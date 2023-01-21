https://ukraina.ru/20230121/1042822246.html
Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной - 21.01.2023 Украина.ру
Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
После завершения кампании на Украине, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Тайване, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T06:45
2023-01-21T06:45
2023-01-21T06:45
новости
украина
россия
никита мендкович
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Он предположил, после окончания СВО будут новые прокси-войны.По мнению политолога, полное повторение украинского конфликта, за вычетом случая Тайваня, крайне маловероятный, Россия снова вернется к прокси-войне меньшей интенсивности, подобной той, которая была на территории Сирии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, никита мендкович
Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
После завершения кампании на Украине, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Тайване, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру