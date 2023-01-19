https://ukraina.ru/20230119/1042760773.html

"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме

"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме - 19.01.2023 Украина.ру

"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме

Читатели американского издания Breitbart ополчились на Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье на breitbart.com

2023-01-19T07:40

2023-01-19T07:40

2023-01-19T07:48

елена зеленская

форум

оружие

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новости

американцы

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Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация в нем не участвует.На мероприятии Зеленская обратилась к делегатам на украинском языке и призвала их к решительным действиям. Украинская делегация также призвала правительства других государств предоставить Киеву больше оружия, в том числе танки и системы противоракетной обороны и оказать больше давления на Россию, изолировать ее и ослабить ее экономику."Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Езжай домой! Тебе не идет попрошайничать", "Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шоппинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться", "Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег. А мне нужно съездить на шоппинг в Милан. Одного Парижа мне мало!", "Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами", "Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент", - написали пользователи в комментариях к статье.Ранее читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что жена президента Украины посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Пользователи портала задались вопросами, как и на какие средства она может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину ее визита в страну.

https://ukraina.ru/20230104/1042352848.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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елена зеленская, форум, оружие, деньги, новости, американцы