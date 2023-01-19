https://ukraina.ru/20230119/1042762404.html

Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России

Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России - 19.01.2023 Украина.ру

Захарова ответила на заявление Шольца о поражении России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова вечером 18 января в своем телеграм-канале резко отреагировала на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о России

2023-01-19T08:30

2023-01-19T08:30

2023-01-19T08:47

олаф шольц

оружие

захарова

киев

поддержка

россия

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Глава немецкого правительства, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Москва должна потерпеть неудачу для завершения военных действий на Украине. Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "до тех пор, пока это необходимо".В свою очередь, Захарова привела слова канцлера.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты, Германия и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ukraina.ru/20230105/1042401215.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олаф шольц, оружие, захарова, киев, поддержка, россия