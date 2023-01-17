Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной - 17.01.2023 Украина.ру
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Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной
Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной - 17.01.2023 Украина.ру
Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной
Конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника
2023-01-17T08:17
2023-01-17T08:17
новости
кадыров
украина
третья мировая война
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Кадыров также сделал акцент на том, что ряд таких крупных государств, как Индия, Китай и Пакистан, не вовлечены в военные события.
https://ukraina.ru/20230117/1042691546.html
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новости, кадыров, украина, третья мировая война
Новости, Кадыров, Украина, третья мировая война

Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной

08:17 17.01.2023
 
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© РИА Новости . Саид Царнаев
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Конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника
"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", - сказал чеченский лидер.
Кадыров также сделал акцент на том, что ряд таких крупных государств, как Индия, Китай и Пакистан, не вовлечены в военные события.
"Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит", - отметил глава Чечни.
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