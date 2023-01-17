Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРабочая поездка министра МЧС РФ Е. Зиничева в Грозный
Конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника
"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", - сказал чеченский лидер.
Кадыров также сделал акцент на том, что ряд таких крупных государств, как Индия, Китай и Пакистан, не вовлечены в военные события.
"Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит", - отметил глава Чечни.
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