Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной

Перемирие или война? Петушиный тупик "ястребов войны" Зеленского Недавние слова постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза этой организации о том, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достичь мирным путем, до сих пор волнуют мировую общественность.