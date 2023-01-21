https://ukraina.ru/20230121/1042822246.html

Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной

Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной - 21.01.2023 Украина.ру

Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной

После завершения кампании на Украине, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Тайване, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

2023-01-21T06:45

2023-01-21T06:45

2023-01-21T06:45

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никита мендкович

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Он предположил, после окончания СВО будут новые прокси-войны.По мнению политолога, полное повторение украинского конфликта, за вычетом случая Тайваня, крайне маловероятный, Россия снова вернется к прокси-войне меньшей интенсивности, подобной той, которая была на территории Сирии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, никита мендкович