Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету - 23.01.2023 Украина.ру
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Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету
Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету - 23.01.2023 Украина.ру
Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету
Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, передает 23 января РИА Новости
2023-01-23T07:42
2023-01-23T07:42
рогозин
новости
обстрелы
роскосмос
гаубицы
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"Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", - сказал Рогозин.По его словам, это дело чести.Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, в декабре прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
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рогозин, новости, обстрелы, роскосмос, гаубицы
Рогозин, Новости, обстрелы, роскосмос, гаубицы

Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету

07:42 23.01.2023
 
© РИА НовостиРогозин
Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости
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Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, передает 23 января РИА Новости
"Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", - сказал Рогозин.
По его словам, это дело чести.

"Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник - как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", - добавил Рогозин.

Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, в декабре прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.
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