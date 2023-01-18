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Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Трудно сказать, могут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки СВО. Но в любом случае Минск сможет обеспечить России надежный тыл в противостоянии ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T15:18
2023-01-18T15:18
2023-01-18T15:18
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россия
всу
киевская область
сумы
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, констатировал специалист.Памятуя наше не совсем удачное вхождение в Сумскую и Черниговскую область, когда мы шли на Киев, задача должна решаться несколько иначе. Мы не должны оставлять в тылу никаких анклавов. Все, что там есть, должно освобождаться по мере нашего продвижения, добавил он.В тылу не должно быть никого, кто мог бы нанести удар по нашим коммуникациям. Поэтому было бы целесообразно, если бы белорусские войска защищали наши тылы не только на своей территории, но и на освобожденных территориях Украины. Их можно было бы использовать в качестве второго эшелона, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, россия, всу, киевская область, сумы, чернигов
Новости, Белоруссия, Россия, ВСУ, Киевская область, Сумы, Чернигов
Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Трудно сказать, могут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки СВО. Но в любом случае Минск сможет обеспечить России надежный тыл в противостоянии ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, констатировал специалист.
"Мы должны понимать, что сухопутные войска Белоруссии малочисленны. Их всего около 45 тысяч человек. Это армия мирного времени. Этого хватит для прикрытия наших тылов и защиты границы. Но если мы рассмотрим вопрос о совместном участии нашей группировки в СВО, то было бы лучше, если бы Минск провел частичную мобилизацию. Так что группировку в 60 тысяч можно создать или доразвернуть. Учитывая хорошие коммуникации, мы сможем быстро перебросить достаточное количество войск", - считает Евсеев.
Памятуя наше не совсем удачное вхождение в Сумскую и Черниговскую область, когда мы шли на Киев, задача должна решаться несколько иначе. Мы не должны оставлять в тылу никаких анклавов. Все, что там есть, должно освобождаться по мере нашего продвижения, добавил он.
В тылу не должно быть никого, кто мог бы нанести удар по нашим коммуникациям. Поэтому было бы целесообразно, если бы белорусские войска защищали наши тылы не только на своей территории, но и на освобожденных территориях Украины. Их можно было бы использовать в качестве второго эшелона, заключил собеседник издания.