https://ukraina.ru/20230123/1042854548.html

Кто вы, мистер Арестович? Манипулятор, провокатор или новый политический проект Запада

Кто вы, мистер Арестович? Манипулятор, провокатор или новый политический проект Запада - 23.01.2023 Украина.ру

Кто вы, мистер Арестович? Манипулятор, провокатор или новый политический проект Запада

Уволенный с поста советника офиса президента Украины Алексей Арестович начал активную медийную кампанию по критике руководства страны.

2023-01-23T06:09

2023-01-23T06:09

2023-01-23T06:09

эксклюзив

алексей арестович

украина

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Известный пропагандист вновь изменил свою риторику, перейдя с "ура-патриотических" на "пораженческие" позиции. Его слова о том, что Киев упустил шанс на победу в конфликте с Россией, наделали много шума в СМИ. Между тем, врать и манипулировать, абсолютно дезинформируя граждан, для Арестовича - довольно привычное дело. Бывший пропагандист Банковой внезапно стал "пораженцем""Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже очень сильно. Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши, — и не только он сказал про решающие месяцы — что вообще неизвестно, выживет ли Украина, просто так была сказана или он на основе какой-то информации говорил об этом?", - заявил онБывший советник Банковой подчеркнул, что Киев упустил два шанса - на полноценную и своевременную военную поддержку от стран Запада, а также на внутриполитическую консолидацию. Более того, он признал создаваемое Россией превосходство на ряде направлений за счет мобилизации."Мы упустили не только военный шанс, потеряли время, и россияне начали мобилизацию, восстановили ситуацию на фронте и даже создали превосходство по некоторым местам. Не только Запад не дал оружие, мы упустили общественный шанс — внутриполитический и государственный", - отметил АрестовичПо его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а ныне серьезно просели. Кроме того, пропагандист, по сути, намекнул на серьезный раскол в руководстве страны. Что же произошло с Арестовичем? Может быть он "прозрел" или его увольнение из Офиса президента сделало его более правдивым, сняло печать лжи с его уст, как говорили в древности? Думается, все несколько хитрее.Как Арестович врал украинским гражданам до СВОАрестович – типичный конъюнктурщик, который чувствует меняющуюся обстановку и исходит из своих интересов. А планы у него далеко идущие – стать политиком "новой волны" и, возможно, одним из потенциальных сменщиков Зеленского на президентском посту. С 2014 по 2017 гг. бывший актер стал военным блогером и экспертом, благо образование позволяло, ведь он окончил Институт сухопутных войск в Одессе. Арестович медийно обслуживал администрацию экс-президента Петра Порошенко. Его выступления и многочисленные посты про боевые действия Киева против республик Донбасса, проходившие в русле "потерь нет" широко цитировались украинскими СМИ. Впрочем, в 2017 г Арестович резко открестился от "порохоботства", признался в систематическом вранье о военно-политической обстановке. При этом он делал акцент на том, что не является украинским патриотом, его не волнует развитие украинской культуры. Украинское общество, по словам пропагандиста, обладает "серией очень серьёзных системных недостатков, среди которых мелочность, истеричность и иррациональность".После трех лет забытья Арестович вновь вернулся в медийную повестку, заняв должность представителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске. Также с 1 декабря 2020 года он стал внештатным советником ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Вновь став одним из спикеров Банковой, Арестович периодически допускал откровенно популистские высказывания, направленные на раздувание максимального хайпа и интереса к своей персоне. Так, еще до СВО, он называл агрессивную борьбу с русским языком на Украине одной из главных ошибок киевского режима, а поддерживающих это чиновников – "безоговорочными кретинами". Много шума также наделали предложения советника Зеленского о переименовании Украины в "Русь-Украину", а государственный язык в "руський". Также он признавал, что Киеву невыгодно закрытие границ, полный разрыв экономических и дипломатических отношений с РФ."Антикризисный" манипулятор Банковой во время СВОЗа месяц до начала российской СВО Арестович уволился, раскритиковав Зеленского за бюрократизм, ложь и неисполнение обещаний перед своими избирателями. Однако с 24 февраля прошлого года он вновь вернулся на Банковую, систематически озвучивая успокаивающие "антикризисные" тезисы для граждан. Впрочем, мыслящая часть общества к его словам и прогнозам отнеслась с изрядной долей недоверия. Уже в начале марта он утверждал, что боевые действия закончатся в течение двух-трех недель. В апреле Арестович заявлял, что украинский гарнизон Мариуполя не сложит оружия и будет продолжать сопротивление до конца. Не менее показательными являлись его слова в июне касательно Северодонецка и Лисичанска: сначала последовали заверения, что их не сдадут, а после бегства оттуда ВСУ, данные города, оказывается, "не имели стратегического значения". В интернет мем-превратились речи, что у ВС РФ вот-вот закончатся ракеты и снаряды. Во время штурма российскими войсками Соледара он призывал не верить в сдачу города, но здесь уже с оговоркой о возможном "плановом отходе". Любые потери ВСУ личного состава и утрату территорий Арестович объявлял "хитрым планом" командования. В сентябре прошлого года откровенную дезинформацию он оправдывал необходимостью сдерживать панику."Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо", - признавался позднее пропагандист.Периодически его "пробивало" на откровения, которые перечеркивали сказанное ранее. В частности, к таковым можно отнести признание, сделанное в августе прошлого года, что Украина собирается воевать с Россией до 2035 года и в целом страну ждет несколько военных конфликтов. Поэтому лучшее, что могут сделать граждане, не готовые терпеть связанные с этим лишения, – уезжать. Порой он даже анонсировал массовые кампании Киева по мобилизации граждан. Например, допустил возможность поголовной мобилизации в ВСУ украинских студентов.При этом Арестович временами критиковал наиболее русофобские шаги киевского режима. В частности, он выступил против запрета на использование русских учебников в науке и образовании, констатировав, что это сделает невозможным изучение естественных наук, а перевод займет годы. Кроме того, пропагандист выступил против репрессий СБУ в отношении канонической Украинской православной церкви, полагая, что это только усиливает раскол в обществе и вредит Киеву.Арестович – новый политтехнологический проект против РФСейчас ходят слухи, что увольнение и очередная смена риторики Арестовича произошли не просто так. Вполне вероятно, из него попытаются слепить некую политическую фигуру – одного из сателлитов Зе-команды для юго-востока Украины, призванную заменить сошедшую со сцены "Оппозиционную платформу – За жизнь". Данный проект курируется не столько Киевом, сколько его западными "партнерами", и имеет немалые шансы на воплощение в жизнь. Озвучиваемые им идеи, что Украине не стоит отказываться от русской культуры, русского языка, а наоборот нужно провозгласить их своими, находят немалый отклик у немалого количества граждан, не одобряющих политику по тотальной украинизации. Не спроста экс-советник Зеленского имеет внушительную аудиторию в соцсетях: более 800 тыс. в "Фейбуке" и более 400 тыс. – в Телеграм. То есть, условная партия Арестовича будет заигрывать с русскоязычным электоратом, используя современные политтехнологические инструменты. Главное – демонстрировать показательную "адекватность" на фоне мейнстримных украинизаторов, вещающих ныне из всех утюгов. На это найдется спрос и у части украинской олигархии, заинтересованной в сохранении своих капиталов и активов. Для России это даже более опасно, чем откровенные нацисты-русофобы. Ибо предлагается, по сути, построение все той же анти-России, глубоко прозападной и враждебной, только с узаконенными правами русскоязычных. Арестович и Ко вместе с их кураторами хотят использовать русский язык и культуру как средство для борьбы против РФ.РезюмеТак чей проект, который условно можно обозначить "новый Арестович"? Собственный? Вряд ли. При всех талантах пропагандиста и манипулятора, популярный у украинской русскоязычной аудитории Арестович никогда не был самостоятельной фигурой, как показывает даже беглый анализ его высказываний, у него нет ни собственных политических взглядов, еи тем более какой-либо политической платформы. По сути, он искусный флюгер, ориентирующийся на запросы власть предержащих и просто умело хайпующий на этом.Российский, в чем его последнее время (как, впрочем, и ранее) объявляют особенно ярые махровые украинские патриоты? Точно нет. Достаточно вспомнить странную историю с организованной провокацией в Буче, когда российские войска украинская сторона обвинила в организации массовых расстрелов гражданского населения. Сама эта история, уже неоднократно опровергнутая даже некоторыми западными СМИ, кажется, почти полностью сошла на нет, А ведь в свое время, наоборот, подтолкнула многие западные государства на антироссийские акции и более активную политическую, финансовую и материальную поддержку Украины. И ведь роль Арестовича, появившегося в Буче буквально накануне провокации, после того, как оттуда ушли российские войска до сих пор не изучена. Да и не может быть изучена полка Арестович вместе со всей украинской кликой не окажутся на скамье подсудимых.А может быть Арестович-политик - западный проект? Вполне возможно, что именно главные западные партнеры, а на самом деле хозяева Украины - США и/или Великобритания, наблюдая зарвавшегося и в некоторых случаях перебарщивающего в своей игре Зеленского, ищут ему "достойную замену". Это вовсе не обязательно будет "солдафон" Залужный, который никак не тянет на роль политического гуру. А вот политический флюгер Арестович, в этой роли - будущего политического ставленника Запада, вполне уместен. Если им смог стать Зеленский, почему не может Арестович? Тем более его сегодняшняя популярность в Украине при его феноменальной, как уже было сказано, беспринципности, ничем не уступает предвыборной популярности Зеленского.А может быть это проект самого Зеленского? Учитывая его по-настоящему талантливые пиарходы (не идущие ни в какое сравнение с полным отсутствием достижений в государственном строительстве) и блестящим знанием и понимание политтехнологий, можно с большой долей уверенности сказать, что Зеленскому очень выгоден подконтрольный (именно подконтрольный ему лично) Арестович. Он консолидирует все оппозиционные Зеленскому силы, которые теперь после разгрома на Украине ОПЗЖ и других оппозиционных политических проектов типа Партии Шария, может их неформально возглавить и в том случае, если будет подконтролен Зеленскому, сведет их оппозиционность к хайпу, к лозунгам, а не реальному сопротивлению режиму. Провокатор Арестович, не роаз доказавший эту свою сущность, на такую подконтрольную Зеленскому роль вполне подходящая фигура.В любом случае, заявления Арестовича внешне шокирующие "мировую украинскую общественность" выглядят очень странно. В том смысле, что за малую долю подобного другие граждане Украины давно бы уже сидели в камере Лукьяновского СИЗО, а Арестович не только не сидит, а имеет возможность выступать в ИНтернете, и до не давнего времени был завсегдатаем украинских ТВ. А его напускная и показательная оппозиционность, на самом деле - очередная маска неглупого и довольно ловкого манипулятора.

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эксклюзив, алексей арестович, украина