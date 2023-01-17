Стали известны детали подвига, который совершил награжденный Путиным Алмаз Сафин - 17.01.2023 Украина.ру
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Стали известны детали подвига, который совершил награжденный Путиным Алмаз Сафин
Стали известны детали подвига, который совершил награжденный Путиным Алмаз Сафин - 17.01.2023 Украина.ру
Стали известны детали подвига, который совершил награжденный Путиным Алмаз Сафин
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому старшине ВДВ Алмазу Сафину присваивается звание Героя РФ посмертно. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля
2023-01-17T10:31
2023-01-17T10:31
новости
герой россии
владимир путин
вознаграждение
вдв
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Уроженец села Раевский Республики Башкортостан Сафин был профессиональным военным. Служил по контракту сначала в Сирии, а с прошлого года участвовал в спецоперации на Украине.В минувшую субботу, 14 января киевские ВСУ пытались захватить на Красно-Лиманском направлении город Кременная, где держал оборону парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина. В ходе артиллерийского налета противника старшина получил тяжелое осколочное ранение, но продолжил командовать подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям противника. В результате мужественных действий десантников под командованием Алмаза Сафина были уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. Сам старшина скончался от ранений уже после боя, выполнив боевую задачу.Алмазу Сафину было 37 лет. У него остались жена и трое детей: Тимур — 15 лет, Милена — 10 лет и Карина — 6 лет.Звания Героя России ранее были присвоены полковнику Алексею Катериничеву (посмертно), полковнику Ольге Качуре (посмертно), генерал-майору Эседулле Абачеву, генерал-полковнику Александру Лапину, старшему лейтенанту Александру Попову (посмертно) и многим другим.
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новости, герой россии, владимир путин, вознаграждение, вдв
Новости, Герой России, Владимир Путин, вознаграждение, ВДВ

Стали известны детали подвига, который совершил награжденный Путиным Алмаз Сафин

10:31 17.01.2023
 
© Минобороны РФАлмаз Сафин
Алмаз Сафин
© Минобороны РФ
Читать в
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому старшине ВДВ Алмазу Сафину присваивается звание Героя РФ посмертно. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля
Уроженец села Раевский Республики Башкортостан Сафин был профессиональным военным. Служил по контракту сначала в Сирии, а с прошлого года участвовал в спецоперации на Украине.
В минувшую субботу, 14 января киевские ВСУ пытались захватить на Красно-Лиманском направлении город Кременная, где держал оборону парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина. В ходе артиллерийского налета противника старшина получил тяжелое осколочное ранение, но продолжил командовать подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям противника.
В результате мужественных действий десантников под командованием Алмаза Сафина были уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. Сам старшина скончался от ранений уже после боя, выполнив боевую задачу.
Алмазу Сафину было 37 лет. У него остались жена и трое детей: Тимур — 15 лет, Милена — 10 лет и Карина — 6 лет.
Звания Героя России ранее были присвоены полковнику Алексею Катериничеву (посмертно), полковнику Ольге Качуре (посмертно), генерал-майору Эседулле Абачеву, генерал-полковнику Александру Лапину, старшему лейтенанту Александру Попову (посмертно) и многим другим.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
09:09
Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное населениеПредставители украинских национальных батальонов на передовой отсутствуют, они отсиживаются в тылу и издеваются над местным населением, сообщил РИА Новости командир российской группы "Викинг" Западного военного округа с одноименным позывным
 
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