https://ukraina.ru/20230119/1042765254.html

Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть

Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть - 19.01.2023 Украина.ру

Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть

Британские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января

2023-01-19T10:22

2023-01-19T10:22

2023-01-19T10:22

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Пользователи отметили, что Зеленская никогда не выражала ни капли сожаления по поводу гибели тысяч людей в Донбассе, в том числе детей. И уж тем более ни разу не плакала по этому поводу за последние 9 лет.Часть комментаторов согласилась с тем, что слезы Зеленской "крокодиловы", другие сравнили ее поведение с механизмом робота, который реагирует согласно заданной программе, третьи сочли первую леди Украины очень плохой актрисой.Кто-то даже предложил прислать ей стодолларовую купюру, чтобы она протерла заплаканные глаза, а часть читателей издания обратила внимание на то, что реакция Зеленской говорит, скорее, о том, что она заранее знала, что произойдет крушение вертолета с верхушкой МВД.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение". Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

https://ukraina.ru/20230119/1042764505.html

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