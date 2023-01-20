https://ukraina.ru/20230120/1042728661.html

Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осётра в Азовском море

Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осётра в Азовском море - 20.01.2023 Украина.ру

Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осётра в Азовском море

СВО коренным образом изменило обстановку в бассейне Азовского моря: оно стало внутренним морем России, а заодно лишилось своего главного загрязнителя в лице меткомбината "Азовсталь", отравлявшего воду на протяжении десятилетий.

2023-01-20T06:20

2023-01-20T06:20

2023-01-20T06:20

эксклюзив

азовское море

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Всё это даёт шанс на возрождение рыбного хозяйства бассейне Азовского моря и возврату в те годы, когда чёрная икра была лакомством, но не роскошью, доступной лишь избранным. И вот, в самом начале 2023 года власти ДНР заявили о готовности задействовать воды Азовского моря для развития рыболовства в регионе.Уникальная особенность Азовского моря – его малые глубины, что позволяет сильно прогревать воду, а также низкая солёность. В лучшие годы Азовское море по зарыбленности в шесть раз превосходило богатый рыбой Каспий, в 40 раз — Чёрное море и в 160 раз — Средиземное. При советской власти рыбу стали добывать промышленным способом. В 1936 году из Азова выловили 275 тыс. тонн рыбы, а в начале 1960-х годов — уже до 760 тыс. тонн ежегодно.Но куда важнее то, какую именно ловили рыбу. Во второй половине ХХ века на долю Советского Союза приходилось свыше 90 % мировых запасов и 80 % уловов осетровых рыб. К началу 90-х в Азовском бассейне промысловое значение сохраняли два вида осетровых: русский осётр и севрюга. Устойчивый рост запасов севрюги и осетра вплоть до 1990-х годов происходил в условиях ведения интенсивного официального промысла и не менее интенсивного восстановления его популяции – сказывалась отлаженная работа созданной в советские годы системы осетрового хозяйства.После распада Советского Союза, в условиях использования биологических ресурсов Азовского моря двумя государствами — Россией и Украиной, за короткий временной период из-за развития массового незаконного вылова, а также значительного ухудшения экологической обстановки, вызванной работой металлургических предприятий Мариуполя и недобросовестной деятельности морских портов, была практически полностью истреблена промысловая часть популяций — основа, обеспечивавшая успешное промышленное воспроизводство.Главным загрязнителем Азовского моря стали меткомбинаты Мариуполя. Ежегодно комбинат "Азовсталь" забирал из Азовского моря 1 км3 воды, а затем сбрасывал её без очистки в море. Часть воды имела тепловое загрязнение, что провоцировало гибель планктона и рост популяции зелёных водорослей. Сброс шлама приводил к загрязнению моря токсинами и тяжёлыми металлами. Отходы коксохимического производства добавляли в список загрязнителей аммиак, соединения мышьяка, цианистый водород, а также органические загрязнители — каменноугольную смолу, фенол, бензол. Из дымовых шлейфов токсины оседали либо прямо на морскую гладь, либо на землю, а затем смывались ливнями в море.В 1993–1994 годах было проведено исследование, которое показало, что всё дно моря покрыто слоем неорганических соединений. Живой площади — морской почвы, на которой растут водоросли и дают пищу морским организмам, — на дне осталось не более 10 %. Соответственно, сократилось количество рыбы в море, и резко упал её улов. Это особенно наглядно проявилось в начале 1990-х годов, потом заводы резко снизили объёмы производства — почти до 30 % от проектной мощности. Стоки сократились, море начало очищаться. Но с нулевых годов начался подъём производства, и море снова стало грязным. В 2000 году был введён запрет на вылов русского осётра и севрюги.В 2004 году шламонакопители — часть акватории моря, отделённая дамбой, — перестали справляться со своей функцией очистки воды и переполнились осадком, который стал смываться в море. Сток правобережного притока Кальмиуса — реки Кальчик — на 70–80 % сформирован из шахтных и сточных вод.В 1990 году в Азовском море насчитывалось 16,5 миллиона штук севрюги и русского осетра, а промысловые запасы составляли более 50 тысяч тонн. К 2017 году их популяция, практически полностью исчезнувшая после распада СССР, хоть и увеличилась до 300 тыс. особей массой порядка 300 тонн, но всё равно оставалась крайне низкой для начала промышленного вылова рыбы. Пять лет назад — всё в том же 2017 году — основу запасов севрюги составляли рыбы непромыслового размера в возрасте до пяти лет, при том, что самки русского осетра созревают в среднем в 17 лет, а севрюги — в 13 лет. Заодно начала повышаться солёность Азовского моря. Новые условия стали благоприятными для увеличения численности таких промысловых видов, как пиленгас и камбала, популяция которых с 2015 по 2022 годы выросла в 12 и 30 раз соответственно.Рост популяции осётра и севрюги в последние 7–8 лет произошёл благодаря мерам по зарыблению, которые проводились российскими хозяйствами, и вопреки загрязнению со стороны мариупольских меткомбинатов. В целом до строительства металлургических предприятий Мариуполя Азовское море было в 60 раз более насыщено биокультурой, чем Каспийское, и давало до 25 % товарной рыбы в СССР.Фактически, с 2023 года можно начать работы по оздоровлению Азовского моря и его зарыблению, а также создавать инфраструктуру для последующего развития рыболовства.Очевидно, оздоровление Азовского моря должно включать в себя три компонента: снижение загрязнения, оздоровление рек и лиманов, а также интенсификация мероприятий по зарыблению.Для снижения антропогенного влияния на море необходимо:Оздоровление рек и лиманов Азовского моря должно начаться с включения в федеральный проект "Экология" рек и лиманов (естественные нерестилища рыбы) Азовского моря, что позволит оздоровить их за счёт федеральных средств, так и регионов зачастую для этого нет денег.В данном случае важны как очистка рек и их берегов от мусора, так и борьба с зарастанием и заболачиванием лиманов. Ключевой способ борьбы с заболачиванием — углубление лиманов и биологическая мелиорация — использование растительноядных рыб (белый амур и толстолобик), которые поедают камыш и водоросли.И в этом моменте стоит присмотреться к опыту Краснодарского края и Ростовской области, где зарыблением заняты как предприятия, ведущие хозяйственную деятельность в водоохранной зоне, так и власти, выделяющие на зарыбление серьёзные, но недостаточные для восстановления популяции рыб деньги. Поэтому для прорыва в зарыблении потребуется привлечение ресурсов федерального центра. Тем более, что в том же Краснодарском крае пытаются привлечь федеральные деньги в расчистку лиманов.В 2020 году депутаты Законодательного собрания Краснодарского края предложили включить в национальный проект "Экология" подпроект по восстановлению азовских лиманов, что позволило бы провести расчистку лиманов за федеральный счёт. В 2020 году профильный комитет Совета Федерации поручил Росрыболовству заключить контракт на разработку проектно-сметной документации для расчистки шести лиманов Краснодарского края, а в январе 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсуждал этот вопрос с главой минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Но далее процесс застопорился, и расчистка лиманов так и не началась.Очевидно, что теперь к этому вопросу нужно возвращаться и расчищать не просто лиманы Краснодарского края, но и лиманы в Запорожской области (Молочный и Утлюкский лиманы). Заодно критически важно остановить осолонение Азовского моря, снизив отбор пресной воды из реки Дон.Активизация борьбы с незаконным выловом рыбы и интенсификация мероприятий по зарыблению включает в себя два момента.Первый компонент — борьба с незаконным выловом рыбы, которая станет проще по мере создания региональных управлений Росрыболовства в новых регионах. Однако потребуется увеличение финансирования агентства и модернизация его материально-технической базы (например, использование беспилотных летательных аппаратов).Второй компонент — активизация работ по зарыблению, для чего необходимо воссоздать рыбхозы на новых территориях, а также разработать не просто региональные, а федеральные программы зарыбления с соответствующим финансированием. Важно обеспечить комплексность и системность мероприятий по зарыблению так как у приазовских субъектов России разные финансовые и материально-технические возможности.Отдельный момент — роль Мариуполя в восстановлении рыбного хозяйства в Азовском море. В городе на территории бывшего меткомбината "Азовсталь" необходимо создать кластер "Рыба" для научных исследований, разведения, отлова, транспортировки рыбы и рыбной продукции.Эти мероприятия позволят улучшить экологическое состояние Азовского моря, восстановить его биологическое разнообразие, а также вернуть данному морю статус важнейшего поставщика рыбы в европейской части России. В случае реализации программы по прекращению экологически вредных сбросов и восстановлению поголовья товарной рыбы, в том числе осетровых, в периоде до 12 лет доходность от реализации биологических ресурсов превысит возможную доходность от угольно-металлургического комплекса.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20211108/1032614052.html

https://ukraina.ru/20220716/1034318119.html

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2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, азовское море