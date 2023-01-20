https://ukraina.ru/20230120/1042808814.html

ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"

ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках" - 20.01.2023 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"

В отношении 48-летнего жителя Керчи возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских военных, которые он публиковал на своей странице в социальной сети "Одноклассники". Об этом 20 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю

2023-01-20T12:32

2023-01-20T12:32

2023-01-20T12:32

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В комментарии также уточняется, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.В конце прошлого года ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых подозревают в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). мужчинам вменяют госизмену (ст. 275 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ukraina.ru/20230119/1042791243.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, фсб, задержание, керчь, призывы, военные