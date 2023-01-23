https://ukraina.ru/20230123/1042853706.html

Общество другое: Ищенко рассказал о проблемах мобилизации в РФ, которых не было в СССР

Общество другое: Ищенко рассказал о проблемах мобилизации в РФ, которых не было в СССР - 23.01.2023 Украина.ру

Общество другое: Ищенко рассказал о проблемах мобилизации в РФ, которых не было в СССР

Массовая мобилизация, подобная той, которую провёл СССР в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время невозможна в РФ. Об этом рассказал в интервью Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-01-23T05:00

2023-01-23T05:00

2023-01-23T05:00

новости

ростислав ищенко

мобилизация

демобилизация

экономика

ссср

великая отечественная война

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Он напомнил, что в Советском Союзе государство было обязано предоставить человеку работу, а в настоящее время оно не берёт на себя таких обязательств. Для работников частных компаний и для людей, имеющих своё дело, мобилизация может нанести непоправимый ущерб их профессиональной деятельности, объяснил ИщенкоС другой стороны, даже если обязать частные компании принимать на работу призванных сотрудников после демобилизации, будут возникать ситуации, когда компании, где ранее работал мобилизованный, больше не существует, "она разорилась, закрылась”.Подобные соображения оказывают “серьёзное психологическое давление на значительную часть общества” в России в условиях мобилизации, отметил Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230109/1042463594.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, мобилизация, демобилизация, экономика, ссср, великая отечественная война