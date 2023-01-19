Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов - 19.01.2023 Украина.ру
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Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов - 19.01.2023 Украина.ру
Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
Уходя из Киевской области, ВС РФ не смогли взять Чернигов и Сумы просто из-за физической нехватки личного состава. Нельзя было воевать тем составом, который у нас был весной и даже в начале осени. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-19T07:00
2023-01-19T07:00
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сумы
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киевская область
белоруссия
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Группировка ВС РФ вместе с Народной Милицией Донбасса составляла 150 тысяч. Она не могла противостоять 250 тысячам боеспособных всушников, уточнил специалист.Но если даже весной у Киева были боеспособные воинские части на всей территории Украины (например, у них были серьезные горные бригады в Закарпатье и на Волыни), то сейчас все они на восточном фронте, где мы их перемалываем. Так что сама судьба дает нам возможность перерезать коммуникации.Это наша стратегическая задача. Только в этом случае мы одержим победу в следующем году. Иначе война затянется, добавил он.Поставки новых вооружений Украине запланированы на 2024 и 2025 год. Мы не можем воевать до 2025 года. Это несерьезно. В самом крайнем случае мы должны закончить СВО в конце следующего года, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, сумы, чернигов, сво, киевская область, белоруссия
Новости, ВСУ, Россия, Сумы, Чернигов, СВО, Киевская область, Белоруссия

Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов

07:00 19.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Лариса Дмитрієва
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© commons.wikimedia.org / Лариса Дмитрієва
Читать в
Уходя из Киевской области, ВС РФ не смогли взять Чернигов и Сумы просто из-за физической нехватки личного состава. Нельзя было воевать тем составом, который у нас был весной и даже в начале осени. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Группировка ВС РФ вместе с Народной Милицией Донбасса составляла 150 тысяч. Она не могла противостоять 250 тысячам боеспособных всушников, уточнил специалист.
"Киев же что сделал? Они бросали в Донбасс теробороновцев, мы их там истребляли, а тем временем они готовили боеспособные воинские части", - напомнил Евсеев.
Но если даже весной у Киева были боеспособные воинские части на всей территории Украины (например, у них были серьезные горные бригады в Закарпатье и на Волыни), то сейчас все они на восточном фронте, где мы их перемалываем. Так что сама судьба дает нам возможность перерезать коммуникации.
Это наша стратегическая задача. Только в этом случае мы одержим победу в следующем году. Иначе война затянется, добавил он.
Поставки новых вооружений Украине запланированы на 2024 и 2025 год. Мы не можем воевать до 2025 года. Это несерьезно. В самом крайнем случае мы должны закончить СВО в конце следующего года, заключил собеседник издания.
 
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