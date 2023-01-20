https://ukraina.ru/20230120/1042819198.html

В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова

В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова - 20.01.2023 Украина.ру

В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова

В Киевской области задержали женщину, "распространявшую вражескую пропаганду" в виде картинок с надписью "100 лет СССР". Теперь ей грозит до пяти лет. Об этом 20 января сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)

2023-01-20T15:52

2023-01-20T15:52

2023-01-20T15:52

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В комментарии ведомства уточняется, что женщина "распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из РФ", а именно разместила в социальных сетях "открытки" с поздравлением со 100-летием СССР.Задержанной вменяют "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Данная статья подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы.Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом в ноябре прошлого года. Позже президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

https://ukraina.ru/20230120/1042818600.html

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