Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты - 25.10.2022 Украина.ру
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Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты
Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты - 25.10.2022 Украина.ру
Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты
Украина.ру, 25.10.2022
2022-10-25T07:51
2022-10-25T08:27
дмитрий ковалевич
эксклюзив
запорожье
гуманитарная помощь
обстрелы
обвинения
рф
украина
сво
с-300
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В Запорожье 20 октября в результате боевых действий пострадали несколько жилых домов. Власти города обвиняют россиян в обстреле ракетами С-300, хотя это противовоздушная ракета. Пару дней назад они же сначала сообщали о пролетах дронов-камикадзе, после чего сразу же сообщив о попадании ракеты в складское помещение, хотя дроны, очевидно, не стреляют ракетами. Основная причина таких разрушений – размещение систем ПВО в городской застройке и устарелость противовоздушных ракет С-300, которые нередко летят не по воздушной цели, а падают где-нибудь неподалеку от места запуска, в том числе и на жилые дома.Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С 19 октября здесь ввели режим тотальной экономии электроэнергии. О сокращении потребления покупной электроэнергии заявила компания Рината Ахметова «Запорожсталь», один из крупнейших ее потребителей в городе. Однако следует учитывать слово «покупной». Поскольку Ахметов владеет целой сетью электрогенерирующих компаний по Украине, сам себе он ее может просто не продавать.В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Некоторая часть эвакуировалась во внутренние регионы Украины, некоторые обосновались на загородных дачах, а некоторые успели выехать на подконтрольные РФ территории через Васильевку. Сейчас, правда, эта «дорога жизни» уже закрыта решением ВСУ.Обосновавшимся в Запорожье внутренним переселенцам не приходится особо рассчитывать на получение гуманитарной помощи международных организаций — ее разворовали. Недавно детективы НАБУ проводили в городе серию обысков, связанных с коррупцией при распределении гуманитарки. В четверг, 20 октября детективы НАБУ провели обыски у ряда топ-чиновников по этому делу. Речь идёт о заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком, заместителе министра экономики Александре Грибане и Елене Симоненко, советнице заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.Ранее агент НАБУ Евгений Шевченко уже посоветовал Кириллу Тимошенко готовиться отвечать за воровство. По данным НАБУ, в Запорожье при содействии чиновников Офиса президента за полгода было украдено 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей помощи. Украинские Telegram-каналы полагают, что делу против чиновников ОП не будут давать ход, а лишь использовать его как еще один рычаг давления на чиновников. В этом, собственно, и заключается задача подконтрольных США антикоррупционных органов Украины.«Как бы там ни было, ситуация усугубляется тем, что на допросах фигуранты топят друг друга, снимая с себя ответственность. А дело зашло уже слишком далеко. Дурацкое положение. Игнорировать поток информации, которая уже вышла в публичную плоскость, нельзя, молчать еще неделю — ну, даже учитывая поведенческие особенности президента, как-то вовсе несолидно», — комментирует ситуацию журналист телеканала «1+1» Яков Носков.Ежедневно запорожские СМИ и полиция сообщают и о коррупции мелких масштабов. Как правило, сообщения связаны с тем, что военные и нацгвардейцы продают приборы ночного видения и прочие элементы амуниции на Интернет-аукционах.Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию. Война и проституция всегда были связаны, а за ландскнехтами обычно следовали обозы куртизанок. Запорожье не стало исключением. Полиция города только за последнюю неделю накрыла несколько саун, оказавшихся обычными борделями.Мужчины-гражданские в Запорожье вынуждены передвигаться по городу крайне осторожно, так как всегда есть шанс либо получить повестку, либо подвергнуться тщательному досмотру телефона. Помогает им избежать этого Telegram-канал «Повестки Запорожье». Вот, например, предупреждения от 21 октября:«Опытная, бусик, много зелёных, готовятся». «Шевченковский район, Авраменко, 4, поликлиника №2, много людей в форме, проверяют телефоны и выдают письма счастья». «На 7:00, Мойка и Плотина — чисто».«Зелеными» или «пикселями» в таких чатах и каналах называют ВСУ, а «черными» — Нацполицию. Для многих гражданских жителей, которых осталось около половины, это как бы внешние опасные силы, которых необходимо сторониться при любой возможности, так как они навлекают беду, даже просто находясь поблизости.
https://ukraina.ru/20221024/1040071005.html
https://ukraina.ru/20221021/1039987353.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, запорожье, гуманитарная помощь, обстрелы, обвинения, рф, украина, сво, с-300, пво, отключение электричества, электроэнергия, экономия, ринат ахметов, население, всу, набу, коррупция, сми, нацполиция
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Запорожье, гуманитарная помощь, обстрелы, обвинения, РФ, Украина, СВО, С-300, ПВО, отключение электричества, электроэнергия, экономия, Ринат Ахметов, население, ВСУ, НАБУ, коррупция, СМИ, Нацполиция

Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты

07:51 25.10.2022 (обновлено: 08:27 25.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В Запорожье 20 октября в результате боевых действий пострадали несколько жилых домов. Власти города обвиняют россиян в обстреле ракетами С-300, хотя это противовоздушная ракета. Пару дней назад они же сначала сообщали о пролетах дронов-камикадзе, после чего сразу же сообщив о попадании ракеты в складское помещение, хотя дроны, очевидно, не стреляют ракетами.
Основная причина таких разрушений – размещение систем ПВО в городской застройке и устарелость противовоздушных ракет С-300, которые нередко летят не по воздушной цели, а падают где-нибудь неподалеку от места запуска, в том числе и на жилые дома.
Как и в большинстве городов Украины в Запорожье происходят веерные отключения света. С 19 октября здесь ввели режим тотальной экономии электроэнергии. О сокращении потребления покупной электроэнергии заявила компания Рината Ахметова «Запорожсталь», один из крупнейших ее потребителей в городе. Однако следует учитывать слово «покупной». Поскольку Ахметов владеет целой сетью электрогенерирующих компаний по Украине, сам себе он ее может просто не продавать.
В городе сейчас осталось около 50% гражданского населения. Некоторая часть эвакуировалась во внутренние регионы Украины, некоторые обосновались на загородных дачах, а некоторые успели выехать на подконтрольные РФ территории через Васильевку. Сейчас, правда, эта «дорога жизни» уже закрыта решением ВСУ.
Обосновавшимся в Запорожье внутренним переселенцам не приходится особо рассчитывать на получение гуманитарной помощи международных организаций — ее разворовали. Недавно детективы НАБУ проводили в городе серию обысков, связанных с коррупцией при распределении гуманитарки. В четверг, 20 октября детективы НАБУ провели обыски у ряда топ-чиновников по этому делу. Речь идёт о заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком, заместителе министра экономики Александре Грибане и Елене Симоненко, советнице заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:10
Обстрелы, ситуация под Запорожьем. Главное на Украине на 12:00 24 октябряВооружённые силы Украины продолжают обстреливать приграничные регионы. На Запорожском направлении сложилась непростая обстановка
Ранее агент НАБУ Евгений Шевченко уже посоветовал Кириллу Тимошенко готовиться отвечать за воровство. По данным НАБУ, в Запорожье при содействии чиновников Офиса президента за полгода было украдено 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей помощи. Украинские Telegram-каналы полагают, что делу против чиновников ОП не будут давать ход, а лишь использовать его как еще один рычаг давления на чиновников. В этом, собственно, и заключается задача подконтрольных США антикоррупционных органов Украины.
«Как бы там ни было, ситуация усугубляется тем, что на допросах фигуранты топят друг друга, снимая с себя ответственность. А дело зашло уже слишком далеко. Дурацкое положение. Игнорировать поток информации, которая уже вышла в публичную плоскость, нельзя, молчать еще неделю — ну, даже учитывая поведенческие особенности президента, как-то вовсе несолидно», — комментирует ситуацию журналист телеканала «1+1» Яков Носков.
Ежедневно запорожские СМИ и полиция сообщают и о коррупции мелких масштабов. Как правило, сообщения связаны с тем, что военные и нацгвардейцы продают приборы ночного видения и прочие элементы амуниции на Интернет-аукционах.
21 октября, 10:07
Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев
Вместо уезжающих гражданских в город массово прибывают военнослужащие ВСУ. Сюда же их отводят с линии фронта на ротацию. Война и проституция всегда были связаны, а за ландскнехтами обычно следовали обозы куртизанок. Запорожье не стало исключением. Полиция города только за последнюю неделю накрыла несколько саун, оказавшихся обычными борделями.
Мужчины-гражданские в Запорожье вынуждены передвигаться по городу крайне осторожно, так как всегда есть шанс либо получить повестку, либо подвергнуться тщательному досмотру телефона. Помогает им избежать этого Telegram-канал «Повестки Запорожье». Вот, например, предупреждения от 21 октября:
«Опытная, бусик, много зелёных, готовятся». «Шевченковский район, Авраменко, 4, поликлиника №2, много людей в форме, проверяют телефоны и выдают письма счастья». «На 7:00, Мойка и Плотина — чисто».
«Зелеными» или «пикселями» в таких чатах и каналах называют ВСУ, а «черными» — Нацполицию. Для многих гражданских жителей, которых осталось около половины, это как бы внешние опасные силы, которых необходимо сторониться при любой возможности, так как они навлекают беду, даже просто находясь поблизости.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивЗапорожьегуманитарная помощьобстрелыобвиненияРФУкраинаСВОС-300ПВОотключение электричестваэлектроэнергияэкономияРинат АхметовнаселениеВСУНАБУкоррупцияСМИНацполиция
 
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