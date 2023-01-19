https://ukraina.ru/20230119/1042759278.html

Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве

Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве - 19.01.2023 Украина.ру

Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве

В Николаеве на юге Украины после нового года продолжились облавы и задержания жителей, заподозренных в симпатиях к РФ. Почти ежедневно местная полиция и СБУ заявляют о новых подозреваемых в информировании российской стороны о военных объектах или в наведении на цель ракет.

2023-01-19T08:29

2023-01-19T08:29

2023-01-19T08:29

эксклюзив

украина

николаев

спецоперация

сбу

дания

зерновая сделка

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Основой для подозрения, как правило, является переписка с российскими родственниками, а не сам факт передачи данных, которые можно было удалить.16 января в Одессе также начался суд над бывшим главой Николаевской областной прокуратуры Геннадием Германом. Его обвиняют в корректировке огня по Николаевской областной администрации. Пытаются ему пришить и корректировку ударов по казарме в Николаеве весной прошлого года.Тем временем, в город с восточного направления постоянно привозят раненых украинских военнослужащих, а больницы города уже не знают как завлечь николаевцев, чтобы те сдавали кровь – ее катастрофически не хватает, причем – всех групп.В некоторых районах города с середины января исчезло теплоснабжение. Официальная причина – ремонтные работы, но сами тепловики говорят, что стараются максимально экономить ресурсы, тем более что население лишь накапливает задолженность.Предприятие "Николаевтеплоэнерго" официально стало убыточным в прошлом году, но руководство убыточного предприятия все же приобрело себе без конкурса 4 кроссовера MG HS по цене 878 тыс. грн. за штуку, а также один седан MG 5 за 559 тыс. грн. Как пояснил директор предприятия Николай Логвинов, люксовые автомобили нужны им "в целях экономии, чтобы в будущем в него не приходилось вкладывать средства". Однако в то же время предприятие жалуется, что из-за задолженностей населения оно не может платить зарплату своим слесарям и просит западных партнеров подать, кто сколько может, выдавая себя за "жертв российской агрессии".Сейчас мэр Николаева Александр Сенкевич проводит переговоры с делегацией правительства Дании, пытаясь развести датчан на финансирование замены системы водоснабжения города. В прошлом году ВСУ разбомбили канал подачи днепровской воды в Николаев, который шел с территории подконтрольной РФ. После этого в города стали подавать солоноватую воду из лимана, которая разъела старые советские трубы. Хотя западные партнеры уже выделяли средства на замену водопровода, а теперь датчане обещали выделить еще больше средств, мэр Николаева перекладывает расходы на простых жителей. "Не нужно ждать, что кто-нибудь придет и все сделает. Мы ожидаем, что жители будут самоорганизовываться", - заявил Сенкевич по поводу замены водопроводных труб.Вместе с тем, Сенкевич выразил желание, чтобы финансовая помощь Дании и инвестиции датского королевства "происходили без вмешательства украинских чиновников". Иными словами, без необходимости делиться с Киевом. С ним категорически не согласен глава военной областной администрации Виталий Ким, который вообще заявил на днях, что во время военного положения никакие депутаты горсовета и выборные должности не нужны, а все вопросы должна решать военная администрация по указке из центра.Датчан же, которые намерены инвестировать в Николаев, интересует, прежде всего, морской порт, как перевалочная база для экспорта зерна. Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил на днях, что его министерство работает совместно с датчанами над возобновлением работы порта и экспорта зерна. "Ни одна встреча [с датчанами] не начинается без этого вопроса, если это касается темы зерна", - говорит Кубраков.С начала года украинские трейдеры стали говорить о восстановлении закупок зерновых в Николаевском морском порту отдельными трейдинговыми компаниями. Пока зерно вывозится железнодорожным и автомобильным транспортом на запад, но украинские власти требуют от западных партнеров надавить на Москву, что российские войска ушли с Кинбурнской косы. Делается это якобы, чтобы увеличить экспорт зерна и накормить голодных в странах Третьего мира. Реальная же цель инициативы – обезопасить Очаков, который ежедневно подвергается обстрелам и где уже давно свили гнездо западные (британские) инструкторы, наметив его для себя будущей морской базой, которая сможет контролировать Крым.Тему расширения "зерновой сделки" на проходящем сейчас саммите в Давосе снова подняла министр финансов Украины Юлия Свириденко. Она также хочет, чтобы Турция и ООН повлияли на РФ ради включения в сделку не только зерна, но и стали, так как ВВП Украины продолжает падать. Тенденция сокращения доходов и ВВП, скорее всего, сократится в этом году, что предполагает активизацию борьбы за западные средства, выделяемые на поддержание экономики Украины и отдельных городов, но рядовые жители Николаева этих средств все равно не увидят.

https://ukraina.ru/20230113/1042620747.html

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эксклюзив, украина, николаев, спецоперация, сбу, дания, зерновая сделка