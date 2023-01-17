Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
ВСУ в подконтрольном им городе Запорожье поменяли тактику и в срочном порядке возводят укрепрайоны, готовясь к уличным боям. Об этом 17 января сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передают РИА Новости
"Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям. В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс, на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", - сказал Рогов.
В конце сентября прошлого года Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного среди жителей референдума. На Украине его легитимность не признают и продолжают обстреливать территорию.
Сегодня под контролем РФ находится более 70% региона, ВСУ же контролируют оставшуюся часть, в том числе областной центр - Запорожье.
Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С октября прошлого года там ввели режим тотальной экономии электроэнергии. В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию, писал ранее в своей статье "Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты" автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
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