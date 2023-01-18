https://ukraina.ru/20230118/1042745325.html

Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины

Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру

Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины

Падение вертолета с руководством МВД Украины в Киевской области 18 января могло быть не случайным, машину могли сбить, пишет Telegram-канал "Милитарист" со ссылкой на источники

2023-01-18T13:41

2023-01-18T13:41

2023-01-18T13:41

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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале подтвердил, что вертолет с Монастырским мог быть сбит из ПЗРК, на это указывает то, что вертолет загорелся еще в воздухе. На неслучайный характер гибели верхушки украинского МВД указывает также в своих соцсетях глава движения "Мы вместе с Россией", член совет администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, киевский режим ждет еще не одна авиа- и автокатастрофа. "Они слишком много знают и должны унести все тайны своих западных кураторов в могилу", - написал он.Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.

https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html

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новости, пзрк, денис монастырский, мвд, вертолеты, крушение, киевская область, бровары