https://ukraina.ru/20230119/1042774614.html
Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва - 19.01.2023 Украина.ру
Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в Офисе президента (ОП), сообщают несколько украинских источников
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
новости
владимир зеленский
офис президента
новости украины
тимошенко
кирилл тимошенко
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Первым о грядущих увольнениях сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. У себя в Telegram-канале он написал, что "скоро будут новости про кадровые решения в ОП". Парламентарий отметил, что эти новости можно назвать "большими". В четверг, 19 января "Украинская правда" и издание "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщили, что своей должности может лишится замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Несколько дней назад с должности внештатного советника ОП по собственному желанию ушел Алексей Арестович, спровоцировавший скандал репликой о том, что обрушение части жилого дома в Днепре произошло из-за ракеты украинской ПВО.Накануне в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По одной из версий, вертолет с ним мог быть сбит из ПЗРК.Кирилл Тимошенко стал заместителем главы Офиса Владимира Зеленского летом 2019 года. До этого он работал журналистом, продюсером и пиарщиком. С его именем связаны несколько крупных скандалов, в частности присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения на госпрограмме "Большое строительство".
https://ukraina.ru/20221212/1041727609.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, офис президента, новости украины, тимошенко, кирилл тимошенко
Новости, Владимир Зеленский, Офис президента, Новости Украины, Тимошенко, Кирилл Тимошенко
Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
Владимир Зеленский готовит кадровые перестановки в Офисе президента (ОП), сообщают несколько украинских источников
Первым о грядущих увольнениях сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. У себя в Telegram-канале он написал, что "скоро будут новости про кадровые решения в ОП". Парламентарий отметил, что эти новости можно назвать "большими".
В четверг, 19 января "Украинская правда" и издание "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщили, что своей должности может лишится замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Несколько дней назад с должности внештатного советника ОП по собственному желанию ушел Алексей Арестович, спровоцировавший скандал репликой о том, что обрушение части жилого дома в Днепре произошло из-за ракеты украинской ПВО.
Накануне в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По одной из версий, вертолет с ним мог быть сбит из ПЗРК.
Кирилл Тимошенко стал заместителем главы Офиса Владимира Зеленского летом 2019 года. До этого он работал журналистом, продюсером и пиарщиком. С его именем связаны несколько крупных скандалов, в частности присвоение гуманитарной помощи в виде автомобилей, а также хищения на госпрограмме "Большое строительство".