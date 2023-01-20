Украина — дар и проклятие Джо Байдена - 20.01.2023 Украина.ру
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Украина — дар и проклятие Джо Байдена
Украина — дар и проклятие Джо Байдена - 20.01.2023 Украина.ру
Украина — дар и проклятие Джо Байдена
20 января наступает экватор президентского срока Джо Байдена – 2 года у власти. Особое место в его долгой политической карьере занимает Украина.
2023-01-20T05:57
2023-01-20T06:21
эксклюзив
джо байден
украина
burisma
петр порошенко
верховная рада
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Байден придёт, порядок наведётВ апреле 2014 года, когда ещё не было ДНР и ЛНР и сохранялся шанс на мирное урегулирование конфликта между Донбассом и центральными властями, Джо Байден, будучи вице-президентом США, курировавшим украинское направление в администрации 44-го президента США Барака Обамы, прибыл в Киев. На переговорах, посвящённых ситуации в Донбассе, вопросам энергетики, децентрализации власти и конституционной реформе, американский чиновник сидел во главе стола, а украинские политики, включая и. о. президента страны Александра Турчинова и премьер-министра Арсения Яценюка, расположились по обе стороны от него. Как отметил тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Байден проводил встречу с украинским руководством по сути дела в формате главы государства на внутреннем совещании.Совпадение или нет, но после встречи с вице-президентом США Турчинов отдал приказ активизировать "антитеррористические мероприятия", и в Донбассе начались активные боевые действия.В 2015 году Байден стал первым высокопоставленным американским чиновником, выступившим с трибуны Верховной Рады."Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не можете найти ни одной такой страны. Коррупция не позволяет построить успешную демократию", — заявил тогда он.Кроме того, в парламенте Байден призвал Киев не затягивать с проведением местных выборов в Донбассе и сделать выбор в пользу федерализации, создать что-то наподобие Соединённых Штатов Украины: "Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединённой Конституции".Координировали свои действия с американскими партнёрами украинские власти и на внешнеполитической арене. За неделю до встречи "нормандской четвёрки" на высшем уровне в Берлине 19 октября 2016 года Пётр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, в телефонном разговоре с Байденом обсудил пункты "дорожной карты" по имплементации Минских договорённостей, хотя юридически Вашингтон не участвовал в переговорном процессе об урегулировании ситуации в Донбассе.Спустя несколько дней после встречи с российским и французским лидерами, а также канцлером ФРГ украинский президент отчитался перед американским политиком о результатах.Украина — больше, чем просто семьяО том, насколько тесны его контакты с украинским руководством, Байден сам шутил 7 декабря 2015-го на брифинге в Киеве: "Я только 4 раза был в вашей стране за последние 2 года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я разговариваю с президентом (Порошенко — ред.) больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом".Содержание тех бесед стало известно общественности в 2020 году благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом. Порошенко очень подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для Украины западными странами, рассказывал о трудностях с принятием нужных законов.Помимо деловых разговоров политики обменивались лестными репликами в адрес друг друга. В телефонном разговоре 16 ноября 2016 года, когда уже стало известно об избрании 45-м президентом США Дональда Трампа, Байден говорит Порошенко: "Вы отец нации, который создал свободную от коррупции страну, уверен, лет через 30 дети будут петь песни о Вас". Украинский президент, в свою очередь, называет бывшего вице-президента США другом, услышав голос которого, у него сразу поднимается настроение.Тогда же Байден заверил Порошенко, что и дальше будет оказывать поддержку Киеву: "Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, как частное лицо я планирую непосредственно принимать участие в усилиях, которые мы начинали. Это моя цель".Украина – это у Байденов семейноеС Украиной тесные связи имел и младший сын нынешнего президента США Хантер Байден, что впоследствии вышло боком отцу-политику.В августе 2016 года в интервью американскому изданию Atlantic Байден рассказал, что требовал от Порошенко уволить с поста генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности украинской энергетической компании Burisma и собирался вызвать на допрос Хантера, входившего в совет директоров фирмы, в обмен на предоставление кредита в размере $1 млрд."Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст. Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", — ехидно вспоминал нынешний президент США.Позже эта тема периодически вновь всплывала в информационном пространстве, в том числе в ходе президентской кампании отца. 23 сентября 2020 года два комитета Сената представили отчёт о подробностях работы Байдена-младшего в Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда Джо Байден ещё был вице-президентом и курировал украинское направление. Причём сотрудники администрации президента Обамы осознавали, что это создаёт конфликт интересов. В документе, в частности, говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминя и Гунвен Дуна, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.Дальше — больше. Информационное пространство взорвала опубликованная 14 октября газетой The New York Post электронная переписка Хантера, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколькими месяцами ранее. На жёстком диске обнаружили фотографии обнажённого сына кандидата в президенты с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами. В частности, советник руководства Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал, более того, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.Украина появилась, откуда не ждали2023 год только начался, а украинское досье американского лидера уже открыло новую страницу.9 января американские СМИ сообщили, что ещё 2 ноября 2022-го, т.е. за 6 дней до промежуточных выборов в Конгресс, в офисе вашингтонского аналитического центра, которым Байден пользовался после завершения полномочий вице-президента и до начала президентской кампании, обнаружили секретные документы, датированные 2013—2016 годами, в том числе разведданные по Украине, хотя все бумаги давно должны были передать в Национальный архив США. Для расследования обстоятельств этого дела министр юстиции США (он же генеральный прокурор страны) Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра.
https://ukraina.ru/20230111/1042513392.html
https://ukraina.ru/20210123/1030331361.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, джо байден, украина, burisma, петр порошенко, верховная рада
Эксклюзив, Джо Байден, Украина, Burisma, Петр Порошенко, Верховная Рада

Украина — дар и проклятие Джо Байдена

05:57 20.01.2023 (обновлено: 06:21 20.01.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступил на заседании Верховной рады Украины
Вице-президент США Джозеф Байден выступил на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
20 января наступает экватор президентского срока Джо Байдена – 2 года у власти. Особое место в его долгой политической карьере занимает Украина.
Байден придёт, порядок наведёт
В апреле 2014 года, когда ещё не было ДНР и ЛНР и сохранялся шанс на мирное урегулирование конфликта между Донбассом и центральными властями, Джо Байден, будучи вице-президентом США, курировавшим украинское направление в администрации 44-го президента США Барака Обамы, прибыл в Киев.
На переговорах, посвящённых ситуации в Донбассе, вопросам энергетики, децентрализации власти и конституционной реформе, американский чиновник сидел во главе стола, а украинские политики, включая и. о. президента страны Александра Турчинова и премьер-министра Арсения Яценюка, расположились по обе стороны от него. Как отметил тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Байден проводил встречу с украинским руководством по сути дела в формате главы государства на внутреннем совещании.
Совпадение или нет, но после встречи с вице-президентом США Турчинов отдал приказ активизировать "антитеррористические мероприятия", и в Донбассе начались активные боевые действия.
В 2015 году Байден стал первым высокопоставленным американским чиновником, выступившим с трибуны Верховной Рады.
"Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не можете найти ни одной такой страны. Коррупция не позволяет построить успешную демократию", — заявил тогда он.
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:00
Американист рассказал, пойдёт ли Байден на урегулирование конфликта на УкраинеАдминистрация президента США Джо Байдена не заинтересована в прекращении конфликта на Украине, поскольку он приносит ей "политические очки и дивиденды". Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Кроме того, в парламенте Байден призвал Киев не затягивать с проведением местных выборов в Донбассе и сделать выбор в пользу федерализации, создать что-то наподобие Соединённых Штатов Украины: "Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединённой Конституции".
Координировали свои действия с американскими партнёрами украинские власти и на внешнеполитической арене. За неделю до встречи "нормандской четвёрки" на высшем уровне в Берлине 19 октября 2016 года Пётр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, в телефонном разговоре с Байденом обсудил пункты "дорожной карты" по имплементации Минских договорённостей, хотя юридически Вашингтон не участвовал в переговорном процессе об урегулировании ситуации в Донбассе.
Спустя несколько дней после встречи с российским и французским лидерами, а также канцлером ФРГ украинский президент отчитался перед американским политиком о результатах.
Украина — больше, чем просто семья
О том, насколько тесны его контакты с украинским руководством, Байден сам шутил 7 декабря 2015-го на брифинге в Киеве: "Я только 4 раза был в вашей стране за последние 2 года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я разговариваю с президентом (Порошенко — ред.) больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом".
Содержание тех бесед стало известно общественности в 2020 году благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом. Порошенко очень подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для Украины западными странами, рассказывал о трудностях с принятием нужных законов.
Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января 2021, 14:24
Деркач рассказал об авторе записей разговоров Порошенко с БайденомНародный депутат Андрей Деркач 23 января рассказал, кто настоящий автор пленок, которые он обнародовал, передает «Страна»
Помимо деловых разговоров политики обменивались лестными репликами в адрес друг друга. В телефонном разговоре 16 ноября 2016 года, когда уже стало известно об избрании 45-м президентом США Дональда Трампа, Байден говорит Порошенко: "Вы отец нации, который создал свободную от коррупции страну, уверен, лет через 30 дети будут петь песни о Вас". Украинский президент, в свою очередь, называет бывшего вице-президента США другом, услышав голос которого, у него сразу поднимается настроение.
Тогда же Байден заверил Порошенко, что и дальше будет оказывать поддержку Киеву: "Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, как частное лицо я планирую непосредственно принимать участие в усилиях, которые мы начинали. Это моя цель".
Украина – это у Байденов семейное
С Украиной тесные связи имел и младший сын нынешнего президента США Хантер Байден, что впоследствии вышло боком отцу-политику.
В августе 2016 года в интервью американскому изданию Atlantic Байден рассказал, что требовал от Порошенко уволить с поста генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности украинской энергетической компании Burisma и собирался вызвать на допрос Хантера, входившего в совет директоров фирмы, в обмен на предоставление кредита в размере $1 млрд.
"Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст. Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", — ехидно вспоминал нынешний президент США.
- РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля 2021, 16:00
Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на УкраинеВ своих мемуарах сын президента США Хантер Байден признаётся, что если бы ему предложили место в совете директоров Burisma, то отказался бы, не раздумывая, поскольку работа в украинской компании только усугубила его пагубные привычки - все заработанные деньги он тратил на выпивку, кокаин и крэк
Позже эта тема периодически вновь всплывала в информационном пространстве, в том числе в ходе президентской кампании отца. 23 сентября 2020 года два комитета Сената представили отчёт о подробностях работы Байдена-младшего в Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда Джо Байден ещё был вице-президентом и курировал украинское направление.
Причём сотрудники администрации президента Обамы осознавали, что это создаёт конфликт интересов. В документе, в частности, говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминя и Гунвен Дуна, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.
Дальше — больше. Информационное пространство взорвала опубликованная 14 октября газетой The New York Post электронная переписка Хантера, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколькими месяцами ранее. На жёстком диске обнаружили фотографии обнажённого сына кандидата в президенты с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами. В частности, советник руководства Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал, более того, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.
Украина появилась, откуда не ждали
2023 год только начался, а украинское досье американского лидера уже открыло новую страницу.
9 января американские СМИ сообщили, что ещё 2 ноября 2022-го, т.е. за 6 дней до промежуточных выборов в Конгресс, в офисе вашингтонского аналитического центра, которым Байден пользовался после завершения полномочий вице-президента и до начала президентской кампании, обнаружили секретные документы, датированные 2013—2016 годами, в том числе разведданные по Украине, хотя все бумаги давно должны были передать в Национальный архив США. Для расследования обстоятельств этого дела министр юстиции США (он же генеральный прокурор страны) Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 18:22
США осознали, что ставка на военную победу над Россией не оправдалась. И срочно меняют подход к УкраинеВ пятницу, 20 января, исполнится 2 года с момента вступления Джо Байдена в должность президента США, ровно половина срока его полномочий
 
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