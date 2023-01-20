ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала неонацистов за подготовку покушений на известных российских журналистов
© ЦОС ФСБ РФ
В отношении 48-летнего жителя Керчи возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских военных, которые он публиковал на своей странице в социальной сети "Одноклассники". Об этом 20 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю
"Мужчина обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — говорится в сообщении ведомства.
В комментарии также уточняется, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В конце прошлого года ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых подозревают в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). мужчинам вменяют госизмену (ст. 275 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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