-спикер Государственной думы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая
2023-03-22T12:05
2023-03-22T12:15
новости
биолаборатории
сша
украина
яровая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044622494_0:38:3086:1774_1920x0_80_0_0_4dba867c191b33852f34aaea6022c13e.jpg
Она добавила, что Вашингтон всегда видел "свой особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления", а также отметила, что объекты, существующие на Украине под "вывесками" биолабораторий представляют серьезную опасность.В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.В документе отмечалось, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".Кроме того, ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.
https://ukraina.ru/20230322/1044616414.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044622494_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_d10423c4a1d0c85b94964dde613b7e21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, биолаборатории, сша, украина, яровая
Новости, биолаборатории, США, Украина, Яровая

Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на Украине

12:05 22.03.2023 (обновлено: 12:15 22.03.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИтоговое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине
Итоговое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила 22 марта вице-спикер Государственной думы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая

"Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы серьезные, контролируемые основания, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений", — приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.

Она добавила, что Вашингтон всегда видел "свой особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления", а также отметила, что объекты, существующие на Украине под "вывесками" биолабораторий представляют серьезную опасность.
В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.
По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.
В документе отмечалось, что в настоящее время на территориях других государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".
Кроме того, ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.
Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 10:59
Рябков: пункты о ядерном оружии в заявлении РФ и КНР адресованы СШАВ совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорится в том числе о недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Соответствующие пункты документа - прямой сигнал США. Такое заявление 22 марта сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передают РИА Новости
 
НовостибиолабораторииСШАУкраинаЯровая
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
08:18Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции
Лента новостейМолния