Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы - 22.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы - 22.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
В ходе вооружённого конфликта на Украине выяснилось, что и российская, и западная промышленность оказались не готовы к противостоянию такого масштаба. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
2023-01-22T07:00
2023-01-22T07:00
новости
спецоперация
боеприпасы
военный эксперт
сша
промышленность
южная корея
пакистан
восточная европа
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Он отметил, что за неделю интенсивных боевых действий силы киевского режима могут истратить количество боеприпасов, равноценное их годовому производству в США, а российские войска в дни наиболее напряжённых боёв могли истратить такое количество за день. Такая ситуация никем не предусматривалась, указал эксперт.На вопрос о том, когда примерно у воюющих сторон могут закончиться их запасы боеприпасов, Крамник ответил, со ссылкой на заявленные объёмы расхода боеприпасов, что для России этот срок примерно равен трём годам.Он отметил, что в том, что касается производства боеприпасов, Россия находится в лучшем положении, чем США, потому что "многое осталось по инерции или сознательно было сохранено", однако в любом случае производство не успевает за расходом.Кроме того, у США есть союзники, производящие снаряды в большом объёме и способные это производство наращивать, отметил эксперт, и упомянул Южную Корею, Пакистан и страны Восточной Европы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, боеприпасы, военный эксперт, сша, промышленность, южная корея, пакистан, восточная европа
Новости, Спецоперация, боеприпасы, военный эксперт, США, промышленность, Южная Корея, Пакистан, Восточная Европа

Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы

07:00 22.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В ходе вооружённого конфликта на Украине выяснилось, что и российская, и западная промышленность оказались не готовы к противостоянию такого масштаба. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник
Он отметил, что за неделю интенсивных боевых действий силы киевского режима могут истратить количество боеприпасов, равноценное их годовому производству в США, а российские войска в дни наиболее напряжённых боёв могли истратить такое количество за день. Такая ситуация никем не предусматривалась, указал эксперт.
На вопрос о том, когда примерно у воюющих сторон могут закончиться их запасы боеприпасов, Крамник ответил, со ссылкой на заявленные объёмы расхода боеприпасов, что для России этот срок примерно равен трём годам.
Он отметил, что в том, что касается производства боеприпасов, Россия находится в лучшем положении, чем США, потому что "многое осталось по инерции или сознательно было сохранено", однако в любом случае производство не успевает за расходом.

Мы в пиковые дни летом иногда за сутки могли выстрелить больше, чем США производили за год. Надо вдуматься в эти цифры и понять, что даже если мы производим в 10 раз больше, чем США, это нас все равно не спасает. Потому что в случае пиковых расходов нам этого объема хватит на 10 дней

Илья Крамник
Илья Крамник
Военный эксперт
Кроме того, у США есть союзники, производящие снаряды в большом объёме и способные это производство наращивать, отметил эксперт, и упомянул Южную Корею, Пакистан и страны Восточной Европы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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НовостиСпецоперациябоеприпасывоенный экспертСШАпромышленностьЮжная КореяПакистанВосточная Европа
 
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