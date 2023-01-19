Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042762404.html
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России - 19.01.2023 Украина.ру
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 18 января в своем телеграм-канале резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России
2023-01-19T08:30
2023-01-19T08:47
олаф шольц
оружие
захарова
киев
поддержка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
Глава немецкого правительства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Москва должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине. Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо".В свою очередь, Захарова привела слова канцлера.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты, Германия и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ukraina.ru/20230105/1042401215.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
олаф шольц, оружие, захарова, киев, поддержка, россия
Олаф Шольц, оружие, Захарова, Киев, поддержка, Россия

Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России

08:30 19.01.2023 (обновлено: 08:47 19.01.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 18 января в своем телеграм-канале резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России
Глава немецкого правительства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Москва должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине.
Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо".
В свою очередь, Захарова привела слова канцлера.

"Врожденное уродство Шольца", — написала она.

После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты, Германия и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов.
В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 10:10
Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Шольцу боевыми действиями под БерлиномПромедление Берлина в оказании военной помощи Киеву может привести к боевым действиям на территории самой Германии, заявил 4 января в эфире объединенного телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
 
Олаф ШольцоружиеЗахароваКиевподдержкаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала