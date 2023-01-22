https://ukraina.ru/20230122/1042823976.html
Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы - 22.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
В ходе вооружённого конфликта на Украине выяснилось, что и российская, и западная промышленность оказались не готовы к противостоянию такого масштаба. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
2023-01-22T07:00
2023-01-22T07:00
2023-01-22T07:00
новости
спецоперация
боеприпасы
военный эксперт
сша
промышленность
южная корея
пакистан
восточная европа
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Он отметил, что за неделю интенсивных боевых действий силы киевского режима могут истратить количество боеприпасов, равноценное их годовому производству в США, а российские войска в дни наиболее напряжённых боёв могли истратить такое количество за день. Такая ситуация никем не предусматривалась, указал эксперт.На вопрос о том, когда примерно у воюющих сторон могут закончиться их запасы боеприпасов, Крамник ответил, со ссылкой на заявленные объёмы расхода боеприпасов, что для России этот срок примерно равен трём годам.Он отметил, что в том, что касается производства боеприпасов, Россия находится в лучшем положении, чем США, потому что "многое осталось по инерции или сознательно было сохранено", однако в любом случае производство не успевает за расходом.Кроме того, у США есть союзники, производящие снаряды в большом объёме и способные это производство наращивать, отметил эксперт, и упомянул Южную Корею, Пакистан и страны Восточной Европы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230111/1042519629.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, боеприпасы, военный эксперт, сша, промышленность, южная корея, пакистан, восточная европа
Новости, Спецоперация, боеприпасы, военный эксперт, США, промышленность, Южная Корея, Пакистан, Восточная Европа
Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
В ходе вооружённого конфликта на Украине выяснилось, что и российская, и западная промышленность оказались не готовы к противостоянию такого масштаба. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
Он отметил, что за неделю интенсивных боевых действий силы киевского режима могут истратить количество боеприпасов, равноценное их годовому производству в США, а российские войска в дни наиболее напряжённых боёв могли истратить такое количество за день. Такая ситуация никем не предусматривалась, указал эксперт.
На вопрос о том, когда примерно у воюющих сторон могут закончиться их запасы боеприпасов, Крамник ответил, со ссылкой на заявленные объёмы расхода боеприпасов, что для России этот срок примерно равен трём годам.
Он отметил, что в том, что касается производства боеприпасов, Россия находится в лучшем положении, чем США, потому что "многое осталось по инерции или сознательно было сохранено", однако в любом случае производство не успевает за расходом.
Мы в пиковые дни летом иногда за сутки могли выстрелить больше, чем США производили за год. Надо вдуматься в эти цифры и понять, что даже если мы производим в 10 раз больше, чем США, это нас все равно не спасает. Потому что в случае пиковых расходов нам этого объема хватит на 10 дней
Илья Крамник
Военный эксперт
Кроме того, у США есть союзники, производящие снаряды в большом объёме и способные это производство наращивать, отметил эксперт, и упомянул Южную Корею, Пакистан и страны Восточной Европы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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