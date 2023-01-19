Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть - 19.01.2023 Украина.ру
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Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть
Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть - 19.01.2023 Украина.ру
Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть
Британские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января
2023-01-19T10:22
2023-01-19T10:22
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новости украины
украина
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елена зеленская
вертолеты
крушение
слезы
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Пользователи отметили, что Зеленская никогда не выражала ни капли сожаления по поводу гибели тысяч людей в Донбассе, в том числе детей. И уж тем более ни разу не плакала по этому поводу за последние 9 лет.Часть комментаторов согласилась с тем, что слезы Зеленской "крокодиловы", другие сравнили ее поведение с механизмом робота, который реагирует согласно заданной программе, третьи сочли первую леди Украины очень плохой актрисой.Кто-то даже предложил прислать ей стодолларовую купюру, чтобы она протерла заплаканные глаза, а часть читателей издания обратила внимание на то, что реакция Зеленской говорит, скорее, о том, что она заранее знала, что произойдет крушение вертолета с верхушкой МВД.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение". Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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новости, новости украины, украина, украина.ру, елена зеленская, вертолеты, крушение, слезы
Новости, Новости Украины, Украина, Украина.ру, Елена Зеленская, вертолеты, крушение, слезы

Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сеть

10:22 19.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЕлена Зеленская Давос
Елена Зеленская Давос
© Пресс-служба президента Украины
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Британские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января
Пользователи отметили, что Зеленская никогда не выражала ни капли сожаления по поводу гибели тысяч людей в Донбассе, в том числе детей. И уж тем более ни разу не плакала по этому поводу за последние 9 лет.
Часть комментаторов согласилась с тем, что слезы Зеленской "крокодиловы", другие сравнили ее поведение с механизмом робота, который реагирует согласно заданной программе, третьи сочли первую леди Украины очень плохой актрисой.
Кто-то даже предложил прислать ей стодолларовую купюру, чтобы она протерла заплаканные глаза, а часть читателей издания обратила внимание на то, что реакция Зеленской говорит, скорее, о том, что она заранее знала, что произойдет крушение вертолета с верхушкой МВД.
© кадр с трансляции Давосского форума
© кадр с трансляции Давосского форума
В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.
По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.
СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".
Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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