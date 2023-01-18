Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина - 18.01.2023 Украина.ру
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Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина - 18.01.2023 Украина.ру
Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина
Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о "прискорбном" заблуждении Украины
2023-01-18T08:09
2023-01-18T08:09
новости
украина
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По мнению Риттера, Запад поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", добавил он.Риттер подчеркнул, что западные страны жертвуют Украиной с целью навредить России. Он добавил, что Европейский союз тоже только на словах поддерживает вступление страны, однако по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Он считает, что даже если Украина будет со временем восстановлена, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада.Ранее Риттер заявил, что России удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, попытки поставить ее на колени провалились. Он заявил, что представители G7 в Европе "купились" на заявления США о том, что Россию можно экономически победить с помощью санкций, однако сделать этого не удалось.Ранее Скотт Риттер заявил, что 2023 год не обещает Украине ничего хорошего, так как часть поставленного Западом вооружения уничтожена, а новые поставки не могут поддерживаться на уровне прошлого года.
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новости, украина, сша, нато
Новости, Украина, США, НАТО

Отставной американский офицер рассказал, в чем заблуждается Украина

08:09 18.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о "прискорбном" заблуждении Украины
"Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат", - заявил эксперт.
По мнению Риттера, Запад поддерживает победу Украины исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. Причина в том, что "Украина по определению не может одолеть Россию", однако Запад "продолжает морочить Киеву голову", добавил он.
Риттер подчеркнул, что западные страны жертвуют Украиной с целью навредить России. Он добавил, что Европейский союз тоже только на словах поддерживает вступление страны, однако по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Он считает, что даже если Украина будет со временем восстановлена, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада.
"Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо", - резюмировал он.
Ранее Риттер заявил, что России удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, попытки поставить ее на колени провалились. Он заявил, что представители G7 в Европе "купились" на заявления США о том, что Россию можно экономически победить с помощью санкций, однако сделать этого не удалось.
Ранее Скотт Риттер заявил, что 2023 год не обещает Украине ничего хорошего, так как часть поставленного Западом вооружения уничтожена, а новые поставки не могут поддерживаться на уровне прошлого года.
Вадим Карасев
06:53
В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выходаВ украинском обществе – точнее, в той его части, которая до сих пор считает безопасным для себя высказываться публично - раздор и шатания.
 
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