Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье - 17.01.2023 Украина.ру
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Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье - 17.01.2023 Украина.ру
Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
ВСУ в подконтрольном им городе Запорожье поменяли тактику и в срочном порядке возводят укрепрайоны, готовясь к уличным боям. Об этом 17 января сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передают РИА Новости
2023-01-17T12:15
2023-01-17T12:15
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В конце сентября прошлого года Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного среди жителей референдума. На Украине его легитимность не признают и продолжают обстреливать территорию.Сегодня под контролем РФ находится более 70% региона, ВСУ же контролируют оставшуюся часть, в том числе областной центр - Запорожье.Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С октября прошлого года там ввели режим тотальной экономии электроэнергии. В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию, писал ранее в своей статье "Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты" автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
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Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье

12:15 17.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
Читать в
ВСУ в подконтрольном им городе Запорожье поменяли тактику и в срочном порядке возводят укрепрайоны, готовясь к уличным боям. Об этом 17 января сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передают РИА Новости
"Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям. В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс, на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", - сказал Рогов.
В конце сентября прошлого года Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного среди жителей референдума. На Украине его легитимность не признают и продолжают обстреливать территорию.
Сегодня под контролем РФ находится более 70% региона, ВСУ же контролируют оставшуюся часть, в том числе областной центр - Запорожье.
Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С октября прошлого года там ввели режим тотальной экономии электроэнергии. В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию, писал ранее в своей статье "Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты" автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
10:47
Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и МарьинкиВрио главы ДНР Денис Пушилин 17 января заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населенный пункт вместе с Артемовском (Бахмутом) в скором будущем перейдет под контроль РФ. Его слова прозвучали в эфире "Россия 24"
 
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