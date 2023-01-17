https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html

Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков

Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков - 17.01.2023 Украина.ру

Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков

Владимир Зеленский серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей". Такое мнение 16 января высказал украинский продюсер, основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу "Татарка FM"

2023-01-17T10:11

2023-01-17T10:11

2023-01-17T11:34

новости

новости украины

бардаш

владимир зеленский

продюсер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/94/1034289409_0:0:1544:868_1920x0_80_0_0_2fbd9aa23adb82475a3d01ddd39d68d4.jpg

По словам продюсера, тот факт, что Зеленский употребляет наркотики, не подлежит сомнению, есть доказательства, среди которых в том числе и свидетельства участников "95-й квартала". Впрочем, добавляет Бардаш, для тех, кто внимательно смотрит на лицо и мимику Зеленского и не нужны никакие доказательства.Он подчеркнул, что разговоры о "тяжести войны" на лице Зеленского - полная чушь, ведь на самом деле он переживает исключительно за свою "пятую точку", в противном случае на Украине не было бы 400 тысяч убитых. Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.Артист открыто выступал с критикой украинской власти, негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте "Миротворец". Свое мнение он также выразил в треке "Позиция".В результате после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта "Миротворец". В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили "Грузинский легион".В итоге продюсеру пришлось перейти вброд границу Грузии и Абхазии, и в конце концов он оказался в России, где "спокойно, безопасно и красиво".

https://ukraina.ru/20220704/1034289334.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, бардаш, владимир зеленский, продюсер