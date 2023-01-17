https://ukraina.ru/20230117/1042702718.html

Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье

Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье - 17.01.2023 Украина.ру

Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье

ВСУ в подконтрольном им городе Запорожье поменяли тактику и в срочном порядке возводят укрепрайоны, готовясь к уличным боям. Об этом 17 января сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передают РИА Новости

2023-01-17T12:15

2023-01-17T12:15

2023-01-17T12:15

новости

новости украины

запорожье

всу

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102910/89/1029108995_0:49:1920:1129_1920x0_80_0_0_186428b47f20e6cefbecbe0972331f9a.jpg.webp

В конце сентября прошлого года Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного среди жителей референдума. На Украине его легитимность не признают и продолжают обстреливать территорию.Сегодня под контролем РФ находится более 70% региона, ВСУ же контролируют оставшуюся часть, в том числе областной центр - Запорожье.Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С октября прошлого года там ввели режим тотальной экономии электроэнергии. В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию, писал ранее в своей статье "Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты" автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.

https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, запорожье, всу, бои