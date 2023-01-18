"Не пройдет им даром": Путин пообещал и дальше фиксировать преступления Украины
14:33 18.01.2023 (обновлено: 14:42 18.01.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
Россия фиксирует преступления киевского режима и продолжит это делать в будущем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге 18 января
"Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, это обязательно нужно. И мы будем это делать. Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что первичным источником сегодняшней власти на Украине и как следствие всех тех преступлений, которые произошли за последние 9 лет, стал госпереворот 2013-2014 годов.
"На Украине [есть] очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет", - резюмировал президент.
14:07"По определению невозможно": Путин признал, что вопрос с Украиной миром не решитьРоссия не первый раз за свою историю попадает в ситуацию, когда ее откровенно водят за нос. Москва многократно пыталась изменить ситуацию с Украиной миром, но к этому никто не прислушался. Об этом на встрече с ветеранами 18 января заявил президент Владимир Путин