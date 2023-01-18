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Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией

Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией - 18.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией

Трудно сказать, могут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки СВО. Но в любом случае Минск сможет обеспечить России надежный тыл в противостоянии ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-18T15:18

2023-01-18T15:18

2023-01-18T15:18

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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, констатировал специалист.Памятуя наше не совсем удачное вхождение в Сумскую и Черниговскую область, когда мы шли на Киев, задача должна решаться несколько иначе. Мы не должны оставлять в тылу никаких анклавов. Все, что там есть, должно освобождаться по мере нашего продвижения, добавил он.В тылу не должно быть никого, кто мог бы нанести удар по нашим коммуникациям. Поэтому было бы целесообразно, если бы белорусские войска защищали наши тылы не только на своей территории, но и на освобожденных территориях Украины. Их можно было бы использовать в качестве второго эшелона, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, россия, всу, киевская область, сумы, чернигов