https://ukraina.ru/20230118/1042729969.html

Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина

Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина - 18.01.2023 Украина.ру

Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о "прискорбном" заблуждении Украины

2023-01-18T08:09

2023-01-18T08:09

2023-01-18T08:09

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По мнению Риттера, Запад поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", добавил он.Риттер подчеркнул, что западные страны жертвуют Украиной с целью навредить России. Он добавил, что Европейский союз тоже только на словах поддерживает вступление страны, однако по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Он считает, что даже если Украина будет со временем восстановлена, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада.Ранее Риттер заявил, что России удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, попытки поставить ее на колени провалились. Он заявил, что представители G7 в Европе "купились" на заявления США о том, что Россию можно экономически победить с помощью санкций, однако сделать этого не удалось.Ранее Скотт Риттер заявил, что 2023 год не обещает Украине ничего хорошего, так как часть поставленного Западом вооружения уничтожена, а новые поставки не могут поддерживаться на уровне прошлого года.

https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html

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новости, украина, сша, нато