https://ukraina.ru/20230119/1042774614.html

Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва

Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва - 19.01.2023 Украина.ру

Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва

Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в Офисе президента (ОП), сообщают несколько украинских источников

2023-01-19T13:45

2023-01-19T13:45

2023-01-19T13:45

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владимир зеленский

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тимошенко

кирилл тимошенко

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Первым о грядущих увольнениях сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. У себя в Telegram-канале он написал, что "скоро будут новости про кадровые решения в ОП". Парламентарий отметил, что эти новости можно назвать "большими". В четверг, 19 января "Украинская правда" и издание "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщили, что своей должности может лишится замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Несколько дней назад с должности внештатного советника ОП по собственному желанию ушел Алексей Арестович, спровоцировавший скандал репликой о том, что обрушение части жилого дома в Днепре произошло из-за ракеты украинской ПВО.Накануне в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По одной из версий, вертолет с ним мог быть сбит из ПЗРК.Кирилл Тимошенко стал заместителем главы Офиса Владимира Зеленского летом 2019 года. До этого он работал журналистом, продюсером и пиарщиком. С его именем связаны несколько крупных скандалов, в частности присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения на госпрограмме "Большое строительство".

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новости, владимир зеленский, офис президента, новости украины, тимошенко, кирилл тимошенко