В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова - 20.01.2023 Украина.ру
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В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова - 20.01.2023 Украина.ру
В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
В Киевской области задержали женщину, "распространявшую вражескую пропаганду" в виде картинок с надписью "100 лет СССР". Теперь ей грозит до пяти лет. Об этом 20 января сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)
2023-01-20T15:52
2023-01-20T15:52
новости
новости украины
кирилл стремоусов
сбу
киевская область
задержание
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В комментарии ведомства уточняется, что женщина "распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из РФ", а именно разместила в социальных сетях "открытки" с поздравлением со 100-летием СССР.Задержанной вменяют "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Данная статья подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы.Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом в ноябре прошлого года. Позже президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
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новости, новости украины, кирилл стремоусов, сбу, киевская область, задержание
Новости, Новости Украины, Кирилл Стремоусов, СБУ, Киевская область, задержание

В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова

15:52 20.01.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкКирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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В Киевской области задержали женщину, "распространявшую вражескую пропаганду" в виде картинок с надписью "100 лет СССР". Теперь ей грозит до пяти лет. Об этом 20 января сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)
"В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине. Ею оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевщины", - говорится в сообщении.
В комментарии ведомства уточняется, что женщина "распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из РФ", а именно разместила в социальных сетях "открытки" с поздравлением со 100-летием СССР.
Задержанной вменяют "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Данная статья подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы.
Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом в ноябре прошлого года. Позже президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"Установленный в 1985 году в Ровенской области на въезде в город Дубно памятник, частью которого является советский танк "Иосиф Сталин"-2 (ИС-2), стоящий на постаменте, местные власти безуспешно пытаются демонтировать, сообщило издание "Вечернее Ровно"
 
НовостиНовости УкраиныКирилл СтремоусовСБУКиевская областьзадержание
 
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