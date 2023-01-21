Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной - 21.01.2023 Украина.ру
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Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной - 21.01.2023 Украина.ру
Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
После завершения кампании на Украине, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Тайване, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T06:45
2023-01-21T06:45
новости
украина
россия
никита мендкович
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Он предположил, после окончания СВО будут новые прокси-войны.По мнению политолога, полное повторение украинского конфликта, за вычетом случая Тайваня, крайне маловероятный, Россия снова вернется к прокси-войне меньшей интенсивности, подобной той, которая была на территории Сирии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, никита мендкович
Новости, Украина, Россия, Никита Мендкович

Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной

06:45 21.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов на Херсонском направлении
Работа артиллерийских расчетов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После завершения кампании на Украине, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Тайване, сказал политолог, глава Евразийского политического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
Он предположил, после окончания СВО будут новые прокси-войны.
Гипотетически после Украины, помимо попыток создать там новые очаги террористической нестабильности, возможна активизация на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в том числе обострение кризиса на Тайване, например, с точки зрения противодействия Китаю, как нашему главному союзнику.
Никита Мендкович интервью
Никита Мендкович
политолог, глава Евразийского политического клуба
По мнению политолога, полное повторение украинского конфликта, за вычетом случая Тайваня, крайне маловероятный, Россия снова вернется к прокси-войне меньшей интенсивности, подобной той, которая была на территории Сирии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Пресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 18:04
Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на УкраинеНа пресс-конференции 18 января, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много говорил о ситуации на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияНикита Мендкович
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
06:45Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
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