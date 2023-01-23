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Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету

Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету - 23.01.2023 Украина.ру

Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету

Экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, передает 23 января РИА Новости

2023-01-23T07:42

2023-01-23T07:42

2023-01-23T07:42

рогозин

новости

обстрелы

роскосмос

гаубицы

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"Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", - сказал Рогозин.По его словам, это дело чести.Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военно-технических советников "Царские волки" и возглавляющий ее Рогозин, в декабре прошлого года попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин был ранен осколком снаряда и получил контузию.

https://ukraina.ru/20230104/1042378429.html

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рогозин, новости, обстрелы, роскосмос, гаубицы