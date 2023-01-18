Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042748187.html
Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео
Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео - 18.01.2023 Украина.ру
Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, почему взятие Россией... Украина.ру, 18.01.2023
2023-01-18T14:41
2023-01-18T14:41
видео
россия
украина
белоруссия
нато
сво
танки
впк
чвк "вагнер"
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042747941_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd172ef59199742eafd2c36fef47ed32.jpg
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, почему взятие Россией Соледара не сломает дух внутри ВСУ, как России удалось "огорошить" противника, а также объяснил, в чём причины провалов российской военной разведки: 00:40 – Решения в рамках СВО: военный бардак или неизбежные трудности? 05:30 – Дальнейшее развитие СВО: наступать или занять оборону? 08:30 – Почему мы уступаем противнику в средствах разведки? 14:05 – Может ли Запад поставить Украине оружие, которое изменит положение ВСУ? 21:33 – Эффективность ударов по энергетической инфраструктуре и отставка Алексея Арестовича; 27:00 – При каком условии Белоруссии нужно будет присоединиться к СВО? Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042747941_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef9401715d87b121d22879c40af5e6cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, белоруссия, нато, сво, танки, впк, чвк "вагнер", донбасс, соледар, алексей арестович, видео
Видео, Россия, Украина, Белоруссия, НАТО, СВО, танки, ВПК, ЧВК "Вагнер", Донбасс, Соледар, Алексей Арестович

Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео

14:41 18.01.2023
 
Читать в
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, почему взятие Россией Соледара не сломает дух внутри ВСУ, как России удалось "огорошить" противника, а также объяснил, в чём причины провалов российской военной разведки:
00:40 – Решения в рамках СВО: военный бардак или неизбежные трудности?
05:30 – Дальнейшее развитие СВО: наступать или занять оборону?
08:30 – Почему мы уступаем противнику в средствах разведки?
14:05 – Может ли Запад поставить Украине оружие, которое изменит положение ВСУ?
21:33 – Эффективность ударов по энергетической инфраструктуре и отставка Алексея Арестовича;
27:00 – При каком условии Белоруссии нужно будет присоединиться к СВО?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоРоссияУкраинаБелоруссияНАТОСВОтанкиВПКЧВК "Вагнер"ДонбассСоледарАлексей Арестович
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
16:00Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января
15:47"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
15:33Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео
15:19Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка
15:18Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
15:00"Тепловой геноцид" и зачистки с помощью детектора лжи. Что происходит в Ровно
14:41Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео
14:33"Не пройдет им даром": Путин пообещал и дальше фиксировать преступления Украины
14:28Михаил Делягин: Подозреваю, что многие экспортеры российского сырья получают за него деньги вне страны
14:07"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решить
13:55Полковник Геннадий Алехин: России нужно сносить энергетику Украины, а не спорить о том, кто взял Соледар
13:49Минобороны РФ: Добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль
13:41Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины
13:28"Весь мир христиан российский". Была ли Переяславская рада воссоединением Украины с Россией
13:25Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министром
13:15Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
12:44Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
12:35Алексей Мухин: Наёмники в украинской армии - свидетельство того, что сами ВСУ не справляются с ситуацией
12:31Сбербанк приходит в Крым
Лента новостейМолния