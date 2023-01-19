https://ukraina.ru/20230119/1042748778.html

Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов

Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов - 19.01.2023 Украина.ру

Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов

Уходя из Киевской области, ВС РФ не смогли взять Чернигов и Сумы просто из-за физической нехватки личного состава. Нельзя было воевать тем составом, который у нас был весной и даже в начале осени. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-19T07:00

2023-01-19T07:00

2023-01-19T07:00

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белоруссия

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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Группировка ВС РФ вместе с Народной Милицией Донбасса составляла 150 тысяч. Она не могла противостоять 250 тысячам боеспособных всушников, уточнил специалист.Но если даже весной у Киева были боеспособные воинские части на всей территории Украины (например, у них были серьезные горные бригады в Закарпатье и на Волыни), то сейчас все они на восточном фронте, где мы их перемалываем. Так что сама судьба дает нам возможность перерезать коммуникации.Это наша стратегическая задача. Только в этом случае мы одержим победу в следующем году. Иначе война затянется, добавил он.Поставки новых вооружений Украине запланированы на 2024 и 2025 год. Мы не можем воевать до 2025 года. Это несерьезно. В самом крайнем случае мы должны закончить СВО в конце следующего года, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, сумы, чернигов, сво, киевская область, белоруссия