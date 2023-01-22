https://ukraina.ru/20230122/1042840781.html

Кадавры украинской пропаганды

Кадавры украинской пропаганды - 22.01.2023 Украина.ру

Кадавры украинской пропаганды

Украинцы умеют играть в пропаганду. Даже если принимать во внимание, что значительная часть украинской пропаганды продуцируются западными службами психологической войны, всё равно, именно украинская пропагандистская продукция очень неплоха. Иногда, впрочем, она порождает странных кадавров.

2023-01-22T05:21

2023-01-22T05:21

2023-01-22T05:21

украина

пропаганда

мнения

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Вот, например, 21 января в телеграм-канале украинского агентства УНИАН (принадлежит Игорю Коломойскому), появился замечательный пропагандистский ролик с заголовком "если бы Россия тратила не на снаряды, а на благоустройство". Ролик изображает пейзажи Воркуты и "какой-то деревни" (хоть бы выяснили, какой…) и при помощи компьютерной графики показывают, что будет, если улицу заасфальтировать, а дома покрасить. Журналист УНИАН комментирует ролик: "русне обязательно к просмотру".На наш взгляд, журналист (про авторов ролика – ниже) демонстрирует полное непонимание вообще всего. Ролик такой не подействует, причём не только на россиян.Поиграем от обратного – представим себе такой же ролик, снятый в Днепропетровске, где-нибудь на проспекте Свободы. С убитым вусмерть, а кое-где и отсутствующим асфальтом, с замызганными заборами ("проспект" проходит через промзону и частный сектор), заброшенными заводами… Всё это соответствующим образом подрисовать до уровня "садок вышнэвый коло хаты" и подписать – вот что было бы, если бы украинцы не шлялись по майданам, не устраивали гражданскую войну или, хотя бы, выполняли Минские соглашения. Как думаете, сработает?Нет, не сработает. И журналист УНИАН, и авторы ролика, и зрители возмутятся некорректно поставленной задаче. Ведь они же на майдан выходили и войну устраивали, чтобы попасть в Европу, где всего этого не будет. А если на майдан не выходить и войну не устраивать, так будет как в России… Тут сразу вспоминается дама из Киева, которая накануне начала СВО позирует для какого-то западного издания на фоне собранной из старой, разномастной мебели кухни со снайперской винтовкой, которая стоит на уровне среднего класса кухонного гарнитура (интересно, как сложилась её судьба? Наверняка ведь "снайперствует" теперь где-то в Польше…).В общем, украинцы воюют за Европу, в которой "садок вышнэвый коло хаты" нарисуется сам собой.Точно так же не подействует этот ролик на россиян. Не так даже потому, что в России, хотя это может показаться парадоксальным, значительно лучше с асфальтом, чем в среднем по Украине, как в связи с тем, что для россиян сильное государство имеет, в конечном итоге, большую ценность, чем бытовые удобства. Не то, чтобы россияне не ценили хорошие дороги. Нет, они их ценят. Просто противопоставление хороших дорог и военной мощи – ложное. Без военной мощи по хорошим дорогам поедут американские танки. Так что россиян значительно больше демотивируют неудачи на фронте, чем вид заброшенных сёл, которых на Украине тоже хватает.Так что же – ролик провальный? Нет, конечно. Хотя бы потому, что покадровый текст в нём на украинском языке. Ролик ориентирован именно на украинскую аудиторию, которую тридцать лет убеждают в том, что в России хуже, чем на Украине. На людей, которые знать не знают о том, как изменилась Россия в XXI веке. Вспомните, что даже Анатолий Шарий – человек отнюдь не глупый и не ограниченный, был несколько удивлён, обнаружив на месте Москвы одну из самых благоустроенных европейских столиц. А что уж говорить о жителе какого-нибудь Шаргорода, для которого поездка в Винницу – эпохальное событие, бывающее не каждый год?Так что украинскому зрителю вполне можно "втирать" про то, что жители Воркуты асфальт могут увидеть только записавшись в российскую армию и приехав на Украину, где асфальта этого – завались. А асфальта в России нет именно потому, что в России есть армия.Безотходное производство мифов – сами придумывают какую-то ерунду и сами же используют её для обоснования собственной пропаганды.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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украина, пропаганда, мнения