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Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов - 19.01.2023 Украина.ру
Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
Уходя из Киевской области, ВС РФ не смогли взять Чернигов и Сумы просто из-за физической нехватки личного состава. Нельзя было воевать тем составом, который у нас был весной и даже в начале осени. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-19T07:00
2023-01-19T07:00
2023-01-19T07:00
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Группировка ВС РФ вместе с Народной Милицией Донбасса составляла 150 тысяч. Она не могла противостоять 250 тысячам боеспособных всушников, уточнил специалист.Но если даже весной у Киева были боеспособные воинские части на всей территории Украины (например, у них были серьезные горные бригады в Закарпатье и на Волыни), то сейчас все они на восточном фронте, где мы их перемалываем. Так что сама судьба дает нам возможность перерезать коммуникации.Это наша стратегическая задача. Только в этом случае мы одержим победу в следующем году. Иначе война затянется, добавил он.Поставки новых вооружений Украине запланированы на 2024 и 2025 год. Мы не можем воевать до 2025 года. Это несерьезно. В самом крайнем случае мы должны закончить СВО в конце следующего года, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, сумы, чернигов, сво, киевская область, белоруссия
Новости, ВСУ, Россия, Сумы, Чернигов, СВО, Киевская область, Белоруссия
Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
Уходя из Киевской области, ВС РФ не смогли взять Чернигов и Сумы просто из-за физической нехватки личного состава. Нельзя было воевать тем составом, который у нас был весной и даже в начале осени. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Группировка ВС РФ вместе с Народной Милицией Донбасса составляла 150 тысяч. Она не могла противостоять 250 тысячам боеспособных всушников, уточнил специалист.
"Киев же что сделал? Они бросали в Донбасс теробороновцев, мы их там истребляли, а тем временем они готовили боеспособные воинские части", - напомнил Евсеев.
Но если даже весной у Киева были боеспособные воинские части на всей территории Украины (например, у них были серьезные горные бригады в Закарпатье и на Волыни), то сейчас все они на восточном фронте, где мы их перемалываем. Так что сама судьба дает нам возможность перерезать коммуникации.
Это наша стратегическая задача. Только в этом случае мы одержим победу в следующем году. Иначе война затянется, добавил он.
Поставки новых вооружений Украине запланированы на 2024 и 2025 год. Мы не можем воевать до 2025 года. Это несерьезно. В самом крайнем случае мы должны закончить СВО в конце следующего года, заключил собеседник издания.