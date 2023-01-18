Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042749984.html
Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Трудно сказать, могут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки СВО. Но в любом случае Минск сможет обеспечить России надежный тыл в противостоянии ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T15:18
2023-01-18T15:18
новости
белоруссия
россия
всу
киевская область
сумы
чернигов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/39/1033663960_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_cf97ee48f96c4dc2c6726d3e855d8305.jpg.webp
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, констатировал специалист.Памятуя наше не совсем удачное вхождение в Сумскую и Черниговскую область, когда мы шли на Киев, задача должна решаться несколько иначе. Мы не должны оставлять в тылу никаких анклавов. Все, что там есть, должно освобождаться по мере нашего продвижения, добавил он.В тылу не должно быть никого, кто мог бы нанести удар по нашим коммуникациям. Поэтому было бы целесообразно, если бы белорусские войска защищали наши тылы не только на своей территории, но и на освобожденных территориях Украины. Их можно было бы использовать в качестве второго эшелона, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/39/1033663960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71ad3983b942031a2f7ef756b9db26d3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, всу, киевская область, сумы, чернигов
Новости, Белоруссия, Россия, ВСУ, Киевская область, Сумы, Чернигов

Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией

15:18 18.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Трудно сказать, могут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки СВО. Но в любом случае Минск сможет обеспечить России надежный тыл в противостоянии ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, констатировал специалист.
"Мы должны понимать, что сухопутные войска Белоруссии малочисленны. Их всего около 45 тысяч человек. Это армия мирного времени. Этого хватит для прикрытия наших тылов и защиты границы. Но если мы рассмотрим вопрос о совместном участии нашей группировки в СВО, то было бы лучше, если бы Минск провел частичную мобилизацию. Так что группировку в 60 тысяч можно создать или доразвернуть. Учитывая хорошие коммуникации, мы сможем быстро перебросить достаточное количество войск", - считает Евсеев.
Памятуя наше не совсем удачное вхождение в Сумскую и Черниговскую область, когда мы шли на Киев, задача должна решаться несколько иначе. Мы не должны оставлять в тылу никаких анклавов. Все, что там есть, должно освобождаться по мере нашего продвижения, добавил он.
В тылу не должно быть никого, кто мог бы нанести удар по нашим коммуникациям. Поэтому было бы целесообразно, если бы белорусские войска защищали наши тылы не только на своей территории, но и на освобожденных территориях Украины. Их можно было бы использовать в качестве второго эшелона, заключил собеседник издания.
 
НовостиБелоруссияРоссияВСУКиевская областьСумыЧернигов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
16:00Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января
15:47"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
15:33Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео
15:19Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка
15:18Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
15:00"Тепловой геноцид" и зачистки с помощью детектора лжи. Что происходит в Ровно
14:41Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео
14:33"Не пройдет им даром": Путин пообещал и дальше фиксировать преступления Украины
14:28Михаил Делягин: Подозреваю, что многие экспортеры российского сырья получают за него деньги вне страны
14:07"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить
13:55Полковник Геннадий Алехин: России нужно сносить энергетику Украины, а не спорить о том, кто взял Соледар
13:49Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
13:41Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины
13:28"Весь мир христиан российский". Была ли Переяславская рада воссоединением Украины с Россией
13:25Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министром
13:15Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
12:44Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
12:35Алексей Мухин: Наёмники в украинской армии - свидетельство того, что сами ВСУ не справляются с ситуацией
12:31Сбербанк приходит в Крым
Лента новостейМолния