Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, почему взятие Россией Соледара не сломает дух внутри ВСУ, как России удалось "огорошить" противника, а также объяснил, в чём причины провалов российской военной разведки:
00:40 – Решения в рамках СВО: военный бардак или неизбежные трудности?
05:30 – Дальнейшее развитие СВО: наступать или занять оборону?
08:30 – Почему мы уступаем противнику в средствах разведки?
14:05 – Может ли Запад поставить Украине оружие, которое изменит положение ВСУ?
21:33 – Эффективность ударов по энергетической инфраструктуре и отставка Алексея Арестовича;
27:00 – При каком условии Белоруссии нужно будет присоединиться к СВО?
05:30 – Дальнейшее развитие СВО: наступать или занять оборону?
08:30 – Почему мы уступаем противнику в средствах разведки?
14:05 – Может ли Запад поставить Украине оружие, которое изменит положение ВСУ?
21:33 – Эффективность ударов по энергетической инфраструктуре и отставка Алексея Арестовича;
27:00 – При каком условии Белоруссии нужно будет присоединиться к СВО?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.