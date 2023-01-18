https://ukraina.ru/20230118/1042748187.html

Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео

Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео - 18.01.2023 Украина.ру

Фантастические польские твари: Мощанский о вводе войск на Украину и о населении страны. Видео

В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, почему взятие Россией... Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T14:41

2023-01-18T14:41

2023-01-18T14:41

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В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, почему взятие Россией Соледара не сломает дух внутри ВСУ, как России удалось "огорошить" противника, а также объяснил, в чём причины провалов российской военной разведки: 00:40 – Решения в рамках СВО: военный бардак или неизбежные трудности? 05:30 – Дальнейшее развитие СВО: наступать или занять оборону? 08:30 – Почему мы уступаем противнику в средствах разведки? 14:05 – Может ли Запад поставить Украине оружие, которое изменит положение ВСУ? 21:33 – Эффективность ударов по энергетической инфраструктуре и отставка Алексея Арестовича; 27:00 – При каком условии Белоруссии нужно будет присоединиться к СВО? Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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