https://ukraina.ru/20230122/1042823976.html

Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы

Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы - 22.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы

В ходе вооружённого конфликта на Украине выяснилось, что и российская, и западная промышленность оказались не готовы к противостоянию такого масштаба. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник

2023-01-22T07:00

2023-01-22T07:00

2023-01-22T07:00

новости

спецоперация

боеприпасы

военный эксперт

сша

промышленность

южная корея

пакистан

восточная европа

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Он отметил, что за неделю интенсивных боевых действий силы киевского режима могут истратить количество боеприпасов, равноценное их годовому производству в США, а российские войска в дни наиболее напряжённых боёв могли истратить такое количество за день. Такая ситуация никем не предусматривалась, указал эксперт.На вопрос о том, когда примерно у воюющих сторон могут закончиться их запасы боеприпасов, Крамник ответил, со ссылкой на заявленные объёмы расхода боеприпасов, что для России этот срок примерно равен трём годам.Он отметил, что в том, что касается производства боеприпасов, Россия находится в лучшем положении, чем США, потому что "многое осталось по инерции или сознательно было сохранено", однако в любом случае производство не успевает за расходом.Кроме того, у США есть союзники, производящие снаряды в большом объёме и способные это производство наращивать, отметил эксперт, и упомянул Южную Корею, Пакистан и страны Восточной Европы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042519629.html

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2023

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новости, спецоперация, боеприпасы, военный эксперт, сша, промышленность, южная корея, пакистан, восточная европа