Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцев - 18.01.2023 Украина.ру
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Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцев
Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцев - 18.01.2023 Украина.ру
Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцев
Польский генерал заявил, что в Европе нужно не просто создавать украинские подразделения, но и мобилизовать в них украинских беженцев. Не исключено, что речь идёт об уже принятом в Киеве и Варшаве решении.
2023-01-18T09:07
2023-01-18T09:07
эксклюзив
европа
спецоперация
польша
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Бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак давно заработал себе имидж человека, на устах которого то, что на уме у польских властей, – по крайней мере, их радикальной части. Так, в марте 2022 года он заявил, что Калининградская область находится под "российской оккупацией", и что Польша должна "заявить на неё права". А в апреле минувшего года генерал публично обвинил в разглашении военной тайны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, когда тот сообщил, что "сейчас мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании – бронетехники".В понедельник, 16 января, Вальдемар Скжипчак дал провластному польскому порталу wPolityce интервью, посвящённое перспективам завершения вооружённого конфликта на территории Украины. По мнению польского военного, Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский. "Не знаю, что предпримет Запад, но даже 100 танков не изменят ситуацию, в которой русские строят кратное преимущество над украинской армией. Украинцы не победят русских с сотней "Леопардов". Теперь Россию можно задушить только политически и экономически. Путину необходимо затянуть на шее политико-экономическую петлю. Если этого не сделать, у Украины нет военного шанса выиграть эту войну. Понятно, что санкции неэффективны, поскольку Россия восстанавливает свою армию. Куда мы движемся? Ставим на то, что все украинцы погибнут в этой войне?" – задался он риторическим вопросом.При этом в дальнейшем генерал Скжипчак фактически дал положительный ответ на этот вопрос. "Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся – мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее" – заявил он. "Во Франции в 1939 и 1940 годах мы создали армию в 80 тысяч человек из эмигрантов и тех, кто бежал из Польши после сентябрьского поражения. А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? Это вопрос межправительственных договоренностей и это можно сделать, ждать нечего" – продолжил генерал.На уточняющий вопрос журналиста – мол, граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе в Польше, которые хотели воевать на фронте, уже давно там – генерал ответил с армейской прямотой: "А, так теперь мы собираемся спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Надо мобилизовать, призвать в армию – и всё. Простите, что говорю это, но мне как военному больно, что Украина упускает свой шанс с нашим участием".В ответах генерала Скжипчака самый интересный момент – заявление о том, что граждан Украины можно будет мобилизовать за рубежом на основе неких "межправительственных договорённостей". Очевидно, что он в первую очередь имел в виду правительство Польши, которое на данный момент уже в значительной мере интегрировало в польскую систему электронных государственных услуг mObywatel её украинский аналог – систему "Дія".Понятно, что повестки в военкомат в этой системе украинцам пока не рассылают, но в конце декабря 2022-го правительство Украины приняло постановление №1487 "О порядке организации и ведения военного учёта призывников, военнообязанных и резервистов". Согласно нему ведение такого учёта впервые возложено и на дипломатические представительства Украины.Во-первых, в случае выезда за границу на срок более трёх месяцев, военнообязанные граждане обязаны встать на учет в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания. Во-вторых, украинские консульства и посольства будут обязаны вести учёт военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учёте в посольстве или консульстве. В-третьих, дипломатические учреждения будут обязаны проинформировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие военкоматы, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки в течение семи дней.Именно консульства и посольства теперь будут нести ответственность за информирование о начале нового призыва граждан Украины на военную службу людей, не освобожденных от обязательной военной службы, не имеющих соответствующих отсрочек и состоящих на временном консульском учёте. Кроме того, диппредставительства обязаны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период)" – то есть прямо сейчас.Таким образом, обращение гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет в дипломатическое представительство своей страны за каким-нибудь консульским действием – скажем, новорожденного ребёнка зарегистрировать или подать заявление на новый паспорт взамен старого, с истекающим сроком, – вполне может привести к попытке отправки потенциального мобилизованного на фронт. В принципе, даже к местным правоохранительным органам обращаться не нужно: изъять паспорт, выдать вместо него "Удостоверение личности на возвращение на Украину" – и единственным законным шагом для украинца окажется выезд на Родину.А вот тех, кто решит остаться в той же Польше даже без паспорта, уже будут вылавливать местные полицейские – с помощью упомянутой выше системы mObywatel. Сначала таких украинцев будут вывозить на пограничные КПП и передавать украинским коллегам, но если идеи генерала Скжипчака о формировании и обучении подразделений украинской армии в Польше будут реализованы, то у "заграничных уклонистов" вполне может появиться выбор. Ведь одно дело – через пару недель попасть под Бахмут, и совсем другое – пару месяцев учиться на полном НАТОвском пансионе, да ещё и с перспективой остаться за границей в качестве сержанта или обслуживающего персонала учебного центра.Если же опыт Польши окажется положительным, то его вполне могут распространить и на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев, в первую очередь – на Германию, Францию и Великобританию. Власти этих стран в своей поддержке Киева в последние месяцы вынуждены учитывать всё меньшее одобрение таких действий со стороны общества. А так простым немцам, французам и британцам можно будет воочию продемонстрировать "патриотических украинцев", – ещё вчера беженцев, а ныне готовящихся с оружием в руках дать отпор России. Главное, чтобы журналисты не спрашивали у них, хотели они стать солдатами или нет…
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20230118/1042712030.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, европа, спецоперация, польша
Эксклюзив, Европа, Спецоперация, Польша

Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцев

09:07 18.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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Польский генерал заявил, что в Европе нужно не просто создавать украинские подразделения, но и мобилизовать в них украинских беженцев. Не исключено, что речь идёт об уже принятом в Киеве и Варшаве решении.
Бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак давно заработал себе имидж человека, на устах которого то, что на уме у польских властей, – по крайней мере, их радикальной части.
Так, в марте 2022 года он заявил, что Калининградская область находится под "российской оккупацией", и что Польша должна "заявить на неё права". А в апреле минувшего года генерал публично обвинил в разглашении военной тайны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, когда тот сообщил, что "сейчас мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании – бронетехники".
Олег Хавич интервью
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Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
В понедельник, 16 января, Вальдемар Скжипчак дал провластному польскому порталу wPolityce интервью, посвящённое перспективам завершения вооружённого конфликта на территории Украины.
"После поражений летом и осенью прошлого года Путин пересмотрел свои стратегические цели. Теперь его стратегическая цель – оккупация восточной части Украины. Путин убежден, что если он захватит Донбасс, Украина не сможет развиваться экономически, и будет лишь аграрной страной. К сожалению, Россия добьется своего, потому что сейчас наращивает преимущество. Ключом к её успеху будет то, что она делает сейчас – подготовка к полномасштабной войне, в которой преимуществом России будет превосходство в несколько раз над украинской армией. Русские добьются этого, и, к сожалению, нет смысла это обсуждать" – заявил генерал.
По мнению польского военного, Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский. "Не знаю, что предпримет Запад, но даже 100 танков не изменят ситуацию, в которой русские строят кратное преимущество над украинской армией. Украинцы не победят русских с сотней "Леопардов". Теперь Россию можно задушить только политически и экономически. Путину необходимо затянуть на шее политико-экономическую петлю. Если этого не сделать, у Украины нет военного шанса выиграть эту войну. Понятно, что санкции неэффективны, поскольку Россия восстанавливает свою армию. Куда мы движемся? Ставим на то, что все украинцы погибнут в этой войне?" – задался он риторическим вопросом.
При этом в дальнейшем генерал Скжипчак фактически дал положительный ответ на этот вопрос. "Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся – мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее" – заявил он. "Во Франции в 1939 и 1940 годах мы создали армию в 80 тысяч человек из эмигрантов и тех, кто бежал из Польши после сентябрьского поражения. А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? Это вопрос межправительственных договоренностей и это можно сделать, ждать нечего" – продолжил генерал.
На уточняющий вопрос журналиста – мол, граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе в Польше, которые хотели воевать на фронте, уже давно там – генерал ответил с армейской прямотой: "А, так теперь мы собираемся спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Надо мобилизовать, призвать в армию – и всё. Простите, что говорю это, но мне как военному больно, что Украина упускает свой шанс с нашим участием".
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В ответах генерала Скжипчака самый интересный момент – заявление о том, что граждан Украины можно будет мобилизовать за рубежом на основе неких "межправительственных договорённостей". Очевидно, что он в первую очередь имел в виду правительство Польши, которое на данный момент уже в значительной мере интегрировало в польскую систему электронных государственных услуг mObywatel её украинский аналог – систему "Дія".
Понятно, что повестки в военкомат в этой системе украинцам пока не рассылают, но в конце декабря 2022-го правительство Украины приняло постановление №1487 "О порядке организации и ведения военного учёта призывников, военнообязанных и резервистов". Согласно нему ведение такого учёта впервые возложено и на дипломатические представительства Украины.
Во-первых, в случае выезда за границу на срок более трёх месяцев, военнообязанные граждане обязаны встать на учет в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания.
Во-вторых, украинские консульства и посольства будут обязаны вести учёт военнообязанных лиц, людей призывного возраста и резервистов, которые в настоящее время находятся на временном учёте в посольстве или консульстве.
В-третьих, дипломатические учреждения будут обязаны проинформировать об оформлении или снятии с консульского учета военнообязанных лиц соответствующие военкоматы, органы СБУ и подразделения Службы внешней разведки в течение семи дней.
Именно консульства и посольства теперь будут нести ответственность за информирование о начале нового призыва граждан Украины на военную службу людей, не освобожденных от обязательной военной службы, не имеющих соответствующих отсрочек и состоящих на временном консульском учёте. Кроме того, диппредставительства обязаны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период)" – то есть прямо сейчас.
Таким образом, обращение гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет в дипломатическое представительство своей страны за каким-нибудь консульским действием – скажем, новорожденного ребёнка зарегистрировать или подать заявление на новый паспорт взамен старого, с истекающим сроком, – вполне может привести к попытке отправки потенциального мобилизованного на фронт. В принципе, даже к местным правоохранительным органам обращаться не нужно: изъять паспорт, выдать вместо него "Удостоверение личности на возвращение на Украину" – и единственным законным шагом для украинца окажется выезд на Родину.
А вот тех, кто решит остаться в той же Польше даже без паспорта, уже будут вылавливать местные полицейские – с помощью упомянутой выше системы mObywatel. Сначала таких украинцев будут вывозить на пограничные КПП и передавать украинским коллегам, но если идеи генерала Скжипчака о формировании и обучении подразделений украинской армии в Польше будут реализованы, то у "заграничных уклонистов" вполне может появиться выбор. Ведь одно дело – через пару недель попасть под Бахмут, и совсем другое – пару месяцев учиться на полном НАТОвском пансионе, да ещё и с перспективой остаться за границей в качестве сержанта или обслуживающего персонала учебного центра.
Если же опыт Польши окажется положительным, то его вполне могут распространить и на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев, в первую очередь – на Германию, Францию и Великобританию. Власти этих стран в своей поддержке Киева в последние месяцы вынуждены учитывать всё меньшее одобрение таких действий со стороны общества. А так простым немцам, французам и британцам можно будет воочию продемонстрировать "патриотических украинцев", – ещё вчера беженцев, а ныне готовящихся с оружием в руках дать отпор России. Главное, чтобы журналисты не спрашивали у них, хотели они стать солдатами или нет…
 
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