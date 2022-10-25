https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html

Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты

Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты - 25.10.2022 Украина.ру

Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T07:51

2022-10-25T07:51

2022-10-25T08:27

дмитрий ковалевич

эксклюзив

запорожье

гуманитарная помощь

обстрелы

обвинения

рф

украина

сво

с-300

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В Запорожье 20 октября в результате боевых действий пострадали несколько жилых домов. Власти города обвиняют россиян в обстреле ракетами С-300, хотя это противовоздушная ракета. Пару дней назад они же сначала сообщали о пролетах дронов-камикадзе, после чего сразу же сообщив о попадании ракеты в складское помещение, хотя дроны, очевидно, не стреляют ракетами. Основная причина таких разрушений – размещение систем ПВО в городской застройке и устарелость противовоздушных ракет С-300, которые нередко летят не по воздушной цели, а падают где-нибудь неподалеку от места запуска, в том числе и на жилые дома.Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С 19 октября здесь ввели режим тотальной экономии электроэнергии. О сокращении потребления покупной электроэнергии заявила компания Рината Ахметова «Запорожсталь», один из крупнейших ее потребителей в городе. Однако следует учитывать слово «покупной». Поскольку Ахметов владеет целой сетью электрогенерирующих компаний по Украине, сам себе он ее может просто не продавать.В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Некоторая часть эвакуировалась во внутренние регионы Украины, некоторые обосновались на загородных дачах, а некоторые успели выехать на подконтрольные РФ территории через Васильевку. Сейчас, правда, эта «дорога жизни» уже закрыта решением ВСУ.Обосновавшимся в Запорожье внутренним переселенцам не приходится особо рассчитывать на получение гуманитарной помощи международных организаций — ее разворовали. Недавно детективы НАБУ проводили в городе серию обысков, связанных с коррупцией при распределении гуманитарки. В четверг, 20 октября детективы НАБУ провели обыски у ряда топ-чиновников по этому делу. Речь идёт о заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком, заместителе министра экономики Александре Грибане и Елене Симоненко, советнице заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.Ранее агент НАБУ Евгений Шевченко уже посоветовал Кириллу Тимошенко готовиться отвечать за воровство. По данным НАБУ, в Запорожье при содействии чиновников Офиса президента за полгода было украдено 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей помощи. Украинские Telegram-каналы полагают, что делу против чиновников ОП не будут давать ход, а лишь использовать его как еще один рычаг давления на чиновников. В этом, собственно, и заключается задача подконтрольных США антикоррупционных органов Украины.«Как бы там ни было, ситуация усугубляется тем, что на допросах фигуранты топят друг друга, снимая с себя ответственность. А дело зашло уже слишком далеко. Дурацкое положение. Игнорировать поток информации, которая уже вышла в публичную плоскость, нельзя, молчать еще неделю — ну, даже учитывая поведенческие особенности президента, как-то вовсе несолидно», — комментирует ситуацию журналист телеканала «1+1» Яков Носков.Ежедневно запорожские СМИ и полиция сообщают и о коррупции мелких масштабов. Как правило, сообщения связаны с тем, что военные и нацгвардейцы продают приборы ночного видения и прочие элементы амуниции на Интернет-аукционах.Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию. Война и проституция всегда были связаны, а за ландскнехтами обычно следовали обозы куртизанок. Запорожье не стало исключением. Полиция города только за последнюю неделю накрыла несколько саун, оказавшихся обычными борделями.Мужчины-гражданские в Запорожье вынуждены передвигаться по городу крайне осторожно, так как всегда есть шанс либо получить повестку, либо подвергнуться тщательному досмотру телефона. Помогает им избежать этого Telegram-канал «Повестки Запорожье». Вот, например, предупреждения от 21 октября:«Опытная, бусик, много зелёных, готовятся». «Шевченковский район, Авраменко, 4, поликлиника №2, много людей в форме, проверяют телефоны и выдают письма счастья». «На 7:00, Мойка и Плотина — чисто».«Зелеными» или «пикселями» в таких чатах и каналах называют ВСУ, а «черными» — Нацполицию. Для многих гражданских жителей, которых осталось около половины, это как бы внешние опасные силы, которых необходимо сторониться при любой возможности, так как они навлекают беду, даже просто находясь поблизости.

https://ukraina.ru/20221024/1040071005.html

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