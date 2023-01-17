Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиков
10:11 17.01.2023 (обновлено: 11:34 17.01.2023)
Владимир Зеленский серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей". Такое мнение 16 января высказал украинский продюсер, основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу "Татарка FM"
По словам продюсера, тот факт, что Зеленский употребляет наркотики, не подлежит сомнению, есть доказательства, среди которых в том числе и свидетельства участников "95-й квартала". Впрочем, добавляет Бардаш, для тех, кто внимательно смотрит на лицо и мимику Зеленского и не нужны никакие доказательства.
"Я, человек, прошедший многое и видевший многое. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет. Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его (Зеленского - ред.) поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может", - сказал музыкант.
Он подчеркнул, что разговоры о "тяжести войны" на лице Зеленского - полная чушь, ведь на самом деле он переживает исключительно за свою "пятую точку", в противном случае на Украине не было бы 400 тысяч убитых.
Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.
Артист открыто выступал с критикой украинской власти, негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте "Миротворец". Свое мнение он также выразил в треке "Позиция".
В результате после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта "Миротворец". В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили "Грузинский легион".
В итоге продюсеру пришлось перейти вброд границу Грузии и Абхазии, и в конце концов он оказался в России, где "спокойно, безопасно и красиво".
4 июля 2022, 16:08«Отменить "Грибы"». Музыкант Юрий Бардаш выступил против национализма и ненавистиМузыкант и продюсер Юрий Бардаш считается одним из самых ярких представителей современного украинского шоу-бизнеса. Большая слава пришла к нему в 2016 году, когда паренек из Алчевска, который пожил какое-то время в США, а затем переехал в Киев, решил основать хип-хоп группу под названием «Грибы»