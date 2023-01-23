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Здесь вам не это. Авдеевка, Пятнашка

Здесь вам не это. Авдеевка, Пятнашка - 23.01.2023 Украина.ру

Здесь вам не это. Авдеевка, Пятнашка

Авдеевка. Город ненавидимый. Город проклинаемый. Город желанный. Именно он стал твердыней украинских войск под Донецком, именно из него украинская артиллерия девятый год бьет по Донецку, Макеевке, Ясиноватой. Именно здесь, в авдеевской промзоне, держит позиции и не пускает врага легендарное подразделение "Пятнашка".

2023-01-23T06:46

2023-01-23T06:46

2023-01-23T06:46

авдеевка

днр

эксклюзив

спецоперация

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Самое сильное впечатление на Авдеевской промке производит не сильный, прожигающий до костей ветер. Не ощущение что враг – он здесь, совсем рядом, иногда менее чем в пятидесяти метрах впереди. Не то, что по дороге к позициям "Пятнашки" старенький "УАЗ-буханка" застрял в грязи и пришлось его, стоя по щиколотку в оной грязи, толкать и молиться, чтобы остаться вне поля зрения украинских беспилотников.Самое сильное впечатление производят детали, которые обычно не первый взгляд незаметны – но, стоит лишь обратить на них внимание – и ты понимаешь весь сюрреализм ситуации, постмодерн в чистом его виде."Добро пожаловать на промку. Здесь есть кафе и Вадик-7б" - лаконично гласит надпись, сделанная углем на бетоне. Кто такой "Вадик-7б", конечно же, автор сего опуса объяснить не потрудился."Держи ухо востро и хвост пистолетом" - написано чуть далее. Тут уже понятнее. Рекомендация хороша."Я вам всем покажу, когда вырасту!" - угрожающе чернеет на бетоне третья надпись."Здесь вам не это" - четвертая. Глубокомысленно, да.Подобных моментов, свойственных юмору из произведений в жанре "постапокалипсис", хватает. Пейзаж, к слову, к этому располагает – здесь, всего в паре километров от Донецка, и правда кажется, что апокалипсис уже случился.Народ в "Пятнашке" подобрался отчаянный. Если побывать на их построении – и не подумаешь, что перед тобой одно из лучших боевых подразделений Донбасса. Больше они похожи на команду пиратского корабля – все разного возраста, бородатые и бритые, одетые в разный камуфляж, кто в чем. Иногда штаны от одного комплекта, куртка – от другого. Разная обувь - молодежь щеголяет модными армейскими ботинками "с мембраной", умудренные опытом ветераны предпочитают старую добрую армейскую "кирзу" или резиновые сапоги рыбака.Забегая вперед, отмечу, что, оказавшись на позициях, понимаешь, что мудрость прожитых лет здесь явно превосходит боевой задор юности – окопную грязь отскребать от ботинок приходится долго, не менее часа.Командир "Пятнашки" Ахра Авидзба, знаменитый "Абхаз", называет свое подразделение интербригадой. Национальный состав действительно подобрался довольно пестрый – тут и добровольцы из Абхазии, составляющие добрую половину подразделения, и осетины, и местные ребята из Донбасса, и добровольцы из России, причем из разных уголков. На базе "Пятнашки" зачастую можно слышать разговоры сразу на пяти-шести языках.Отдельную касту в "Пятнашке" составляют нацболы – сторонники политического движения "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Репутация в подразделении у них двоякая – с одной стороны нацболы заслужили славу отчаянно храбрых бойцов. С другой стороны, им, как и всем молодым людям, свойственна несобранность и несерьезность.- Шебутные они ребята, - со смехом рассказывает один из офицеров "Пятнашки", воюющий с 2014 года, - Недавно вот случай был – увидел у одного из них прицел крутой на автомате. Спрашиваю: где такой взять? Он отвечает: "партия купила, такой же хочешь? Нет проблем, купим – только в партию вступи!"И это разноязыкое, разношерстное, с разными политическим убеждениями воинство занимает один из самых опасных участков фронта. Бьются они храбро и умело, не пуская противника к Донецку и как следует давая сдачи.В первом же блиндаже нас встречают Чип и Дейл – двое молодых ребят чуть за двадцать. Чип и Дейл почти всю жизнь вместе. Родом они из Юнокоммунаровска – небольшого городка возле Енакиево. Вместе учились в школе, вместе работали в автосервисе, вместе начали принимать участие в соревнованиях по ралли – Чип в качестве пилота, Дейл в качестве штурмана. Воевать они пошли тоже вместе.- Как большая война началась, мы решили пойти, не ждать повесток – рассказывает Чип, - Пришли добровольно в "Пятнашку". Друг сказал, здесь людей берегут и отношение хорошее.- И как?- Действительно неплохо. Одет, обут, накормлен.На вопрос о том, почему ребята пошли в пехоту, а не поближе к машинам, оба забавно морщатся:- Отпуск у нас от машин! – торжественно заявляет Дейл. – Что угодно, лишь бы в них не ковыряться.Где-то вдалеке слышны автоматные очереди, к Чипу испуганно жмется белый пес Бледный, прыгающий на трех лапах. Бледный ранен – его несколько дней назад зацепила украинская пуля.На выходе из блиндажа – дверь. Обычная деревянная дверь – хотя нет, не обычная, тактическая. Фломастером так и написано – "Tacticaldoor. Made in Krasnodar". Чуть ниже другая подпись: "Надень броню".Линия окопов протягивается длинно и извилисто, под ногами хлюпает грязь. Время от времени встречаются бойцы, спешащие по своим делам. У второго блиндажа нас встречает боец с наклейкой в виде ежика Соника на прикладе автомата.- Хотите на укроповские позиции посмотреть? Только аккуратно, через трубу разведчика – тут снайпер у нас завелся.Труба разведчика старая, 1942 года выпуска – и все же рабочая. Видно через нее и вправду неплохо – такая же линия окопов, видно горбик блиндажа. До украинцев – метров пятьдесят, не больше.- Иногда по вечерам даже украинскую речь слышно, - делится с нами боец. – Бывает, даже ругаемся.- На русском или на украинском?- На языке свинца!В землянках "Пятнашки" своя атмосфера – для бойцов это хоть и временный, но все же дом. Обустраивают они свои дома по-разному, стараясь создать минимальный уют. В блиндажах присутствуют мягкие игрушки, православные иконы, книги. Почти в каждом есть детские письма – их прикалывают к стенке канцелярскими кнопками. Некоторые солдаты носят их с собой – как талисман. Один из бойцов, ветеран войны в Афганистане, повесил свои "афганские" фотографии.Уютно трещит буржуйка, бойцы пьют чай. Один из абхазов, пулеметчик Гудата, с мечтательным выражением лица рассказывает про Черное море. Слышно глухой "бух", землянка чуть вздрагивает. Гудата выходит, но тут же возвращается.- Нормально все, с "Сапога" (противотанковый гранатомет СПГ-9) нас угостили!Время уже вечернее – осенью и зимой здесь темнеет стремительно, всего пять-шесть часов – а уже сумерки. Тут же, как по мановению руки, начинается канонада – правда, в основное, из стрелкового оружия. Пора выбираться.К точке отхода с позиций нужно еще добраться. Проводник выводит нас из окопов, ведет извилистыми тропами. Группа останавливается у бетонного тоннеля, врытого в землю – небольшого, сидеть там можно, только согнувшись. Короткий отдых перед дальнейшим марш-броском – дальше нужно будет пробежать без остановки метров двести открытого пространства.Бежим. Как назло, снова начинается перестрелка – казалось бы, стреляют где-то далеко и не по тебе. Вот только, когда бежишь, кажется стреляют именно по тебе – и от этого еще страшнее. Но останавливаться нельзя – надо бежать. Причем не просто бежать – а бежать след в след за проводником. Пример Семена Пегова, подорвавшегося на "лепестке", никого не вдохновляет.Старенький "УАЗ-Буханка" везет нас обратно. Едет с выключенными фарами, чтобы не привлекать внимания вездесущих БПЛА. Водителю не впервой – едет уверенно, видно, что дорогу знает назубок.Авдеевская промка – место необыкновенное. По-другому его описать нельзя. И воевать там могут только особого склада люди – тоже необыкновенные. Прям как бойцы "Пятнашки".

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

авдеевка, днр, эксклюзив, спецоперация