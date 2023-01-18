Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
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Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины
Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины
Падение вертолета с руководством МВД Украины в Киевской области 18 января могло быть не случайным, машину могли сбить, пишет Telegram-канал "Милитарист" со ссылкой на источники
2023-01-18T13:41
2023-01-18T13:41
новости
пзрк
денис монастырский
мвд
вертолеты
крушение
киевская область
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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале подтвердил, что вертолет с Монастырским мог быть сбит из ПЗРК, на это указывает то, что вертолет загорелся еще в воздухе. На неслучайный характер гибели верхушки украинского МВД указывает также в своих соцсетях глава движения "Мы вместе с Россией", член совет администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, киевский режим ждет еще не одна авиа- и автокатастрофа. "Они слишком много знают и должны унести все тайны своих западных кураторов в могилу", - написал он.Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.
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новости, пзрк, денис монастырский, мвд, вертолеты, крушение, киевская область, бровары
Новости, ПЗРК, Денис Монастырский, МВД, вертолеты, крушение, Киевская область, Бровары

Stinger или "Игла": появились новые версии крушения вертолета с главой МВД Украины

13:41 18.01.2023
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Public domain
Читать в
Падение вертолета с руководством МВД Украины в Киевской области 18 января могло быть не случайным, машину могли сбить, пишет Telegram-канал "Милитарист" со ссылкой на источники
Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.
По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

"Украинские источники неофициально сообщают, что вертолет предположительно был сбит из ПЗРК Stinger или "Игла", - пишет "Милитарист".

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале подтвердил, что вертолет с Монастырским мог быть сбит из ПЗРК, на это указывает то, что вертолет загорелся еще в воздухе.
На неслучайный характер гибели верхушки украинского МВД указывает также в своих соцсетях глава движения "Мы вместе с Россией", член совет администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, киевский режим ждет еще не одна авиа- и автокатастрофа.
"Они слишком много знают и должны унести все тайны своих западных кураторов в могилу", - написал он.
Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
13:25
Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министромГлавной новостью в среду, 18 января, стала катастрофа вертолёта в Броварах Киевской области. Он обрушился во двор жилого дома. По официальным данным на 13:00, погибло 15 человек (ранее говорилось о 18, в том числе троих детях), 25 ранено. Среди погибших — всё руководство МВД, летевшее на вертолёте…
 
НовостиПЗРКДенис МонастырскийМВДвертолетыкрушениеКиевская областьБровары
 
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