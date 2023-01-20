В СБУ заявили, что задержали под Киевом "последовательницу" Стремоусова
В Киевской области задержали женщину, "распространявшую вражескую пропаганду" в виде картинок с надписью "100 лет СССР". Теперь ей грозит до пяти лет. Об этом 20 января сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)
"В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине. Ею оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевщины", - говорится в сообщении.
В комментарии ведомства уточняется, что женщина "распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из РФ", а именно разместила в социальных сетях "открытки" с поздравлением со 100-летием СССР.
Задержанной вменяют "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Данная статья подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы.
Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом в ноябре прошлого года. Позже президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
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