Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва - 19.01.2023 Украина.ру
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Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва - 19.01.2023 Украина.ру
Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в Офисе президента (ОП), сообщают несколько украинских источников
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
новости
владимир зеленский
офис президента
новости украины
тимошенко
кирилл тимошенко
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Первым о грядущих увольнениях сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. У себя в Telegram-канале он написал, что "скоро будут новости про кадровые решения в ОП". Парламентарий отметил, что эти новости можно назвать "большими". В четверг, 19 января "Украинская правда" и издание "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщили, что своей должности может лишится замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Несколько дней назад с должности внештатного советника ОП по собственному желанию ушел Алексей Арестович, спровоцировавший скандал репликой о том, что обрушение части жилого дома в Днепре произошло из-за ракеты украинской ПВО.Накануне в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По одной из версий, вертолет с ним мог быть сбит из ПЗРК.Кирилл Тимошенко стал заместителем главы Офиса Владимира Зеленского летом 2019 года. До этого он работал журналистом, продюсером и пиарщиком. С его именем связаны несколько крупных скандалов, в частности присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения на госпрограмме "Большое строительство".
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новости, владимир зеленский, офис президента, новости украины, тимошенко, кирилл тимошенко
Новости, Владимир Зеленский, Офис президента, Новости Украины, Тимошенко, Кирилл Тимошенко

Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва

13:45 19.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yuriy KostyukЗеленский команда
Зеленский команда - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yuriy Kostyuk
Читать в
Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в Офисе президента (ОП), сообщают несколько украинских источников
Первым о грядущих увольнениях сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. У себя в Telegram-канале он написал, что "скоро будут новости про кадровые решения в ОП". Парламентарий отметил, что эти новости можно назвать "большими".
В четверг, 19 января "Украинская правда" и издание "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщили, что своей должности может лишится замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Несколько дней назад с должности внештатного советника ОП по собственному желанию ушел Алексей Арестович, спровоцировавший скандал репликой о том, что обрушение части жилого дома в Днепре произошло из-за ракеты украинской ПВО.
Накануне в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По одной из версий, вертолет с ним мог быть сбит из ПЗРК.
Кирилл Тимошенко стал заместителем главы Офиса Владимира Зеленского летом 2019 года. До этого он работал журналистом, продюсером и пиарщиком. С его именем связаны несколько крупных скандалов, в частности присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения на госпрограмме "Большое строительство".
12 декабря 2022, 16:09
На Украине ради победы над Россией решили проверить автомобили ТимошенкоНацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проводит проверку информации о поездках замглавы Офиса президента страны Кирилла Тимошенко на дорогих автомобилях. Такое заявление 12 декабря сделал глава ведомства Александр Новиков в интервью местному изданию "Цензор.нет"
 
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