https://ukraina.ru/20230118/1042746574.html

"Не пройдет им даром": Путин пообещал и дальше фиксировать преступления Украины

"Не пройдет им даром": Путин пообещал и дальше фиксировать преступления Украины - 18.01.2023 Украина.ру

"Не пройдет им даром": Путин пообещал и дальше фиксировать преступления Украины

Россия фиксирует преступления киевского режима и продолжит это делать в будущем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге 18 января

2023-01-18T14:33

2023-01-18T14:33

2023-01-18T14:42

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владимир путин

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Он подчеркнул, что первичным источником сегодняшней власти на Украине и как следствие всех тех преступлений, которые произошли за последние 9 лет, стал госпереворот 2013-2014 годов."На Украине [есть] очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет", - резюмировал президент.

https://ukraina.ru/20230118/1042746039.html

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новости, владимир путин, заявление, преступления, киевский режим, украина