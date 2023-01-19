https://ukraina.ru/20230119/1042762404.html
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России - 19.01.2023 Украина.ру
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 18 января в своем телеграм-канале резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России
2023-01-19T08:30
2023-01-19T08:30
2023-01-19T08:47
олаф шольц
оружие
захарова
киев
поддержка
россия
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Глава немецкого правительства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Москва должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине. Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо".В свою очередь, Захарова привела слова канцлера.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты, Германия и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ukraina.ru/20230105/1042401215.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
олаф шольц, оружие, захарова, киев, поддержка, россия
Олаф Шольц, оружие, Захарова, Киев, поддержка, Россия
Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России
08:30 19.01.2023 (обновлено: 08:47 19.01.2023)
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 18 января в своем телеграм-канале резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России
Глава немецкого правительства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Москва должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине.
Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо".
В свою очередь, Захарова привела
слова канцлера.
"Врожденное уродство Шольца", — написала она.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты, Германия и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов.
В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.