ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках" - 20.01.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"
ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках" - 20.01.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"
В отношении 48-летнего жителя Керчи возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских военных, которые он публиковал на своей странице в социальной сети "Одноклассники". Об этом 20 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю
2023-01-20T12:32
2023-01-20T12:32
новости
всу
фсб
задержание
керчь
призывы
военные
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В комментарии также уточняется, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.В конце прошлого года ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых подозревают в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). мужчинам вменяют госизмену (ст. 275 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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новости, всу, фсб, задержание, керчь, призывы, военные
Новости, ВСУ, ФСБ, задержание, Керчь, призывы, военные

ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"

12:32 20.01.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала неонацистов за подготовку покушений на известных российских журналистов
ФСБ задержала неонацистов за подготовку покушений на известных российских журналистов
© ЦОС ФСБ РФ
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В отношении 48-летнего жителя Керчи возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских военных, которые он публиковал на своей странице в социальной сети "Одноклассники". Об этом 20 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю

"Мужчина обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — говорится в сообщении ведомства.

В комментарии также уточняется, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В конце прошлого года ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых подозревают в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). мужчинам вменяют госизмену (ст. 275 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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