"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме - 19.01.2023 Украина.ру
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"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме
"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме - 19.01.2023 Украина.ру
"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме
Читатели американского издания Breitbart ополчились на Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье на breitbart.com
2023-01-19T07:40
2023-01-19T07:48
елена зеленская
форум
оружие
деньги
новости
американцы
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Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация в нем не участвует.На мероприятии Зеленская обратилась к делегатам на украинском языке и призвала их к решительным действиям. Украинская делегация также призвала правительства других государств предоставить Киеву больше оружия, в том числе танки и системы противоракетной обороны и оказать больше давления на Россию, изолировать ее и ослабить ее экономику."Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Езжай домой! Тебе не идет попрошайничать", "Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шоппинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться", "Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег. А мне нужно съездить на шоппинг в Милан. Одного Парижа мне мало!", "Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами", "Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент", - написали пользователи в комментариях к статье.Ранее читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что жена президента Украины посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Пользователи портала задались вопросами, как и на какие средства она может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину ее визита в страну.
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елена зеленская, форум, оружие, деньги, новости, американцы
Елена Зеленская, форум, оружие, деньги, Новости, американцы

"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме

07:40 19.01.2023 (обновлено: 07:48 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Читатели американского издания Breitbart ополчились на Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье на breitbart.com
Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира".
Российская делегация в нем не участвует.
На мероприятии Зеленская обратилась к делегатам на украинском языке и призвала их к решительным действиям. Украинская делегация также призвала правительства других государств предоставить Киеву больше оружия, в том числе танки и системы противоракетной обороны и оказать больше давления на Россию, изолировать ее и ослабить ее экономику.
"Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Езжай домой! Тебе не идет попрошайничать", "Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шоппинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться", "Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег. А мне нужно съездить на шоппинг в Милан. Одного Парижа мне мало!", "Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами", "Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент", - написали пользователи в комментариях к статье.
Ранее читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что жена президента Украины посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Пользователи портала задались вопросами, как и на какие средства она может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину ее визита в страну.
4 января, 09:35Астрология и политика
Елена Зеленская. Больше не первая леди?Елена Зеленская — супруга президента Украины, в последнее время стала активным участником внешней политики страны.
 
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